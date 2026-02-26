«Война — это коллективный труд»: Сергей Конько обратился за помощью в оснащении отряда «Вега» к новосибирцам

На февральской сессии регионального парламента выступил депутат Сергей Конько, который принимает участие в боевых действиях в зоне СВО. Судя по его словам. бойцы отряда «Вега», в состав которого входят новосибирцы, нуждаются в оборудовании и комплектующих для дронов, а также технике повышенной проходимости.

— За 2025 год отрядом «Вега» было уничтожено, с учётом антенн БПА, 1948 целей противника. Поражено вдвое больше. Несмотря на то, что темпы наступления группировки снизились, по сравнению с 2024 годом, нам удалось занять такие крупные населённые пункты, как Красноармейский и Димитров. Наступательные действия группировки продолжаются, — сообщил он.

Конько отметил, что противник также увеличивает количество расчётов беспилотных систем. В итоге растет так называемая киллзона. В 2023 году она составляла 3,5 км, в 2026 году увеличилась до 30 км.

— Существенную часть пополнения нашего отряда составили совсем молодые воины. Недавно призванные как срочники и заключившие контракт. Задача любого командира — выполнение боевой задачи, нанесение противнику максимального поражения с минимальными потерями личного состава для размещения позиций пилотов в относительно безопасном месте. Производится модернизация оборудования своими силами и за свой счёт. Для увеличения дальности полёта дрона, а соответственно, отдаления точки запуска от зоны сплошного поражения, требуются дополнительные батареи. Всё это также поставляется спонсорами, гуманитарными организациями. Для доставки расчётов и дронов на позицию требуются автомобили повышенной проходимости, баги, квадроциклы, — рассказал депутат.

Он отметил, что в 2025 году официальная помощь от Новосибирской области практически прекратилась. Объём помощи от предприятий региона и неравнодушных граждан также снизился.

— В связи с этим и с большой интенсивностью боёв на направлении действия нашей бригады, существенно увеличилось количество потерь. За два последних месяца наш отряд потерял больше, чем за два предыдущих года. Хочу сказать, что война — это коллективный труд. Для достижения победы нам необходимо постоянное пополнение воюющих подразделений, развитие и обеспечение войск современными видами вооружения. Отсутствие этих компонентов ведёт к росту невосполнимых потерь. Пользуясь случаем, хотел напомнить, какую помощь оказывала фронту Новосибирская область в годы Великой Отечественной войны. Прошу каждого ответить на вопрос: всё ли мы сделали для того, чтобы наша победа случилась, — обратился он к коллегам-депутатам.

Напомним, правительство Новосибирской области продолжает судебную тяжбу по резонансному делу, связанному с госзакупками для нужд специальной военной операции. Региональные власти подали кассационную жалобу на решение апелляционной инстанции, которая ранее обязала компанию «Росэкспресс» вернуть в бюджет 747 млн рублей.

Батальон «Вега» был создан в Новосибирске в 2022 году. Первоначально его возглавлял Андрей Панферов, который на тот момент занимал должность первого вице-спикера регионального парламента и был инициатором создания батальона. В конце 2024 года в регионе был создан добровольческий отряд БАРС «Орион».

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские предприниматели регулярно формируют фуры с гуманитарной помощью для СВО.