Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть Общество

«Война — это коллективный труд»: Сергей Конько обратился за помощью в оснащении отряда «Вега» к новосибирцам

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Он попросил каждого ответить на вопрос: всё ли мы сделали для того, чтобы наша победа случилась

На февральской сессии регионального парламента выступил депутат Сергей Конько, который принимает участие в боевых действиях в зоне СВО. Судя по его словам. бойцы отряда «Вега», в состав которого входят новосибирцы, нуждаются в оборудовании и комплектующих для дронов, а также технике повышенной проходимости.

— За 2025 год отрядом «Вега» было уничтожено, с учётом антенн БПА, 1948 целей противника. Поражено вдвое больше. Несмотря на то, что темпы наступления группировки снизились, по сравнению с 2024 годом, нам удалось занять такие крупные населённые пункты, как Красноармейский и Димитров. Наступательные действия группировки продолжаются, — сообщил он.

Конько отметил, что противник также увеличивает количество расчётов беспилотных систем. В итоге растет так называемая киллзона. В 2023 году она составляла 3,5 км, в 2026 году увеличилась до 30 км.

— Существенную часть пополнения нашего отряда составили совсем молодые воины. Недавно призванные как срочники и заключившие контракт. Задача любого командира — выполнение боевой задачи, нанесение противнику максимального поражения с минимальными потерями личного состава для размещения позиций пилотов в относительно безопасном месте. Производится модернизация оборудования своими силами и за свой счёт. Для увеличения дальности полёта дрона, а соответственно, отдаления точки запуска от зоны сплошного поражения, требуются дополнительные батареи. Всё это также поставляется спонсорами, гуманитарными организациями. Для доставки расчётов и дронов на позицию требуются автомобили повышенной проходимости, баги, квадроциклы, — рассказал депутат.

Он отметил, что в 2025 году официальная помощь от Новосибирской области практически прекратилась. Объём помощи от предприятий региона и неравнодушных граждан также снизился.

— В связи с этим и с большой интенсивностью боёв на направлении действия нашей бригады, существенно увеличилось количество потерь. За два последних месяца наш отряд потерял больше, чем за два предыдущих года. Хочу сказать, что война — это коллективный труд. Для достижения победы нам необходимо постоянное пополнение воюющих подразделений, развитие и обеспечение войск современными видами вооружения. Отсутствие этих компонентов ведёт к росту невосполнимых потерь. Пользуясь случаем, хотел напомнить, какую помощь оказывала фронту Новосибирская область в годы Великой Отечественной войны. Прошу каждого ответить на вопрос: всё ли мы сделали для того, чтобы наша победа случилась, — обратился он к коллегам-депутатам.

Напомним, правительство Новосибирской области продолжает судебную тяжбу по резонансному делу, связанному с госзакупками для нужд специальной военной операции. Региональные власти подали кассационную жалобу на решение апелляционной инстанции, которая ранее обязала компанию «Росэкспресс» вернуть в бюджет 747 млн рублей.

Батальон «Вега» был создан в Новосибирске в 2022 году. Первоначально его возглавлял Андрей Панферов, который на тот момент занимал должность первого вице-спикера регионального парламента и был инициатором создания батальона. В конце 2024 года в регионе был создан добровольческий отряд БАРС «Орион».

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские предприниматели регулярно формируют фуры с гуманитарной помощью для СВО. 

Скрин с трансляции эфира февральской сессии регионального парламента.

Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы

Рубрики : Власть Общество

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : СВО поддержка СВО депутат

1 521
0
0
Предыдущая статья
Скачкообразный рост предложения апартаментов на рынке Новосибирска неизбежен
Следующая статья
В Новосибирске идет инвентаризация коммерческих объектов, узаконенных по суду

Новосибирец обратился за страховыми выплатами по ОСАГО 146 раз

Автор: Юлия Данилова

Более 300 сообщений о преступлениях в сфере автострахования зарегистрированы в Новосибирске в 2025 году. В результате их рассмотрения по 251 преступлению были возбуждены уголовные дела. Это практически в пять раз больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по Новосибирской области Андрей Кульков в ходе ежегодного доклада на февральской сессии регионального парламента.

— В суд направлены уголовные дела по 74 эпизодам, 60 из которых были совершены членами организованных преступных групп. В настоящее время в производстве органов предварительного расследования региона находятся уголовные дела по 215 преступлениям, лица, по которым установлены, — подчеркнул Кульков.

Читать полностью

Новосибирцам сообщили о графике работы и отдыха на 8 Марта

Автор: Артем Рязанов

Март — это месяц, который приносит дополнительный праздничный день. Согласно Трудовому кодексу РФ, 8 марта — это официальный выходной. В 2026 году он выпадает на воскресенье.

По закону, если праздник выпадает на выходной, его не отменяют, а переносят на другой день. Поэтому выходной с воскресенья, 8 марта, переносится на понедельник, 9 марта. Это значит, что сотрудники с пятидневной рабочей неделей смогут отдохнуть три дня подряд — с субботы, 7 марта, до понедельника, 9 марта включительно.

Читать полностью

Аэроэкспресс до Толмачево снова оказался в повестке дня в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области подписано новое трехстороннее соглашение о сотрудничестве между правительством региона, мэрией Новосибирска и АО «РЖД». Как отметил мэр Максим Кудрявцев, Новосибирску необходимо развитие городской железной дороги.

— Соглашение, которое мы сегодня подписываем, определит направление дальнейшего движения в этом вопросе, — подчеркнул он.

Читать полностью

Санаторию «Краснозёрский» грозит повторный иск о деприватизации

Автор: Оксана Мочалова

История с попыткой изъятия в госсобственность санатория «Краснозёрский» вышла на новый виток. Прокуратура Новосибирской области добилась отмены решений судов, которые ранее вставали на сторону инвесторов, сообщает «Центр деловой жизни» (ЦДЖ). Теперь Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию, что что вновь приковало внимание бизнес-сообщества к развитию событий.

Спор вокруг санатория длится с середины 2024 года. Надзорное ведомство настаивает на том, что приватизация здравницы в 2006 и 2008 годах была проведена с грубыми нарушениями. По версии прокуратуры, объект изначально находился в федеральной собственности, а решение о его продаже принимали неуполномоченные на то региональные чиновники. Кроме того, в деле фигурирует довод о запрете на приватизацию объектов здравоохранения.

Читать полностью

В Новосибирске снова проводят проверку после жалоб на выбросы в «Весеннем»

Автор: Мария Гарифуллина

Прокуратура Новосибирской области 26 февраля сообщила об организации проверки сведений о загрязнении атмосферного воздуха вблизи микрорайона «Весенний». Проверку будет проводить межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением региональных управлений Росприроднадзора и Роспотребнадзора.

История с выбросами в «Весеннем» длится уже несколько лет. В этом районе города расположена промышленная зона. Многочисленные проверки проводили все возможные надзорные органы. Предприятия получали предписания, платили штрафы, но жители регулярно жалуются на едкий запах, который накрывает микрорайон. Начало текущего года стало периодом относительного благополучия: по словам живущих в «Весеннем», неприятного химического запаха не было. Но после 5 февраля выбросы возобновились.

Читать полностью

Около 700 новосибирских подростков стали участниками преступлений

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года Новосибирская область входит в десятку регионов России с наибольшим удельным весом числа несовершеннолетних, совершивших преступление. Установлено около 700 подростков, принимавших участие в противоправных деяниях, в том числе тяжкой и особо тяжкой категории. Об этом сообщил начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области Андрей Кульков в ходе ежегодного ответа о деятельности ведомства на февральской сессии регионального парламента.

— Подавляющее большинство преступлений совершены в вечернее или ночное время молодыми людьми в возрасте 16-17 лет, — констатировал он.

Читать полностью
Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Власть Общество

Новосибирец обратился за страховыми выплатами по ОСАГО 146 раз

Общество

Новосибирцам сообщили о графике работы и отдыха на 8 Марта

Власть

Аэроэкспресс до Толмачево снова оказался в повестке дня в Новосибирске

Бизнес Власть

Санаторию «Краснозёрский» грозит повторный иск о деприватизации

Общество

В Новосибирске снова проводят проверку после жалоб на выбросы в «Весеннем»

Общество Право&Порядок

Около 700 новосибирских подростков стали участниками преступлений

Общество

СКИФ заработает на полную мощность в Новосибирске в 2027 году

Власть Общество Право&Порядок

На ужесточении требований по продаже алкоголя в Новосибирске настаивает МВД

Власть Город

На качественную уборку тротуаров в Новосибирске необходим миллиард

Общество

Режим «черного неба» ввели в Новосибирске и Искитиме

Финансы

Новосибирская область демонстрирует рекордный рост вкладов физических лиц

Туризм

Новосибирцы зимой побывали в 76 странах

Бизнес Власть

В Новосибирске идет инвентаризация коммерческих объектов, узаконенных по суду

Власть Общество

«Война — это коллективный труд»: Сергей Конько обратился за помощью в оснащении отряда «Вега» к новосибирцам

Бизнес Недвижимость

Скачкообразный рост предложения апартаментов на рынке Новосибирска неизбежен

Власть Отставки и назначения

В мэрии Новосибирска сменился начальник департамента имущества

Власть Общество

Охранный статус тормозит развитие новосибирского Академгородка

Бизнес Медицина

«Когда приспичит»: новосибирцы отказываются от дорогих стоматологических услуг

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности