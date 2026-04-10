Нейросеть заработала миллионы просмотров на голосах Канье Уэста и Шатунова

ИИ создает новые риски для авторских прав и открывает возможности для вирусного маркетинга без привлечения звёзд

В сети завирусился музыкальный ролик с участием американского рэпера Канье Уэста, исполняющего на стадионе английскую версию песни «Седая ночь» группы «Ласковый май». Он собрал миллионы просмотров и заставил 70 тысяч зрителей поверить в реальность выступления.

Как рассказал автор ИИ-кавера, создание видео не было минутным делом: команде пришлось перевести текст, обработать вокал и переработать сотни неудачных дублей, чтобы добиться эффекта присутствия. Хотя часть аудитории сразу заметила технические ошибки, многие пользователи признались, что испытали сильные эмоции.

Новосибирский музыкальный продюсер Юрий Турцев отметил, что подобные проекты с использованием нейросетей не новость для музыкальной индустрии.

— Самый громкий пример, который приходит на ум — это трек Heart on My Sleeve, где с помощью ИИ воссоздали голоса Дрейка (англ. Drake) и Уикенда (англ. The Weeknd). Песня стала вирусной и набрала миллионы прослушиваний, хотя сами артисты к ней не имели отношения. Ещё один тренд — ИИ-перепевки, когда известные артисты якобы исполняют песни других авторов. Можно наткнуться даже на такие треки, когда Джонни Кэш (англ. Johnny Cash) якобы поёт современные песни вроде треков Тейлор Свифт (англ. Taylor Swift), — пояснил эксперт изданию Ом1 Новосибирск.

Российская ниша также начинает заполняться. Продюсер привёл пример с песней «Прекрасное далёко», которую голосом певицы Билли Айлиш тоже создала нейросеть. По мнению эксперта, технологии искусственного интеллекта уже меняют музыкальную экономику. Они создают новые риски для авторских прав и открывают возможности для вирусного маркетинга без привлечения звёзд.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

В НГПУ объяснили, зачем школам ИИ на истории

Искусственный интеллект может быть органично вписан в преподавание истории в школе: виртуальные реконструкции, симуляции событий, анализ исторических документов переводят обучение из механического запоминания информации в проживание и осмысление. Такое мнение высказала заведующий кафедрой отечественной и всеобщей истории НГПУ Юлия Викторовна Дружинина.

— Ключевой вопрос для учителя сегодня – не «как внедрить нейросеть в образование?», а «зачем?». Искусственный интеллект становится не волшебной палочкой, а инструментом-усилителем, который работает только при осмысленном использовании, — отметила Юлия Дружинина.

Эпоха безоглядного энтузиазма в отношении нейросетей в России подошла к концу

Нейросети окончательно покинули страницы научно-фантастических журналов и превратились в такой же рабочий инструмент, как текстовый редактор или электронная таблица. Но как именно люди их используют? Новосибирская компания ООО «ИТ Сфера» в начале 2026 года провела масштабный опрос, охвативший более 2000 респондентов из разных сфер. Как констатировал директор компании Александр Митяев, проанализировав полученные данные, «мы вступили в фазу прагматичной, но скептической интеграции ИИ».

О ключевых трендах, которые выявил опрос, эксперты-руководители компаний рассказали Infopro54.

Минцифры предлагает ограничить работу популярных нейросетей

Автор: Оксана Мочалова

Минцифры России разработало проект федерального закона «Об основах государственного регулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта». Документ вводит понятие «трансграничные технологии искусственного интеллекта» и устанавливает возможность их запрета или ограничения на территории страны.

Согласно документу, функционирование трансграничных технологий искусственного интеллекта может быть запрещено или ограничено в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. Под такими технологиями понимаются объекты правоотношений, создание, использование или передача которых связаны с субъектами и территорией двух и более государств. По словам юристов, к ним относятся иностранные модели, при использовании которых данные пользователей передаются за рубеж, включая ChatGPT, Claude и Gemini.

«Выходим из зоны хайпа»: новосибирский IT-эксперт объяснил усталость людей от нейросетей

Автор: Мария Гарифуллина

В 2026 году обществу предстоит пересмотреть свои отношения с искусственным интеллектом — к такому выводу приходят авторы исследований, посвящённых использованию нейросетей. Опросы показывают, что пользователи устали от текстов и видео, созданных ИИ. Infopro54 поговорил об этом с IT-экспертом.

Нейросети стали общедоступным инструментом в 2023 году. В течение двух лет их популярность и стремление использовать где только можно росли. С помощью ИИ стали писать практически всё — от пресс-релизов до книг. И на этом фоне стали звучать прогнозы о том, что множество профессий станут не нужны. А в 2025 году в английском языке словом года стал сленговый термин slop («слоп»), который дословно переводится как «помои» и обозначает контент низкого качества, сгенерированный нейросетью. В русском языке отдельного слова нет, но проблема обилия такого контента существует.

Павел Федотов: Контекстной рекламы в соцсетях российскому бизнесу сегодня не хватит для продвижения

Автор: Юлия Данилова

Основатель и руководитель маркетинговой компании Fedotov Studio Павел Федотов по просьбе Infopro54 оценил тренды на рынке интернет-маркетинга в 2025 году, а также дал рекомендации для бизнеса по работе с контентом в социальных сетях в 2026-м:

— Один из основных трендов 2025 года — удорожание коммерческих источников трафика, таких как контекстная и таргетированная реклама. Вкупе с остальными экономическими факторами (повышение налоговой ставки, стоимости сырья и зарплатной инфляции) это сокращает рентабельность предприятий.

60% сибиряков готовы «загрузить» ИИ задачей по подбору новогодних подарков

Согласно результатам исследования, проведенного ВТБ в преддверии новогодних праздников, значительная часть (67%) жителей Сибири либо уже использует, либо намеревается применять ИИ-инструменты для генерации праздничных поздравлений, выбора подарков, поиска кулинарных рецептов и планирования развлечений на период новогодних каникул.

67% сибиряков прибегают к помощи искусственного интеллекта для создания новогодних текстов, в то время как примерно треть (33%) респондентов не видят необходимости в использовании ИИ, аргументируя это тем, что праздничные пожелания должны исходить от души и быть уникальными.

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Все материалы
