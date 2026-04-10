Нейросеть заработала миллионы просмотров на голосах Канье Уэста и Шатунова

В сети завирусился музыкальный ролик с участием американского рэпера Канье Уэста, исполняющего на стадионе английскую версию песни «Седая ночь» группы «Ласковый май». Он собрал миллионы просмотров и заставил 70 тысяч зрителей поверить в реальность выступления.

Как рассказал автор ИИ-кавера, создание видео не было минутным делом: команде пришлось перевести текст, обработать вокал и переработать сотни неудачных дублей, чтобы добиться эффекта присутствия. Хотя часть аудитории сразу заметила технические ошибки, многие пользователи признались, что испытали сильные эмоции.

Новосибирский музыкальный продюсер Юрий Турцев отметил, что подобные проекты с использованием нейросетей не новость для музыкальной индустрии.

— Самый громкий пример, который приходит на ум — это трек Heart on My Sleeve, где с помощью ИИ воссоздали голоса Дрейка (англ. Drake) и Уикенда (англ. The Weeknd). Песня стала вирусной и набрала миллионы прослушиваний, хотя сами артисты к ней не имели отношения. Ещё один тренд — ИИ-перепевки, когда известные артисты якобы исполняют песни других авторов. Можно наткнуться даже на такие треки, когда Джонни Кэш (англ. Johnny Cash) якобы поёт современные песни вроде треков Тейлор Свифт (англ. Taylor Swift), — пояснил эксперт изданию Ом1 Новосибирск.

Российская ниша также начинает заполняться. Продюсер привёл пример с песней «Прекрасное далёко», которую голосом певицы Билли Айлиш тоже создала нейросеть. По мнению эксперта, технологии искусственного интеллекта уже меняют музыкальную экономику. Они создают новые риски для авторских прав и открывают возможности для вирусного маркетинга без привлечения звёзд.

