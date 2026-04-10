Новосибирский Минздрав объяснил, как наказать бестактного врача

Автор: Оксана Мочалова

Оскорбление или неуместный вопрос — повод обратиться к главврачу

Обычный визит к врачу иногда оборачивается не только лечением, но и неприятными последствиями. Пациент может столкнуться с бестактностью, грубостью или неуместными вопросами.

 Министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали, что неэтичное поведение врача — это не просто бестактность, а прямое нарушение прав пациента.

— Нарушение общепринятых норм медицинской этики и деонтологии является нарушением прав пациента и влечёт за собой дисциплинарную, административную, гражданско-правовую ответственность и в некоторых случаях уголовную ответственность, — отметили в ведомстве редакции Ом1 Новосибирск.

При этом в Минздраве добавили, что само ведомство не является работодателем для медиков. Наказывать врача замечанием или увольнением должен главный врач больницы или поликлиники. Уголовные дела — это зона ответственности правоохранительных органов.

Отдельной статистики по жалобам именно на гинекологов в министерстве не ведут. Все обращения от пациентов на работу врачей учитываются в общем порядке без разбивки по специальностям.

Если пациент столкнулся с некорректным поведением, первым делом стоит обратиться к руководителю медицинской организации. Если это не помогло, можно направить жалобу в областной Минздрав. Министерство не может само наказать врача, но даст ход обращению и проконтролирует реакцию со стороны работодателя или правоохранителей.

Ранее редакция сообщала, что врачи 63 новосибирских медучреждений будут консультировать пациентов в MAX.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

«Я слишком долго терпел»: депутат Госдумы Затулин пожаловался на коллегу по парламенту из-за обидной клички

Автор: Ольга Кирсанова

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Константин Затулин обиделся на своего коллегу по парламенту из КПРФ Михаила Матвеева из-за прозвища. Он отправил жалобу на имя председателя комиссии ГД по вопросам депутатской этики Валентины Терешковой, в которой указал, что обидчик называет его «Затулло», а также регулярно обвиняет в лоббизме интересов мигрантов. Затулин требует от Матвеева публичных извинений за «нарушение норм депутатской этики».

— Обращаюсь к Вам в связи с оскорбительными для меня публикациями депутата Государственной Думы из фракции КПРФ Михаила Николаевича Матвеева в его личном ТГ-канале. Он разместил 14 мая 2024 г. на своём канале сообщение под заголовком «Затулло наносит ответный удар»: «Небезызвестный глава Института диаспоры и интеграции Константин Затулин решил собрать пресс-конференцию, указав, «какая миграционная политика нужна России». Настораживает, конечно, в его-то исполнении. Но, согласитесь, совместная пресс-конференция с Семигиным была бы фееричнее. Но, видимо, тщеславие Затулина не позволяет ему делиться славой. Надеюсь, русские каналы отсмотрят, отслушают и вынесут вердикт этому лицензированному многонационалу. Вообще сейчас на редкость много такого рода стало появляться анонсов. Лоббисты мигрантов пошли на наступ? — написал обиженный парламентарий, цитируя текст Матвеева.

В Новосибирске грязный снег начали складировать на озеленённых территориях

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске жители Октябрьского района раскритиковали снежные завалы, оставленные на озеленённой территории у тротуара на улице Высоцкого. Один из местных жителей рассказал, что 6 февраля снег свалили прямо на тротуар возле зелёной зоны. Когда люди пожаловались на это в соцсетях, администрация района сообщила, что передала замечания по уборке этой территории в МКУ «Октябрьское» для устранения нарушений. 9 февраля грязный снег переместили с тротуара на озеленённую площадь.

Эта территория официально входит в список зелёных зон Новосибирска. На сайте «Мой Новосибирск» она указана под номером О_Б_7.

Продали на дрова: дом 1895 года в Новосибирске до сих пор не признали аварийным

Автор: Артем Рязанов

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков во время рабочего визита в Новосибирске посетил старинный дом на улице Зеленодольской, 37 в Октябрьском районе. Он подчеркнул, что здание должны были признать аварийным, а его жительница Ольга Животовская, мать двоих несовершеннолетних детей, получить новое жилье. Третий ребенок Ольги проживает отдельно. Новиков признался, что был шокирован условиями, в которых вынуждена жить семья.

Вместе с депутатом Ольгу навестил председатель новосибирской общественной организации «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов. Он впервые побывал в этом доме в конце прошлого года.

Новосибирские пенсионеры столкнулись с поборами на почте

Автор: Оксана Мочалова

Депутат Государственной Думы Александр Аксёненко сообщил о поступающих от жителей его округа в Новосибирской области жалобах на действия «Почты России». По словам граждан, в почтовых отделениях им навязывают дополнительную платную услугу — «страховку жилого помещения», без оформления которой сотрудники отказываются принимать платежи за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Парламентарий привёл в пример обращение жительницы Советского района, ветерана труда, которой было предложено либо оплатить 90 рублей за страховку, либо искать другой пункт приёма платежей за электроэнергию. Заявители отмечают, что с подобными незаконными требованиями они сталкиваются с сентября 2025 года, при этом никаких документов, подтверждающих условия страховки, им не выдают.

Минздрав отреагировал на жалобы пациентов Путину о больнице в Бердске

Автор: Артем Рязанов

Во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным жители Бердска пожаловались на закрытие неврологического отделения в местной больнице. Горожане рассказали, что в городе, где более 100 тысяч жителей, отделение не работает с марта 2025 года, и попросили помощи в решении проблемы.

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области заявили, что специализированная помощь пациентам с неврологическими заболеваниями в Бердской центральной городской больнице предоставляется, но в ином формате.

Жители дома с аварийной крышей из Новосибирска обратились к президенту России

Автор: Артем Рязанов

Жители пятиэтажного дома № 7 на улице Рубиновой в новосибирском Академгородке обратились с жалобой на ежегодные потопы, которые начинаются с наступлением зимы. Они утверждают, что проблема кроется в аварийной крыше, которую признали таковой ещё в 2018 году.

Люди поясняют, что грязная вода проникает в квартиры через натяжные потолки и осветительные приборы. При включении верхнего света проводка трещит из-за влаги. С наступлением морозов слышен грохот от разрывающихся межпанельных швов. Власти и УК не реагируют на обращения. Местная жительница рассказывает, что ранее обращалась по этому вопросу и в мэрию, и в прокуратуру Советского района. По её словам, история борьбы за ремонт крыши тянется с 2018 года.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

