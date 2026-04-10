Новосибирский Минздрав объяснил, как наказать бестактного врача

Обычный визит к врачу иногда оборачивается не только лечением, но и неприятными последствиями. Пациент может столкнуться с бестактностью, грубостью или неуместными вопросами.

Министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали, что неэтичное поведение врача — это не просто бестактность, а прямое нарушение прав пациента.

— Нарушение общепринятых норм медицинской этики и деонтологии является нарушением прав пациента и влечёт за собой дисциплинарную, административную, гражданско-правовую ответственность и в некоторых случаях уголовную ответственность, — отметили в ведомстве редакции Ом1 Новосибирск.

При этом в Минздраве добавили, что само ведомство не является работодателем для медиков. Наказывать врача замечанием или увольнением должен главный врач больницы или поликлиники. Уголовные дела — это зона ответственности правоохранительных органов.

Отдельной статистики по жалобам именно на гинекологов в министерстве не ведут. Все обращения от пациентов на работу врачей учитываются в общем порядке без разбивки по специальностям.

Если пациент столкнулся с некорректным поведением, первым делом стоит обратиться к руководителю медицинской организации. Если это не помогло, можно направить жалобу в областной Минздрав. Министерство не может само наказать врача, но даст ход обращению и проконтролирует реакцию со стороны работодателя или правоохранителей.

