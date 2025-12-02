Рекламодателям

«Скажите прямо, откуда пахнет?»: Желдорреммаш ответил на вопрос о выбросах на «Весеннем» в Новосибирске

  • 02/12/2025, 18:15
Автор: Мария Гарифуллина
Жители этого микрорайона направили уже десятки жалоб на неприятный химический запах

За последний год жители микрорайона «Весенний» Первомайского района Новосибирска направили в различные ведомства более 40 жалоб на выбросы промышленных предприятий и едкий химический запах, который регулярно накрывает жилую зону. 2 декабря проблема была вынесена на заседание комиссии по экологии Законодательного собрания Новосибирской области. Журналист Infopro54 выслушал мнения всех сторон.

В ходе заседания был названо одно предприятие, которое жители считают одним из самых вероятных источников запах. Доказательств нет, речь идет только о предположениях, гипотезах.

— Эта проблема давно известна. Проводились проверки многих предприятий. Раньше запах был сильнее, ситуации была хуже. Но выбросы с точно таким же запахом продолжаются. Поэтому все-таки есть подозрения, что источник — это «Желдорреммаш». К тому же есть жители микрорайона, которые там работают, и они говорят, что пахнет в микрорайоне так, как на предприятии в момент запуска котлов. Поэтому хотелось бы разобраться, понять, что является источником специфического запаха. В наказы принято обращение жителей по установке станции мониторинга, — сказал депутат Законодательного собрания Новосибирской области Денис Субботин.

Директор названного предприятия присутствовал на заседании комиссии. В своем выступлении он рассказал о системах мониторинга и планах по модернизации производства.

— Мы объект первой категории, работаем в рамках Федерального законодательства, его исполняем, имеем комплексное экологическое разрешение свежее. Полностью в рамках закона осуществляем свою деятельность. У нас есть очистные сооружения, есть санитарно-защитная зона. Также проводятся все мониторинговые мероприятия. Мы проводим сами дополнительные замеры, мы сами в них заинтересованы. Просто сами видим свою ПДК на сегодняшний день. Многократные замеры на предприятия, на границе санитарно-защитной зоны, на «Весеннем» — их больше сотни уже было. Ну давайте дальше продолжать, я – за. В 2025 году мы провели дополнительные мероприятия за свой счет. Мы в феврале замеры сделали и в сентябре. В феврале мы провели замеры как: мы работали под полной нагрузкой, у нас была возможность через несколько дней остановиться и провести замеры при неработающем предприятии. Я могу дать замеры. Мы с двумя организациями работаем. Дополнительно, конечно, мы понимаем, что есть современное оборудование. По итогам 2025 года, мы заканчиваем проектирование системы автоматического контроля параметров выбросов. Метрологический контроль проект прошел, сейчас проходит экспертизу по промышленной безопасности. В следующем году проект будем реализовать. С 2026 года мы планируем закупить первую печь индукционного нагрева. Мы сейчас уже в стадии закупки, там длительные сроки изготовления. То есть будем переходить на плавильные печи с индукционным нагревом. Это максимально, что сегодня может сделать предприятие в экологических рамкам, — сообщил директор Новосибирского литейного производства — филиала АО «Желдорреммаш» Константин Аврицевич.

После этого выступления члены комиссии попросили директора предприятия прямо ответить на вопрос про тот самый неприятный, едкий запах, на который жалуются жители Микрорайона «Весенний».

— Вы же там работаете, каждый же день на предприятии бываете? Скажите прямо, пахнет? Или пахнет, но не от вашего предприятия? — спросил член комиссии по экологии, депутат Заксобрания Новосибирской области Денис Субботин.

Ответ на это вопрос был кратким, к тому же отвечающего перебили, не дав договорить фразу до конца. Но в целом мысль «про ёлочки» ясна.

— Есть такой термин — «технологический запах». Мы — литейное производство, и если от нас будет пахнуть ёлочкой…, — сказал Константин Аврицевич.

Обсуждение ситуации на «Весеннем» шло почти полтора часа. Многие эксперты подчеркивали, что проблема мониторинга качества воздуха в Новосибирске есть не только в одном микрорайоне. Поэтому было решено создать специальную рабочую группу, которая займется этим вопросом. Жителей «Весеннего» такое обобщающее решение в целом устроило.

— Самое главное, что мы добились создания рабочей группы и то, что принят наказ по установке стационарного поста с автоматическими газонализаторами с возможностью онлайн-передачи данных о концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на «Весеннем» и с метеостанцией, что позволит определить направление ветра. То есть можно будет понимать, что и откуда к нам прилетело. По срокам, конечно, это может растянуться. Но еще есть положительный момент, что все-таки признали проблему устаревшей системы мониторинга в городе. И будет очень здорово, если действительно займутся этой системой, сделают ее современной, как в других городах Сибири, — рассказала Infopro54 рассказала Infopro54 представитель инициативной группы жителей микрорайона «Весенний» Анастасия Абрамова.

Рабочая группа начнет свою деятельность в январе 2026 года.

Ранее редакция рассказывала, почему жители «Весеннего» считают необходимым постоянный мониторинг качества воздуха

