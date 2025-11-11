В онлайн-карту Новосибирска включили стоимость проезда в общественном транспорте

Информация о стоимости проезда на общественном транспорте в Новосибирске появилась в приложении 2ГИС. Теперь при построении маршрута можно увидеть тариф на каждом участке пути и общую сумму за всю поездку, если она предполагает пересадки. Разработчики считают, что этот функционал позволит сократить количество пересадок или выбрать более дешёвый вид транспорта.

Функция уже доступна для большинства маршрутов в городе, и их список постоянно расширяется.

В компании поясняют, что данные берутся из официальных источников и регулярно обновляются.

Напомним, что с 1 января 2025 года стоимость разовой поездки в общественном транспорте Новосибирска (метро, автобусы, трамваи, троллейбусы) выросла до 40 рублей. При этом на коммерческом транспорте и маршрутках цены довольно серьезно варьируются.

В сентябре перевозчики вновь обратились к мэрии с просьбой пересмотреть тарифы. Они объяснили это подорожанием топлива и необходимостью обновлять автопарк.

— Себестоимость проезда уже сейчас составляет 55 рублей. Причем более-менее удается выезжать за счет того, что в городе есть очень рентабельные маршруты и убыточные. Обычно перевозчик получает первый для работы, а второй — в нагрузку. Маловероятно, что стоимость проезда повысят сразу на 15 рублей, в бюджете сейчас денег особо для компенсации такой разницы нет. А значит, перевозчики продолжат работать в убыток, — рассказывал один из перевозчиков редакции Infopro54.

По его словам, для нормальной работы отрасли на октябрь 2024 года цены на проезд в городе нужно поднимать до 55 рублей плюс небольшая дельта.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 ноября в новосибирском метро стартовала биометрическая система оплаты проезда.