Рекламодателям

В онлайн-карту Новосибирска включили стоимость проезда в общественном транспорте

  • 11/11/2025, 17:30
Автор: Артем Рязанов
В онлайн-карту Новосибирска включили стоимость проезда в общественном транспорте
Горожане смогут оценить расходы на дорогу при выборе маршрута

Информация о стоимости проезда на общественном транспорте в Новосибирске появилась в приложении 2ГИС. Теперь при построении маршрута можно увидеть тариф на каждом участке пути и общую сумму за всю поездку, если она предполагает пересадки. Разработчики считают, что этот функционал позволит сократить количество пересадок или выбрать более дешёвый вид транспорта.

Функция уже доступна для большинства маршрутов в городе, и их список постоянно расширяется.

В компании поясняют, что данные берутся из официальных источников и регулярно обновляются.

Напомним, что с 1 января 2025 года стоимость разовой поездки в общественном транспорте Новосибирска (метро, автобусы, трамваи, троллейбусы) выросла до 40 рублей. При этом на коммерческом транспорте и маршрутках цены довольно серьезно варьируются.

В сентябре перевозчики вновь обратились к мэрии с просьбой пересмотреть тарифы.  Они объяснили это подорожанием топлива и необходимостью обновлять автопарк.

— Себестоимость проезда уже сейчас составляет 55 рублей. Причем более-менее удается выезжать за счет того, что в городе есть очень рентабельные маршруты и убыточные. Обычно перевозчик получает первый для работы, а второй — в нагрузку. Маловероятно, что стоимость проезда повысят сразу на 15 рублей, в бюджете сейчас денег особо для компенсации такой разницы нет. А значит, перевозчики продолжат работать в убыток, — рассказывал один из перевозчиков редакции Infopro54.

По его словам, для нормальной работы отрасли на октябрь 2024 года цены на проезд в городе нужно поднимать до 55 рублей плюс небольшая дельта.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 ноября в новосибирском метро стартовала биометрическая система оплаты проезда.

Источник фото: Infopro54/автор Ольга Кирсанова.

1 784

Рубрики : Общество Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : оплата проезда общественный транспорт 2ГИС


1
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Вице-председатель Новосибирского областного отделения «Опора России», директор ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

Евгений Мироненко: Новосибирская «Опора России» реагирует на все запросы фронта

С 2022 года региональное отделение организовало уже более 15 гуманитарных миссий
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Предприниматели в шоке»: штрафы для бизнеса в России предлагают повысить в несколько раз
11/11/25 19:00
Бизнес Власть
Экс-директор «Красного факела» возместил ущерб, выплатив более семи миллионов
11/11/25 18:00
Право&Порядок
В онлайн-карту Новосибирска включили стоимость проезда в общественном транспорте
11/11/25 17:30
Город Общество Транспорт
В Новосибирске из реестра памятников исключат деревянный дом на Коммунистической
11/11/25 16:09
Общество
Рекордные 855 млн бонусов Спасибо получат клиенты Сбера на Зелёный день
11/11/25 15:50
Бизнес
Роскомнадзор отключит Рунет от общемировой сети при вмешательстве в выборы
11/11/25 15:00
Власть Телекоммуникации
Собственник сибирского ритейлера «Мария-Ра» проводит реструктуризацию
11/11/25 14:30
Бизнес
Жертвами мошенников в Новосибирске чаще всего становятся мужчины
11/11/25 14:00
Право&Порядок Финансы
На очистку тротуаров и лестниц Новосибирска городским службам дали сутки
11/11/25 13:30
Общество
За люксовые авто новосибирцы заплатят свыше 76 млн рублей транспортного налога
11/11/25 13:00
Статус аварийных получили свыше 900 многоквартирных домов Новосибирской области
11/11/25 12:30
Власть Недвижимость Общество
Ребенку с диагнозом энцефалопатия требуется дорогостоящее лечение
11/11/25 12:15
Общество
Cуд обязал новосибирского предпринимателя выплатить компенсацию Dior и Chanel
11/11/25 12:00
Общество Право&Порядок
Цена на мясо «фермерской» курицы в Новосибирске доходит до 650 рублей за килограмм
11/11/25 11:00
Бизнес Общество
Торги по строительству «СмартСити-Новосибирск» прошли впустую
11/11/25 10:00
Власть Недвижимость
Компании смогут эффективнее сотрудничать с самозанятыми благодаря сервису ПСБ
11/11/25 9:15
Финансы
На платных парковках в Новосибирске планируют заряжать электромобили
11/11/25 9:00
Бизнес Власть Город
В мэрии Новосибирска объяснили причину сноса деревьев в Бугринском лесу
10/11/25 19:03
Власть Общество
Новосибирский педагог дала школьникам советы по подготовке к итоговому сочинению
10/11/25 18:30
Образование Общество
Трудовым мигрантам из Индии предоставят гарантии для работы в России
10/11/25 18:00
Бизнес Власть Общество
Популярное
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Учёный из Новосибирска спас раненого журавля
10/11/25 19:30
Участие в СВО засчитывается новосибирцам в пенсионный стаж в двойном размере
1/11/25 19:30
Жители Новосибирска жалуются на аварийное состояние дома на улице Мира
1/11/25 13:00
Лунный календарь для любителей комнатных растений на ноябрь 2025
31/10/25 9:53
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новости компаний
Банк Уралсиб принял участие в семинаре для Нотариальной палаты Новосибирской области
11/11/25 15:55
Энергетики обеспечат электроснабжение крупного завода под Новосибирском
11/11/25 11:25
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
10/11/25 9:10
Банк Уралсиб получил благодарственное письмо Алтайской Федерации Волейбола
7/11/25 10:43
Энергетики завершили масштабную подготовку электросетей к зиме в Новосибирске
6/11/25 11:15
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером IХ Международного экологического фестиваля «Будущее в руках живущих»
6/11/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Ноябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять