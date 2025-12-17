Новосибирские таможенники запретили сибирячке пить изменяющий сознание чай

В декабре новосибирские таможенники обнаружили чайную смесь в экспресс-грузе, прибывшем из-за границы. Чай с добавлением голубого лотоса оказался непростым. Он содержал в себе наркотическое средство.

По информации таможни, 109 граммов чая заказала жительница Красноярска на иностранном маркетплейсе.

— Проведенная позже таможенная экспертиза установила, что чайная смесь содержит голубой лотос, внесенный в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащий контролю в РФ. Его ввоз и оборот на территории страны запрещены, — отметили в ведомстве.

Чай с лепестками лотоса из покупки конфисковали. Против сибирячки возбуждено дело по статье 16.3 КоАП РФ за нарушение таможенных правил.

Ранее редакция сообщала о том, что более 16 тысяч тонн винограда завезли в Новосибирск.