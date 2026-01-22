MAX включат в документооборот между работником и работодателем в Новосибирске

Минтруд России подготовил законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс. Он предполагает, что с 1 сентября 2026 года через мессенджер MAX будет проходить электронный документооборот между работниками и работодателями. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с документом.

Согласно законопроекту, информационные системы работодателей и цифровая платформа «Работа в России» смогут интегрироваться с многофункциональным сервисом обмена сообщениями MAX.

Статью 22.3 Трудового кодекса РФ предлагается дополнить, указав, что взаимодействие работодателя и работника может осуществляться через Max, если к системе подключена информационная база компании.

Мессенджер MAX по новому законопроекту станет инструментом для общения между работниками и работодателями на цифровой платформе «Работа в России».

Работодатель сможет через MAX отправлять сотруднику документы или их копии и предоставлять доступ к бумагам с простой электронной подписью. Сейчас это можно сделать через личный кабинет на портале Госуслуг.

Через приложение MAX можно будет вести служебную переписку (она будет храниться рядом с личными чатами).

Вторым пунктом законопроекта предлагается расширить статью 312.3 Трудового кодекса РФ. В ней пропишут, что трудовой договор и допсоглашение к нему, которые предусматривают удалённую работу, можно заключать через мессенджер Max с помощью неквалифицированной электронной подписи.

MAX — это национальный мессенджер и цифровая платформа для различных сервисов. В нём можно совершать аудио- и видеозвонки, вести чаты, отправлять голосовые сообщения и большие файлы, а также делать денежные переводы. В тестовом режиме доступны информационные каналы. Платформа объединяет бизнес-сервисы в виде мини-приложений и чат-ботов, помогая пользователям решать повседневные задачи.

В конце декабря 2025 года количество пользователей MAX достигло 80 миллионов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске появился социальный навигатор в мессенджере MAX.