Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Бизнес Общество

MAX включат в документооборот между работником и работодателем в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Через мессенджер будут заключаться трудовые договоры и вестись служебная переписка

Минтруд России подготовил законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс. Он предполагает, что с 1 сентября 2026 года через мессенджер MAX будет проходить электронный документооборот между работниками и работодателями. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с документом.

Согласно законопроекту, информационные системы работодателей и цифровая платформа «Работа в России» смогут интегрироваться с многофункциональным сервисом обмена сообщениями MAX.

Статью 22.3 Трудового кодекса РФ предлагается дополнить, указав, что взаимодействие работодателя и работника может осуществляться через Max, если к системе подключена информационная база компании.

Мессенджер MAX по новому законопроекту станет инструментом для общения между работниками и работодателями на цифровой платформе «Работа в России».

Работодатель сможет через MAX отправлять сотруднику документы или их копии и предоставлять доступ к бумагам с простой электронной подписью. Сейчас это можно сделать через личный кабинет на портале Госуслуг.

Через приложение MAX можно будет вести служебную переписку (она будет храниться рядом с личными чатами).

Вторым пунктом законопроекта предлагается расширить статью 312.3 Трудового кодекса РФ. В ней пропишут, что трудовой договор и допсоглашение к нему, которые предусматривают удалённую работу, можно заключать через мессенджер Max с помощью неквалифицированной электронной подписи.

MAX — это национальный мессенджер и цифровая платформа для различных сервисов. В нём можно совершать аудио- и видеозвонки, вести чаты, отправлять голосовые сообщения и большие файлы, а также делать денежные переводы. В тестовом режиме доступны информационные каналы. Платформа объединяет бизнес-сервисы в виде мини-приложений и чат-ботов, помогая пользователям решать повседневные задачи.

В конце декабря 2025 года количество пользователей MAX достигло 80 миллионов.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске появился социальный навигатор в мессенджере MAX.

Источник фото:Infopro54

Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : закон документооборот MAX

8
0
0
Предыдущая статья
«Новапорт» выбрал место размещения новой взлетно-посадочной полосы в Толмачево

«Новапорт» выбрал место размещения новой взлетно-посадочной полосы в Толмачево

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году холдинг «Новапорт» совместно с проектировщиками завершил отработку вариантов размещения новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Толмачево. Как сообщил заместитель генерального директора холдинга Константин Фуряев, рассматривались три варианта размещения.

— В итоге было принято решение о размещении ВПП параллельно с существующей полосой. Данная конфигурация позволит оптимально работать двумя полосами независимо друг от друга, а также увеличит пропускную способность и привлекательность аэропорта, — заявил Фуряев.

Читать полностью

В Госдуме поддержали запрет на онлайн-продажу энергетиков

Автор: Артем Рязанов

Глава комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов сообщил, что одобряет идею прекратить эксперимент по онлайн-продаже энергетиков и не распространять его на алкоголь и табак.

21 января медики предложили остановить эксперимент и запретить его расширение на алкоголь и табак. Соответствующие обращения представители медицинского сообщества направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Читать полностью

Ужесточение требований к банковским гарантиям закрыло бизнесу дорогу к госзакупкам

Автор: Юлия Данилова

Компании, работающие с государственными и муниципальными заказами, столкнулись с резким ужесточением условий получения банковских гарантий. Они обязательны при закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. По данным федеральных СМИ, в целом по России за год коэффициент одобрения гарантий снизился с 39% до 26%, а сроки рассмотрения заявок в ряде случаев растянулись на месяцы.

По словам управляющего партнёра АБ «Гребнева и партнёры», адвоката Ирины Гребневой, сегодня банковская гарантия фактически перестала быть «упрощённым» финансовым инструментом и по своей сути приравнялась к классическому кредитному продукту.

Читать полностью

Расценки на долгосрочную аренду домов рухнули в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В большинстве российских регионов в прошлом году подешевела долгосрочная аренда домов. Например, в Новосибирской области ставки упали на 45,5%. Для сравнения, в Алтайском крае — на 13,7%, в Иркутской области — на 18,2%, в Республике Алтай — на 29,7%, в Красноярском крае — на 37.6%, в Омской области — на 40,8%, в Бурятии — на 42,1%, в Кемерово — на 59,5%. Арендодатели предпочитают квартиры, и все больше домов пустует, констатируют специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР». Последний раз такой тренд, по данным сервиса, наблюдался в 2022 году.

— Формат дома не самый удобный для арендаторов, обычно они предпочитают квартиры, особенно в периоды экономических спадов, как сейчас. Так, средняя «двушка» сегодня на 27% дешевле среднего дома — а съемщики очень хорошо считают деньги, стараясь сэкономить на всем, — комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР»

Читать полностью

Верховный суд отменил приговор об убийстве вице-мэра Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Верховный суд России отменил приговор Новосибирского областного суда по делу об убийстве вице-мэра Новосибирска Игоря Белякова, которое произошло в 2001 году. Такое решение суд принял по заключению прокуратуры, сообщили в пресс-службе ВС.

25 мая 2006 года бывший военнослужащий Александр Каталицкий был осужден за убийство. Как выяснилось, следствие ошибочно считало его исполнителем преступления. Каталицкому дали 14 лет колонии строгого режима по ч. 2 ст. 105 УК РФ за убийство по найму. Верховный суд оставил приговор без изменений 6 сентября 2006 года.

Читать полностью

В Сибири резко выросло количество нарушений валютного законодательства

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году таможенники Сибири возбудили 49 уголовных дел и свыше 2,3 тысяч административных правонарушений, связанных с нарушением валютного законодательства. Это на 19% больше, чем в 2024 году.

Чаще всего уголовные дела возбуждали за вывод денег за границу с использованием поддельных документов под видом внешнеторговых контрактов и невозвращение валютной выручки  — всего 44 дела. Больше всего таких преступлений выявили сотрудники Новосибирской (9), Алтайской (7), Красноярской (6) и Омской (6) таможен.

Читать полностью
Актуальный разговор

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Все материалы
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Общество

MAX включат в документооборот между работником и работодателем в Новосибирске

Бизнес

«Новапорт» выбрал место размещения новой взлетно-посадочной полосы в Толмачево

Общество

В Госдуме поддержали запрет на онлайн-продажу энергетиков

Бизнес ПроБизнес

Ужесточение требований к банковским гарантиям закрыло бизнесу дорогу к госзакупкам

Недвижимость Общество

Расценки на долгосрочную аренду домов рухнули в Новосибирской области

Общество

Верховный суд отменил приговор об убийстве вице-мэра Новосибирска

Бизнес

В Сибири резко выросло количество нарушений валютного законодательства

Право&Порядок

Собственника рухнувшего магазина в Новосибирске задержали следователи

Бизнес

Новосибирские компании вошли в Рейтинг работодателей России

Бизнес Власть Право&Порядок

Обрушившийся магазин в Новосибирске был самовольной постройкой

Бизнес Власть

Предприниматели остановили торги на размещение киосков на кладбищах Новосибирска

Власть Город Общество

Фуры застряли в снегу, парализовав движение в районе Новосибирска

Власть

«Герои НовоСибири»: управленцы будущего осваивают стратегию технологического суверенитета РФ

Власть

Губернатор Травников оценил научный потенциал региона

Бизнес Общество Право&Порядок

В Первомайском районе Новосибирска произошло обрушение магазина

Финансы

Названы лидеры среди работодателей в рейтинге HeadHunter

Общество

Новосибирский автоэксперт высказался об изменениях в обучении в автошколах с марта

Общество

Цены на бензин вновь начали расти в Новосибирской области в январе

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности