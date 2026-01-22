«Новапорт» выбрал место размещения новой взлетно-посадочной полосы в Толмачево

В 2025 году холдинг «Новапорт» совместно с проектировщиками завершил отработку вариантов размещения новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Толмачево. Как сообщил заместитель генерального директора холдинга Константин Фуряев, рассматривались три варианта размещения.

— В итоге было принято решение о размещении ВПП параллельно с существующей полосой. Данная конфигурация позволит оптимально работать двумя полосами независимо друг от друга, а также увеличит пропускную способность и привлекательность аэропорта, — заявил Фуряев.

Сейчас холдинг ждет завершение проектирования этого варианта, который будет передан на Госэкспертизу.

Начальник юридического отдела холдинга «Новапорт» Марина Зорина отметила, что строительство второй ВПП в Толмачево включено в нацпроект. В рамках госпрограммы предусмотрено финансирование в размере 26 млрд рублей.

— Начало финансирования предусмотрено в 2028 году. До этого момента совместно с Росавиацией мы должны определиться по условиям концессионного соглашения и выйти на его реализацию, — подчеркнула она.

В рамках проекта планируется строительство не только новой ВПП, но и очистных сооружений, удлинение периметрового ограждения и патрульной дороги. Также прорабатывается вопрос о расширении перрона, но по нему решение будет принято после урегулирования имущественных вопросов с Минобороны РФ.

В целом реконструкция аэропорта ведется с 2019 года. АО «Новосибирскавтодор» занимался ремонтом взлётно-посадочной полосы Толмачёво. Новый перрон, рулёжные дорожки и технические площадки были запущены в эксплуатацию в ноябре 2022 года. В 2023 году компания выиграла второй тендер по реконструкции аэропортового комплекса. Стоимость контракта составляла 4,9 млрд рублей. В ноябре 2025 года в аэропорту были введены в эксплуатацию новые рулежные дорожки.

Ранее редакция сообщала о том, что реконструкция первой взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Толмачево по предварительным оценкам обойдется более чем в 30 млрд рублей.