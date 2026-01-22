Поиск здесь...
«Новапорт» выбрал место размещения новой взлетно-посадочной полосы в Толмачево

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Запуск проекта ожидается в 2028 году

В 2025 году холдинг «Новапорт» совместно с проектировщиками завершил отработку вариантов размещения новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Толмачево. Как сообщил заместитель генерального директора холдинга Константин Фуряев, рассматривались три варианта размещения.

— В итоге было принято решение о размещении ВПП параллельно с существующей полосой. Данная конфигурация позволит оптимально работать двумя полосами независимо друг от друга, а также увеличит пропускную способность и привлекательность аэропорта, — заявил Фуряев.

Сейчас холдинг ждет завершение проектирования этого варианта, который будет передан на Госэкспертизу.

Начальник юридического отдела холдинга «Новапорт» Марина Зорина отметила, что строительство второй ВПП в Толмачево включено в нацпроект. В рамках госпрограммы предусмотрено финансирование в размере 26 млрд рублей.

— Начало финансирования предусмотрено в 2028 году. До этого момента совместно с Росавиацией мы должны определиться по условиям концессионного соглашения и выйти на его реализацию, — подчеркнула она.

В рамках проекта планируется строительство не только новой ВПП, но и очистных сооружений, удлинение периметрового ограждения и патрульной дороги. Также прорабатывается вопрос о расширении перрона, но по нему решение будет принято после урегулирования имущественных вопросов с Минобороны РФ.

В целом реконструкция аэропорта ведется с 2019 года. АО «Новосибирскавтодор» занимался ремонтом взлётно-посадочной полосы Толмачёво. Новый перрон, рулёжные дорожки и технические площадки были запущены в эксплуатацию в ноябре 2022 года. В 2023 году компания выиграла второй тендер по реконструкции аэропортового комплекса. Стоимость контракта составляла 4,9 млрд рублей. В ноябре 2025 года в аэропорту были введены в эксплуатацию новые рулежные дорожки.

Ранее редакция сообщала о том, что реконструкция первой взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Толмачево по предварительным оценкам обойдется более чем в 30 млрд рублей. 

Фото Flickr, автор: Gensa Gensa.

Все материалы

MAX включат в документооборот между работником и работодателем в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Минтруд России подготовил законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс. Он предполагает, что с 1 сентября 2026 года через мессенджер MAX будет проходить электронный документооборот между работниками и работодателями. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с документом.

Согласно законопроекту, информационные системы работодателей и цифровая платформа «Работа в России» смогут интегрироваться с многофункциональным сервисом обмена сообщениями MAX.

Читать полностью

Ужесточение требований к банковским гарантиям закрыло бизнесу дорогу к госзакупкам

Автор: Юлия Данилова

Компании, работающие с государственными и муниципальными заказами, столкнулись с резким ужесточением условий получения банковских гарантий. Они обязательны при закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. По данным федеральных СМИ, в целом по России за год коэффициент одобрения гарантий снизился с 39% до 26%, а сроки рассмотрения заявок в ряде случаев растянулись на месяцы.

По словам управляющего партнёра АБ «Гребнева и партнёры», адвоката Ирины Гребневой, сегодня банковская гарантия фактически перестала быть «упрощённым» финансовым инструментом и по своей сути приравнялась к классическому кредитному продукту.

Читать полностью

Расценки на долгосрочную аренду домов рухнули в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В большинстве российских регионов в прошлом году подешевела долгосрочная аренда домов. Например, в Новосибирской области ставки упали на 45,5%. Для сравнения, в Алтайском крае — на 13,7%, в Иркутской области — на 18,2%, в Республике Алтай — на 29,7%, в Красноярском крае — на 37.6%, в Омской области — на 40,8%, в Бурятии — на 42,1%, в Кемерово — на 59,5%. Арендодатели предпочитают квартиры, и все больше домов пустует, констатируют специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР». Последний раз такой тренд, по данным сервиса, наблюдался в 2022 году.

— Формат дома не самый удобный для арендаторов, обычно они предпочитают квартиры, особенно в периоды экономических спадов, как сейчас. Так, средняя «двушка» сегодня на 27% дешевле среднего дома — а съемщики очень хорошо считают деньги, стараясь сэкономить на всем, — комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР»

Читать полностью

В Сибири резко выросло количество нарушений валютного законодательства

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году таможенники Сибири возбудили 49 уголовных дел и свыше 2,3 тысяч административных правонарушений, связанных с нарушением валютного законодательства. Это на 19% больше, чем в 2024 году.

Чаще всего уголовные дела возбуждали за вывод денег за границу с использованием поддельных документов под видом внешнеторговых контрактов и невозвращение валютной выручки  — всего 44 дела. Больше всего таких преступлений выявили сотрудники Новосибирской (9), Алтайской (7), Красноярской (6) и Омской (6) таможен.

Читать полностью

Новосибирские компании вошли в Рейтинг работодателей России

Автор: Юлия Данилова

В ежегодный федеральный Рейтинг работодателей России вошли 46 компаний из Новосибирска, сообщили в пресс-службе hh.ru. Для сравнения, по итогам 2024 года в списке была 51 компания.

В категории крупнейших (численность — от 5 001 человек) представлено 169 финалистов, из них два — из Новосибирской области. По сравнению с 2024 годом, состав этой группы не изменился:

Читать полностью

Обрушившийся магазин в Новосибирске был самовольной постройкой

Автор: Юлия Данилова

Магазин в Первомайском районе Новосибирска был самовольной постройкой. По информации мэрии, разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию муниципалитет не выдавал.

— В 2017 году сотрудниками УАСИ был выявлен самовольный объект, расположенный в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:084235:103 (согласно сведений ЕГРН – собственником является Турков Сергей Иванович) по ул. Наумова в Первомайском районе города Новосибирска. Управление в сентябре 2017 года проинформировало инспекцию государственного строительного надзора Новосибирской области (инспекцию ГСН) о необходимости привлечения застройщика к ответственности. Инспекция ГСН отказала в возбуждении дела, — говорится в сообщении мэрии.

Читать полностью
