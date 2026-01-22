В Новосибирске иностранца отправили в СИЗО за легализацию 270 мигрантов

Карасукский районный суд Новосибирской области арестовал гражданина Узбекистана за организацию незаконной миграции. Вместе с сообщниками он продал через интернет поддельные гражданско-правовые договоры минимум 270 иностранцам, включая граждан стран Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

— Карасукским районным судом Новосибирска рассмотрено ходатайство следователя в отношении гражданина Республики Узбекистан Хидирова Масудали, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «д» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору), — говорится в сообщении.

Хидиров, по данным следствия, действовал в составе группы, которая заранее договорилась о преступной деятельности.

Суд отправил обвиняемого под стражу до 28 февраля 2026 года.

Напомним, на итоговой годовой пресс-конференции в декабре губернатор Андрей Травников сообщал, что общим трендом в Новосибирской области будет сокращение привлечения мигрантов в те сферы, где их можно заместить местными сотрудниками. По его словам, иностранные рабочие будут привлекаться на конкретные предприятия, на конкретные объекты в определенном количестве.

Ранее редакция сообщала о том, что приставы депортировали почти сотню мигрантов из Новосибирской области.