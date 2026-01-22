Поиск здесь...
Общество

В Новосибирске иностранца отправили в СИЗО за легализацию 270 мигрантов

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Он продавал поддельные документы о трудоустройстве в компаниях региона

Карасукский районный суд Новосибирской области арестовал гражданина Узбекистана за организацию незаконной миграции. Вместе с сообщниками он продал через интернет поддельные гражданско-правовые договоры минимум 270 иностранцам, включая граждан стран Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

— Карасукским районным судом Новосибирска рассмотрено ходатайство следователя в отношении гражданина Республики Узбекистан Хидирова Масудали, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «д» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору), — говорится в сообщении.

Хидиров, по данным следствия, действовал в составе группы, которая заранее договорилась о преступной деятельности.

Суд отправил обвиняемого под стражу до 28 февраля 2026 года.

Напомним, на итоговой годовой пресс-конференции в декабре губернатор Андрей Травников сообщал, что общим трендом в Новосибирской области будет сокращение привлечения мигрантов в те сферы, где их можно заместить местными сотрудниками. По его словам, иностранные рабочие будут привлекаться на конкретные предприятия, на конкретные объекты в определенном количестве.

Ранее редакция сообщала о том, что приставы депортировали почти сотню мигрантов из Новосибирской области.

Источник фото:Freepik / Автор — freepik

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

MAX включат в документооборот между работником и работодателем в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Минтруд России подготовил законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс. Он предполагает, что с 1 сентября 2026 года через мессенджер MAX будет проходить электронный документооборот между работниками и работодателями. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с документом.

Согласно законопроекту, информационные системы работодателей и цифровая платформа «Работа в России» смогут интегрироваться с многофункциональным сервисом обмена сообщениями MAX.

Читать полностью

В Госдуме поддержали запрет на онлайн-продажу энергетиков

Автор: Артем Рязанов

Глава комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов сообщил, что одобряет идею прекратить эксперимент по онлайн-продаже энергетиков и не распространять его на алкоголь и табак.

21 января медики предложили остановить эксперимент и запретить его расширение на алкоголь и табак. Соответствующие обращения представители медицинского сообщества направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Читать полностью

Расценки на долгосрочную аренду домов рухнули в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В большинстве российских регионов в прошлом году подешевела долгосрочная аренда домов. Например, в Новосибирской области ставки упали на 45,5%. Для сравнения, в Алтайском крае — на 13,7%, в Иркутской области — на 18,2%, в Республике Алтай — на 29,7%, в Красноярском крае — на 37.6%, в Омской области — на 40,8%, в Бурятии — на 42,1%, в Кемерово — на 59,5%. Арендодатели предпочитают квартиры, и все больше домов пустует, констатируют специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР». Последний раз такой тренд, по данным сервиса, наблюдался в 2022 году.

— Формат дома не самый удобный для арендаторов, обычно они предпочитают квартиры, особенно в периоды экономических спадов, как сейчас. Так, средняя «двушка» сегодня на 27% дешевле среднего дома — а съемщики очень хорошо считают деньги, стараясь сэкономить на всем, — комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР»

Читать полностью

Верховный суд отменил приговор об убийстве вице-мэра Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Верховный суд России отменил приговор Новосибирского областного суда по делу об убийстве вице-мэра Новосибирска Игоря Белякова, которое произошло в 2001 году. Такое решение суд принял по заключению прокуратуры, сообщили в пресс-службе ВС.

25 мая 2006 года бывший военнослужащий Александр Каталицкий был осужден за убийство. Как выяснилось, следствие ошибочно считало его исполнителем преступления. Каталицкому дали 14 лет колонии строгого режима по ч. 2 ст. 105 УК РФ за убийство по найму. Верховный суд оставил приговор без изменений 6 сентября 2006 года.

Читать полностью

Фуры застряли в снегу, парализовав движение в районе Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Жители Октябрьского района Новосибирска жалуются на транспортный коллапс, который начался 14 января. По словам местного жителя Егора Гусева, новые маршруты для большегрузов привели к тому, что фуры заблокировали узкие улочки частного сектора.

По словам собеседника, после изменения схемы движения большегрузы стали массово ездить через улицы Хитровскую, Дубравы и Выборную. Проблема усугубляется плохим состоянием дорог: из-за снега и глубокой колеи фуры часто буксуют и застревают, полностью блокируя движение.

Читать полностью

В Первомайском районе Новосибирска произошло обрушение магазина

Автор: Юлия Данилова

В двухэтажном коммерческом здании, расположенном на улице Наумова,26 в Первомайском районе произошло обрушение конструкций. Как сообщили в областной прокуратуре, на месте работают спасательные службы, которые ведут разбор завала.

— На данный момент известно о двух пострадавших. Им оказывается медицинская помощь, — уточнили в ведомстве.

Читать полностью
Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

При этом дальневосточный бизнес уже подписывает контракты и «возит доллары мешками»

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Бизнес Прямым текстом

Анна Сидевич: На Новый год еда должна спасать ваших гостей, а не добивать

