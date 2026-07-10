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Бизнес

Сбер запустил крупнейший в России сервис поиска АЗС на основе больших данных и ИИ

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Решение работает на основе крупнейшего в России массива обезличенных платежных данных и охватывает 23 тыс. АЗС по всей стране — от крупнейших городов и федеральных трасс до небольших населённых пунктов

Сбер запустил новый сервис, который помогает автомобилистам находить автозаправочные станции, где с высокой вероятностью доступно топливо. Решение работает на основе крупнейшего в России массива обезличенных платежных данных и охватывает 23 тыс. АЗС по всей стране — от крупнейших городов и федеральных трасс до небольших населённых пунктов

В основе сервиса — обезличенные данные о покупках более 100 миллионов клиентов Сбера. Благодаря масштабу платежной инфраструктуры банк ежедневно получает миллионы сигналов о покупках топлива по всей стране, что позволяет формировать максимально полную и актуальную картину работы АЗС независимо от региона и сети.

Алгоритмы анализируют только те операции, которые с высокой вероятностью относятся именно к покупке топлива. При расчёте учитываются сумма платежа, тип торговой точки и другие параметры, позволяющие отличить заправку автомобиля от покупки кофе, товаров магазина или других услуг на территории АЗС.

На основе этих данных каждой станции присваивается статус актуальности. Для каждой АЗС пользователь также может увидеть время последней зафиксированной покупки топлива — это помогает оценить, насколько свежими являются данные по конкретной станции. Пользователь может открыть карту, увидеть ближайшие АЗС, где недавно фиксировались покупки топлива, выбрать наиболее подходящую станцию и сразу построить маршрут.

Сервис уже доступен в веб-версии и в приложении СберБанк Онлайн. В приложении его можно найти в разделе «Для жизни». Картографической платформой проекта выступает 2ГИС. Информация обновляется автоматически по мере поступления новых обезличенных платёжных данных.

В ближайшее время возможности сервиса будут расширены. Пользователи смогут видеть ориентировочную загруженность АЗС и наличие отдельных видов топлива, что позволит не только найти заправку, но и выбрать станцию с наиболее удобным временем посещения и нужной маркой топлива.

Такое развитие делает сервис Сбера одним из самых технологичных инструментов для автомобилистов в России, объединяя возможности больших данных, искусственного интеллекта и цифровых сервисов в едином решении.

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Рубрики : Бизнес

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Сбер банки

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Новосибирцы потратили на алкоголь и сигареты больше всех в Сибири

Новосибирцы потратили на алкоголь и сигареты больше всех в Сибири

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область оказалась самым «пьющим» регионом в Сибири с точки зрения финансов. Согласно исследованию аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проведенному на основе данных Росстата, по итогам 2025 года средняя семья из трёх человек в регионе тратила на алкоголь и табачные изделия почти 3 тыс. рублей в месяц. Это самый высокий показатель среди всех регионов Сибирского федерального округа.

Для сравнения, в соседней Кемеровской области на «вред» уходило всего 1,6 тыс. рублей, а в Алтайском крае — 1,3 тыс. рублей. Ближе всего к новосибирцам по этому показателю подобрались жители Красноярского края (2,8 тыс. руб.) и Томской области (2,3 тыс. руб.).

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Канализационный коллектор за три миллиарда построят в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В мэрии Новосибирска утвердили проект планировки и проект межевания территории для размещения дублирующего канализационного коллектора вдоль Бердского шоссе. Ориентировочная протяженность коллектора диаметром 2000 мм — 3 км. Трасса для линейного объекта будет прокладываться подземно.

В мае на пресс-конференции заместитель министра ЖКХ и энергетики региона Дмитрий Яковлев сообщал, что аукцион по поиску подрядчика для строительства объекта пройдет в июле–августе. Строительные работы оценивались в 3 млрд руб. Из них 2,5 млрд составит бюджетный кредит, 500 млн — средства МУП «Горводоканал». Завершить строительство коллектора планируется в 2028 году. Его мощность составит 100 тысяч кубометров в сутки. Коллектор будет обеспечивать утилизацию стоков Первомайского района, Барышевского сельсовета, рабочего поселка Кольцово, Бердска и прилегающих территорий.

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Сибирские губернаторы предложили создать в регионах сеть малых НПЗ

Автор: Юлия Данилова

На совещании президента России Владимира Путина с кабмином, где обсуждалась работа топливного и транспортного комплекса в текущих условиях, вице-премьер РФ Александр Новак констатировал, что наиболее острая ситуация с топливом в регионах Сибири сложилась в Забайкальском крае и Иркутской области. Об этом сообщил ТАСС.

Глава Забайкальского края Александр Осипов предложил рассмотреть возможность создания в России широкой сети малых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на фоне угроз для крупных предприятий. По его словам, это позволило бы увеличить предложение на внутреннем рынке.

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Влияние «присадочного» бензина на автомобили оценили новосибирские химики

В России разрешили производство высокооктановых бензинов путем смешения прямогонного сырья с иными компонентами и делает этот процесс экономически выгодным за счет налоговых льгот. Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал 4 июля. В правительстве пояснили, что эта вынужденная мера направлена на насыщение рынка дополнительными объемами топлива и носит превентивный характер для предотвращения дестабилизации.

Доктор химических наук, директор института естественных и социально-экономических наук НГПУ и Наталья Кандалинцева и кандидат химических наук, доцент кафедры химии, заместитель директора института естественных и социально-экономических наук, ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» Алексей Хомченко прокомментировали сможет ли эта мера способствовать преодолению бензинового кризиса в стране.

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Фермерам Новосибирской области компенсируют до 70% затрат на новый скот

Автор: Артем Рязанов

Фермерам Новосибирской области планируют компенсировать до 70% затрат на покупку нового крупного рогатого скота после изъятия весной 2026 года. Минсельхоз региона сейчас готовит соответствующий документ.

Проект постановления «О мерах господдержки сельхозтоваропроизводителей после ЧС в Новосибирской области» опубликован на портале «Электронная демократия». Он предлагает субсидии фермам, где в марте обнаружили очаги пастереллёза и ввели режим ЧС.

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Стройнадзор проверил терминал «Восточные ворота» под Новосибирском

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирском районе завершается строительство первого этапа контейнерного терминала с железнодорожными путями и инфраструктурой «Терминал Восточные Ворота». Объект расположен недалеко от посёлка Садовый на территории промышленно-логистического парка «Восточный». Итоговую проверку на площадке провели специалисты первого отдела государственного строительного надзора Новосибирской области совместно с представителями отдела технического контроля.

Терминал представляет собой железнодорожный путь необщего пользования общей протяжённостью 4158,87 метра. Он предназначен для управления перевозками грузов в контейнерах. Все здания и сооружения на его территории являются вспомогательными и обеспечивают работу логистического комплекса. Среди них — административное здание с контрольно-пропускным пунктом, депо, пост электрической централизации для управления движением составов, гараж с ремонтными мастерскими и офисами, складские помещения для кросс-докинга, а также технические сооружения и площадки для разгрузки контейнеров.

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Сбер запустил крупнейший в России сервис поиска АЗС на основе больших данных и ИИ

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