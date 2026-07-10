Канализационный коллектор за три миллиарда построят в Новосибирске

В мэрии Новосибирска утвердили проект планировки и проект межевания территории для размещения дублирующего канализационного коллектора вдоль Бердского шоссе. Ориентировочная протяженность коллектора диаметром 2000 мм — 3 км. Трасса для линейного объекта будет прокладываться подземно.

В мае на пресс-конференции заместитель министра ЖКХ и энергетики региона Дмитрий Яковлев сообщал, что аукцион по поиску подрядчика для строительства объекта пройдет в июле–августе. Строительные работы оценивались в 3 млрд руб. Из них 2,5 млрд составит бюджетный кредит, 500 млн — средства МУП «Горводоканал». Завершить строительство коллектора планируется в 2028 году. Его мощность составит 100 тысяч кубометров в сутки. Коллектор будет обеспечивать утилизацию стоков Первомайского района, Барышевского сельсовета, рабочего поселка Кольцово, Бердска и прилегающих территорий.

Ранее власти объясняли необходимость реализации проекта высокой степенью износа объекта коллектора Бердск- Академгородок-Новосибирск. В последние годы аварии на коллекторе возникают достаточно часто, что приводит к затоплению улиц Бердска фекальными стоками. Коллектор отвечает за водоотведение значительной части Советского района и города Бердска.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирской области списали более 2 млрд рублей по бюджетным кредитам. Регион направит средства на проекты ЖКХ и инфраструктуру.