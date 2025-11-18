Мэр Новосибирска получил представление прокуратуры за уборку города

Прокуратура совместно с сотрудниками ГИБДД провела проверку состояния дорог на основных улицах города, в том числе ведущих к социальным учреждениям после ноябрьских снегопадов.

Как выяснилось в ходе проверки, в нарушение нормативного срока на 57 участках дорог до сих пор лежит снег и лед, толщина снежного покрова в ходе проверок превышала 5 см.

— Эти нарушения создают угрозу возникновения ДТП и причинения вреда жизни и здоровью водителей и пешеходов, — заявили в ведомстве.

По результатам проверок руководители районных администраций и ДЭУ получили 22 представления. В отношении 8 должностных лиц дорожных учреждений возбуждены дела об административных правонарушениях. Мэру Новосибирска вынесено представление за недостаточный контроль за деятельностью районных администраций и дорожного департамента.

Между тем, по данным пресс-службы мэрии, за 14-16 ноября дорожно-эксплуатационные учреждения Новосибирска вывезли с магистралей и улиц города 71 519 кубометров снега. С помощью роторной техники удалено 10 950 кубометров снега. Для обработки улично-дорожной сети было использовано 473 тонны противогололёдных материалов. На уборку города вышли от 547 до 650 единиц техники в дневную и ночную смены. Дорожные службы очистили 1 333 парковки, островка безопасности, заездных кармана, въезда (выезда), 523 пешеходных перехода, 133 лестницы, 1 137 остановок общественного транспорта, 350 катафотов, отремонтировали и очистили 77 дорожных знаков.

Ранее редакция сообщала о том, что мокрый снег с дождем прогнозируют в Новосибирской области.