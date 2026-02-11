Названы подразделения новосибирской полиции с нехваткой сотрудников

На февральской сессии горсовета Новосибирска вице-спикер Андрей Гудовской поинтересовался у начальника Управления МВД России по городу Новосибирску Алексея Захарова какие меры принимаются в городе для решения проблемы с мошенничеством в ОСАГО.

— Наш регион попал в зону повышенных тарифов, поскольку на протяжении длительного времени у нас фиксируются мошеннические схемы, связанные с получением выплат по ОСАГО. Это ударило, и по гражданам, и по бизнесу, и по бюджету. Какие меры предпринимаются, чтобы закрыть эти схемы? — спросил Гудовский.