Названы подразделения новосибирской полиции с нехваткой сотрудников

В Новосибирске не хватает сотрудников патрульно-постовой службы — дефицит составляет 46%, сообщил начальник городского управления МВД Алексей Захаров на сессии горсовета 11 февраля.
На вопрос депутата Ерлана Байжанова Алексей Захаров ответил, что в гарнизоне некомплект — 37%.
— Некомплект патрульно-постовой службы в данный момент составляет 46%. Это практически самый большой после отдельного батальона конвоирования, где некомплект составляет 60%, — доложил он.
Самый низкий некомплект наблюдается в службе участковых уполномоченных — всего 17%. Алексей Захаров добавил, что средняя зарплата участкового составляет около 60 тысяч рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские компании делают ставку на удержание сотрудников.