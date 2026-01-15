Мэр Новосибирска стал самым медийным градоначальником Сибири в 2025 году

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев с большим отрывом возглавил рейтинг медийной активности первых лиц сибирских городов по итогам 2025 года, который составила компания «Медиалогия». Его показатель по шкале МедиаИндекс составил 223 921,3, что почти в 1,5 раза выше результата ближайшего конкурента — мэра Омска Сергея Шелеста (144 959,3). На третьем месте — глава Иркутска Руслан Болотов (103 979,3).

Основным информационным поводом, определившим лидерство Кудрявцева, стал отчет мэра перед депутатами городского совета о работе администрации за 2024 год. Также высокий медиарезонанс вызвало его участие вместе с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым в запуске станции метро «Спортивная».

Кроме того, активно освещалась в СМИ рабочая встреча с полномочным представителем Президента РФ в СФО Анатолием Серышевым по вопросам развития города и нацпроектов, комментарии по ситуации после пожара в Новосибирском зоопарке и сообщение об открытии генерального консульства Мьянмы в Новосибирске.

В общем рейтинге «Медиалогии» для Сибирского федерального округа председатель новосибирского горсовета Дмитрий Асанцев занял 11-ю позицию, потеряв одну строчку. В топ-20 в 2025 году вошли новые участники: мэр Красноярска Сергей Верещагин (10-е место) и мэр Кызыла Айдын Сарыглар (18-е место). Наибольший рост показали глава Кызыла Ирина Казанцева (16-е место, +3) и председатель гордумы Барнаула Галина Буевич (9-е место, +2).

Рейтинг составлен компанией «Медиалогия» на основе анализа упоминаний в российских СМИ и социальных медиа за период с 1 января по 31 декабря 2025 года. Основной показатель — МедиаИндекс, который рассчитывается как сумма медиапотенциалов всех публикаций с упоминанием персоны.

Ранее редакция сообщала о лидерах рейтинга депутатов Госдумы от Новосибирской области.