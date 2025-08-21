Мэрия Новосибирска решила через суд взыскать с «Дискуса» долги за аренду земли

Мэрия обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с исками к компаниям «Дискус Плюс» и «Дискус-Строй». В общей сложности суд принял к рассмотрению шесть соответствующих исковых заявлений. Все они поступили в один день, 13 августа.

Журналист Infopro54 ознакомился с одним определением о принятии искового заявления к «Дискус Плюс». В нем говорится, что мэрия Новосибирска взыскивает с компании долг по договору аренды земельного участка в сумме 806 656 рублей. Задолженность образовалась за период с декабря 2024 года по май 2025 года. Так же в документе указана неустойка в размере 39 725 рублей. Требования и суммы по другим искам на момент подготовки материала были неизвестны — в картотеке суда еще не загружены документы по всем указанным делам.

Так же мэрия подала иски к ООО «Окружная-29» ООО «Альянсстрой», ООО «Стройэверест-Н», ООО «1ая кузнечная мануфактура», которые ранее фигурировали в списках должников по договорам аренды земельных участков. Последний раз такой список новосибирская мэрия публиковала в августе 2024 года. В январе городские власти сообщили об уменьшении общей суммы долгов по аренде земли на 700 миллионов рублей.

