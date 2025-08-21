Рекламодателям

Суд разрешил расторгнуть одну мусорную концессию в Новосибирске

  • 21/08/2025, 10:00
Автор: Юлия Данилова
Суд разрешил расторгнуть одну мусорную концессию в Новосибирске
Иск о прекращении действия соглашения по второй будет рассматриваться на следующей неделе

Арбитражный суд Новосибирской области принял решение о расторжении концессионного соглашения заключенного между МинЖКХ региона и АО «Спецавтохозяйство» в ноябре 2023 года. Речь идет о создании полигона КПО «Правобережный» для обработки, обезвреживании и захоронении твердых коммунальных отходов в районе села Раздольное.  У «Спецавтохозяйства есть месяц на то, чтобы оспорить решение суда.

Второй иск МинЖКХ по расторжению концессии на создания КПО «Левобережный» суд планирует рассмотреть на следующей неделе.

Стоит отметить, что ранее суд отказал «Спецавтохозяйству» объединить два этих иска в одно дело.

Редакция направила запрос в АО «Спецавтохозяйство» на комментарий по ситуации.

— Суд удовлетворил иск Министерства ЖКХ Новосибирской области о расторжении концессионного соглашения в связи с невыполнением условий — проектно-сметная документация в полном объеме не была предоставлена к установленному сроку. Основанием для расторжения стало нарушение сроков готовности документации для прохождения государственной экспертизы, — пояснили Infopro54 в пресс-службе «САХ».

При этом в компании подчеркнули, что решение суда не затрагивает текущую деятельность «Спецавтохозяйства» как регионального оператора по обращению с ТКО. Компания продолжает в полном объеме выполнять свои обязательства по вывозу отходов на территории Новосибирской области.

Напомним, Министерство ЖКХ Новосибирской области подало два иска к АО «Спецавтохозяйство» о прекращении концессионных соглашений в июне.

Первое концессионное соглашение в регионе было заключено в апреле 2023 года: строительство полигона на левом берегу. Наибольшее количество баллов получило новосибирское предприятие МУП «Спецавтохозяйство». «САХ» обещал построить полигон за 24 месяца, захоранивать 22% твердых коммунальных отходов, платить 10 млн рублей концессионной платы, а заявленный минимальный гарантированный объем приема отходов был равен нулю.

Второе соглашение подписано в ноябре 2023 года: создание и эксплуатация объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов в селе Раздольное.

В январе 2025 года стало известно, что мусорные полигоны в Новосибирске подорожали в два раза — до почти 7 млрд рублей каждый, а срок их строительства сдвинулся на два года. В марте  замминистра ЖКХ Евгений Ольховиков сообщал, что ведомство с участием заместителя губернатора области разрабатывает программу по финансовому оздоровлению АО «Спецавтохозяйство». По данным сервиса Контур Фокус, выручка компании в 2024 году составила 4 млрд рублей (+19%), чистый убыток — 14,5 млн рублей (-318%).

В июне в Новосибирске были созданы две компании в задачи которых входит обработка и утилизация неопасных отходов — ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный». Учредителями являются АО «Корпорация развития Новосибирской области» (95%) и АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (5%).

Ранее редакция сообщала о том, что суд в Новосибирске отклонил иск к страховщику мусорной концессии на 662 млн. 

Фото Infopro54, автор: Оксана Мочалова.

1 257

Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : суд мусорная концессия


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

В этом году банк расширил портфель проектов, нацеленных на поддержку и воспитание молодого поколения
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Мэрия Новосибирска решила через суд взыскать с «Дискуса» долги за аренду земли
21/08/25 11:00
Бизнес Власть Общество Право&Порядок
Суд разрешил расторгнуть одну мусорную концессию в Новосибирске
21/08/25 10:00
Бизнес Власть
В Новосибирске растет спрос на спорттовары для домашних тренировок
21/08/25 9:00
Бизнес Спорт
В Новосибирске на продажу выставили помещения муниципальных аптек
20/08/25 19:00
Бизнес Власть
Из-за угрозы опасной инфекции в Новосибирской области изъяли почти 500 свиней
20/08/25 18:30
Агропром Право&Порядок Экобезопасность
Исследователь рассказал, где в Новосибирской области видны следы древнего моря
20/08/25 18:00
История Общество Стиль жизни
Первый форум «Сибирь покоряет: инвестиции в бизнес региона на рынках капитала» состоится в Новосибирске
20/08/25 17:14
Бизнес
Новосибирский миколог объяснила, почему лето 2025 не радует урожаем грибов
20/08/25 17:00
Общество
Пикет против запрета звонков через популярные мессенджеры прошел в Новосибирске
20/08/25 16:55
Власть
Депутат Аксененко предложил убрать самокаты с тротуаров в Новосибирске
20/08/25 16:30
Бизнес Власть Город
Предпринимателей Новосибирска предупредили о новом виде мошенничества
20/08/25 16:00
Бизнес Право&Порядок
Главному борцу с коррупцией в Новосибирске дали условный срок за взятки
20/08/25 15:45
Право&Порядок
Аферисты могут получить доступ к Госуслугам через старые сим-карты новосибирцев
20/08/25 15:30
Общество Право&Порядок
«Технопром-2025»: ключевые события и как принять участие
20/08/25 15:15
Власть
«Как они потом будут сдавать ЕГЭ»: родители новосибирских школьников не верят в снижение учебной нагрузки
20/08/25 15:00
Образование Общество
Более миллиона россиян стали участниками ПДС
20/08/25 14:44
Финансы
В Госдуме предложили ограничить въезд несовершеннолетним мигрантам в Россию
20/08/25 14:30
Власть Общество Право&Порядок
Губернатор контролирует ход ремонта учреждений образования к началу учебного года
20/08/25 14:15
Власть
Новосибирский эксперт оценил идею ввести аналог ОСАГО для самокатчиков
20/08/25 13:00
За рекламу на запрещенных ресурсах в России начнут штрафовать с сентября
20/08/25 12:30
Бизнес Право&Порядок ПроБизнес
Популярное
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новосибирцам рассказали, как часто бывают сбои интернета в аптеках
24/07/25 17:00
Новости компаний
Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи
20/08/25 9:15
Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hr
19/08/25 10:12
Анастасия Агафонова вошла в Топ-3 рейтинга руководителей подразделений premium banking
15/08/25 9:18
Новосибирские энергетики зафиксировали самовольные подвесы еще на 770 опорах ЛЭП
13/08/25 10:45
Банк Уралсиб стал партнером межрегионального конноспортивного турнира «Большой сибирский круг»
13/08/25 9:10
Прибыль Банка Уралсиб за 1 полугодие 2025 года составила 10 млрд рублей
11/08/25 10:40

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять