Суд разрешил расторгнуть одну мусорную концессию в Новосибирске

Арбитражный суд Новосибирской области принял решение о расторжении концессионного соглашения заключенного между МинЖКХ региона и АО «Спецавтохозяйство» в ноябре 2023 года. Речь идет о создании полигона КПО «Правобережный» для обработки, обезвреживании и захоронении твердых коммунальных отходов в районе села Раздольное. У «Спецавтохозяйства есть месяц на то, чтобы оспорить решение суда.

Второй иск МинЖКХ по расторжению концессии на создания КПО «Левобережный» суд планирует рассмотреть на следующей неделе.

Стоит отметить, что ранее суд отказал «Спецавтохозяйству» объединить два этих иска в одно дело.

Редакция направила запрос в АО «Спецавтохозяйство» на комментарий по ситуации.

— Суд удовлетворил иск Министерства ЖКХ Новосибирской области о расторжении концессионного соглашения в связи с невыполнением условий — проектно-сметная документация в полном объеме не была предоставлена к установленному сроку. Основанием для расторжения стало нарушение сроков готовности документации для прохождения государственной экспертизы, — пояснили Infopro54 в пресс-службе «САХ».

При этом в компании подчеркнули, что решение суда не затрагивает текущую деятельность «Спецавтохозяйства» как регионального оператора по обращению с ТКО. Компания продолжает в полном объеме выполнять свои обязательства по вывозу отходов на территории Новосибирской области.

Напомним, Министерство ЖКХ Новосибирской области подало два иска к АО «Спецавтохозяйство» о прекращении концессионных соглашений в июне.

Первое концессионное соглашение в регионе было заключено в апреле 2023 года: строительство полигона на левом берегу. Наибольшее количество баллов получило новосибирское предприятие МУП «Спецавтохозяйство». «САХ» обещал построить полигон за 24 месяца, захоранивать 22% твердых коммунальных отходов, платить 10 млн рублей концессионной платы, а заявленный минимальный гарантированный объем приема отходов был равен нулю.

Второе соглашение подписано в ноябре 2023 года: создание и эксплуатация объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов в селе Раздольное.

В январе 2025 года стало известно, что мусорные полигоны в Новосибирске подорожали в два раза — до почти 7 млрд рублей каждый, а срок их строительства сдвинулся на два года. В марте замминистра ЖКХ Евгений Ольховиков сообщал, что ведомство с участием заместителя губернатора области разрабатывает программу по финансовому оздоровлению АО «Спецавтохозяйство». По данным сервиса Контур Фокус, выручка компании в 2024 году составила 4 млрд рублей (+19%), чистый убыток — 14,5 млн рублей (-318%).

В июне в Новосибирске были созданы две компании в задачи которых входит обработка и утилизация неопасных отходов — ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный». Учредителями являются АО «Корпорация развития Новосибирской области» (95%) и АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (5%).

Ранее редакция сообщала о том, что суд в Новосибирске отклонил иск к страховщику мусорной концессии на 662 млн.