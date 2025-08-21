Почти 150 детей отправили из лагеря под Новосибирском по домам

Прокуратура обнаружила серьезные нарушения в детском лагере «Лето» в селе Завьялово Искитимского района. Работа лагеря приостановлена.

Проверка показала, что жизни и здоровью 148 детей, которые находились в лагере, может угрожать опасность, уточняется в пресс-релизе прокуратуры.

Как сообщил источник редакции в прокуратуре региона, при проверке детского учреждения были выявлены различные нарушения, например, не соблюдение СанПиН в столовой, помещения в детском учреждении не соответствуют нормам, в лагере отсутствует врач, также выявлены нарушения по пожарной безопасности при использовании электрических приборов.

— По требованию прокуратуры деятельность лагеря приостановлена, приняты меры к вывозу несовершеннолетних с его территории, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Организатору лагеря — индивидуальному предпринимателю — вынесено представление.

По данным Яндекс Карт, у лагеря суммарная средняя оценка 4,1. Отзывы в последние месяцы только положительные.

— Ездили на программу «Жар-птица»! Ребенку всё понравилось, две недели пролетели незаметно. Домой возвращаться не хотел, — отмечается в отзыве.

Однако и среди них нашелся один отрицательный.

— Так долго ждали поездку в лагерь, но радость была недолгой. В понедельник заехали, а в четверг уже всех вывезли из-за поломки (что-то случилось с водой). Иии, прошел уже месяц, ребёнок ждал, чемодан не разбирал, думал, вот-вот уедет, но никаких изменений, извинений, — рассказала мама ребенка.

ДОЛКД «ЛЕТО» входит в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Новосибирской области. Работает на рынке 6 лет. У лагеря два филиала: в селе Завьялово и в деревне Бурмистрово. Основатель и гендиректор лагеря — Анастасия Мудрицкая.

Стоит отметить, что ранее Министерство труда и соцразвития Новосибирской области и прокуратура организовали проверку в другом лагере — «Завьяловский», который расположен в селе Завьялово Искитимского района Новосибирской области. Она была проведена после сообщения об отравлении детей. О ее результатах прокуратура пока не сообщает, та как идет анализ проб, взятых в лагере.

Ранее редакция сообщала о том, что детские лагеря в Бердске отбирают воду у жителей многоэтажки. Перебои с водой происходят каждое лето.