«Надо для отчёта»: новосибирские школы просят учеников чаще писать в чатах классов в MAX

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

На массовом и обязательном переезде чатов в национальный мессенджер всё не закончилось, теперь на повестке дня активность пользователей

Новосибирских школьников учителя стали просить увеличить активность в школьных и классных чатах, созданных в мессенджере MAX. Об этом редакции Infopro54 сообщили родители учеников нескольких городских школ.

Массовый переход школьных чатов в новый национальный мессенджер состоялся осенью текущего года. Пользователи описывали его как добровольно-принудительный: те, кто по каким-то причинам регистрироваться в MAX не хотел, оставался без оперативного доступа к объявлениям, которые касаются школьной жизни. В декабре учителя, школьники и их родители поняли, что мало было перейти на площадку. Теперь там надо быть достаточно активными.

– Классный руководитель попросила детей чаще писать и ставить реакции на её сообщения в чате класса. Сказала, что это надо для отчёта. С них теперь требуют показывать уровень активности в новом мессенджере. Мне вся эта история с блокировками, созданием новых чатов не нравилась, как и большинству людей. А теперь мне ещё сильнее стало жаль учителей и в целом школы. Понимаете, мало того, что у них куча бюрократических задач и писанины, так теперь ещё и отчёты об активности чатов. Явно же не они это придумали. Я попросила сына не артачиться, а просто ставить лайки на все сообщения учителя и не лениться писать краткие ответы, – рассказала Infopro54 мама десятиклассника Лилия С.

Члены родительских комитетов помнят, что похожий сценарий использовался при внедрении в школах онлайн-платформы «Сферум». От учителей тогда тоже требовали обеспечить активность в созданных там группах.

– Про «Сферум» все почти забыли уже, теперь с MAX такая история. Нам на собрании учитель прямо сказала, что с них требуют показатели активности, и они вынуждены думать об этих чатах, что-то делать там и отчитываться, хотя сами не в восторге. У меня есть знакомые в бюджетной сфере — кроме школ нигде больше не требуют таких отчётов, по крайней мере, я не слышал ничего подобного. Думаю, это связано с тем, что за счёт школ можно быстро набрать нужную статистику: учеников много, и у каждого из них родители, каждый ставит лайк — вот тебе и активность, – говорит член родкома 11-го класса одного из новосибирских лицеев.

По данным редакции, требование обеспечить активность в классных чатах и школьных каналах на площадке MAX — это не только новосибирская история. О таких же требованиях сообщают родители учеников Томска, Кемерово и других городов.

Ранее редакция рассказывала о том, что многие чаты сейчас дублируются в различных мессенджерах, и это вызывает раздражение у пользователей.

Фото Infopro54

Снежные забавы: эксперт новосибирского вуза оценила эффективность зимних игр для развития детей
Мария Гаранина: Новосибирцы экономят при покупках в магазинах

Мария Гаранина: Новосибирцы экономят при покупках в магазинах

Автор: Юлия Данилова

Вице-председатель Новосибирского реготделения «Опоры России» Мария Гаранина оценила ключевые изменения потребительского спроса в 2025 году, а также прокомментировала, как ритейл готовится работать с покупателями в 2026-м.

Наблюдаются очень интересные тенденции, с первого взгляда кажущиеся взаимоисключающими, которые требуют осмысления:

Читать полностью

Снежные забавы: эксперт новосибирского вуза оценила эффективность зимних игр для развития детей

Автор: Юлия Данилова

Зимой природа дарит нам не только морозную свежесть и искрящийся снег, но и безграничные возможности для детских открытий и радостных приключений. Как создать для ребенка мир, где каждая снежинка окажется маленьким чудом, а каждый снежный ком — кладом для творчества и развития малыша, рассказывает старший преподаватель Института детства Новосибирского государственного педагогического университета Любовь Немчинова.

— Образовательный потенциал зимних игр и забав имеет большой спектр направлений для развития детей раннего и дошкольного возраста. Они развивают в ребенке познавательную и двигательную активность, любознательность, исследовательское поведение, самостоятельность в нахождении решения проблемной ситуации, творческое мышление, способствуют формированию у детей элементарных математических представлений (счет, количество, форма, величина пространственная и временная ориентировка и пр.), сенсорных эталонов, воспитанию наблюдательности, целеустремленности, настойчивости и др, — говорит эксперт.

Читать полностью

В мэрии Новосибирска раскрыли маршруты, где запретят движение большегрузов

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске ограничат движение большегрузов на некоторых дорогах местного значения. Постановление подписал мэр города Максим Кудрявцев. Он отметил, что это временная, но необходимая мера.

— Она направлена на повышение уровня безопасности дорожного движения и снижение нагрузки на городские магистрали, — объяснил мэр.

Читать полностью

С 1 февраля Минфин ограничит семейную ипотеку

Автор: Артем Рязанов

С 1 февраля 2026 года в России введут новые правила для льготных кредитов. Новые правила запрещают мужу и жене брать отдельные льготные кредиты на жилье. Теперь супруги должны быть созаемщиками по одному договору, сообщает телеграм-канал Минфина.

Если доходов семьи недостаточно для получения кредита, они могут привлечь третьих лиц в качестве созаемщиков.

Читать полностью

Новосибирцам напомнили следить за холестерином перед Новым годом

Автор: Артем Рязанов

За три дня до Нового года Минздрав Новосибирской области напомнил жителям региона о важности контроля уровня холестерина. Высокий уровень этого вещества постепенно сужает сосуды, увеличивая риск инфаркта и инсульта.

Врачи рекомендуют есть больше овощей, фруктов, овсянки и рыбы, богатой омега-3. Также стоит уменьшить потребление жирного мяса, фастфуда и продуктов с трансжирами. Регулярные медицинские осмотры и здоровое питание помогут сохранить здоровье сердца и снизить риск осложнений.

Читать полностью

Всего четверть одобренных кредитов переходит в покупку квартир в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Сбербанк в Новосибирске сегодня одобряет 68% поданных заявок на ипотечные кредиты. В хорошие времена было около 75%, поэтому сегодня ситуация с учетом действующих процентных ставок находится на приемлемом уровне. Об этом на заседании Регионального делового клуба строителей (РДКС) заявил управляющий Новосибирской дирекцией Сбербанка Александр Солоп. По его словам, на Сбербанк приходится 65% ипотечного рынка Новосибирской области.

— Однако уровень конвертации поданных заявок в выданные кредиты составляет только четверть. На начало декабря 12,3 тысяч или 75% заявок не подобрали себе жилье. Этот спрос накапливается и здесь есть с чем работать, — констатировал банкир.

Читать полностью
