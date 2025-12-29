«Надо для отчёта»: новосибирские школы просят учеников чаще писать в чатах классов в MAX

Новосибирских школьников учителя стали просить увеличить активность в школьных и классных чатах, созданных в мессенджере MAX. Об этом редакции Infopro54 сообщили родители учеников нескольких городских школ.

Массовый переход школьных чатов в новый национальный мессенджер состоялся осенью текущего года. Пользователи описывали его как добровольно-принудительный: те, кто по каким-то причинам регистрироваться в MAX не хотел, оставался без оперативного доступа к объявлениям, которые касаются школьной жизни. В декабре учителя, школьники и их родители поняли, что мало было перейти на площадку. Теперь там надо быть достаточно активными.

– Классный руководитель попросила детей чаще писать и ставить реакции на её сообщения в чате класса. Сказала, что это надо для отчёта. С них теперь требуют показывать уровень активности в новом мессенджере. Мне вся эта история с блокировками, созданием новых чатов не нравилась, как и большинству людей. А теперь мне ещё сильнее стало жаль учителей и в целом школы. Понимаете, мало того, что у них куча бюрократических задач и писанины, так теперь ещё и отчёты об активности чатов. Явно же не они это придумали. Я попросила сына не артачиться, а просто ставить лайки на все сообщения учителя и не лениться писать краткие ответы, – рассказала Infopro54 мама десятиклассника Лилия С.

Члены родительских комитетов помнят, что похожий сценарий использовался при внедрении в школах онлайн-платформы «Сферум». От учителей тогда тоже требовали обеспечить активность в созданных там группах.

– Про «Сферум» все почти забыли уже, теперь с MAX такая история. Нам на собрании учитель прямо сказала, что с них требуют показатели активности, и они вынуждены думать об этих чатах, что-то делать там и отчитываться, хотя сами не в восторге. У меня есть знакомые в бюджетной сфере — кроме школ нигде больше не требуют таких отчётов, по крайней мере, я не слышал ничего подобного. Думаю, это связано с тем, что за счёт школ можно быстро набрать нужную статистику: учеников много, и у каждого из них родители, каждый ставит лайк — вот тебе и активность, – говорит член родкома 11-го класса одного из новосибирских лицеев.

По данным редакции, требование обеспечить активность в классных чатах и школьных каналах на площадке MAX — это не только новосибирская история. О таких же требованиях сообщают родители учеников Томска, Кемерово и других городов.

Ранее редакция рассказывала о том, что многие чаты сейчас дублируются в различных мессенджерах, и это вызывает раздражение у пользователей.