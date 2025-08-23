Между «жёсткостью» и «гибкостью»: в Новосибирске издали новые учебные пособия для педагогов-психологов

Какими качествами должен обладать педагог-психолог в современной школе и как их в себе развить? Для тех, кто хочет найти для себя ответы на эти вопросы, специалистами факультета психологии НГПУ подготовлены два электронных пособия: «Модель личностных и профессиональных компетенций педагога-психолога» и «Особенности профессионального общения педагога-психолога».

— Эти пособия ориентированы на самоподготовку начинающих психологов-педагогов и саморазвитие у них навыков, которые мы обозначили как «гибкие» и «жёсткие» навыки и показали все сложности, которые могут встретиться на пути их реализации. Это hard-skills — знания, умения, навыки и способы деятельности педагога-психолога для решения задач психологического сопровождения участников образовательного процесса; soft-skills — «гибкие» навыки общения, умение выстраивать межличностные отношения в личностно-профессиональной сфере, управлять эмоциями и поведением и предотвращать возникновение конфликтов, и self-skills — навыки самосовершенствования, позволяющие объединять и структурировать hard-skills и soft-skills, для развития и понимания себя как профессионала, что крайне необходимо для построения педагогом-психологом своей будущей профессиональной деятельности. Новизна нашей работы — в попытке сформировать и представить модель «гибких» и «жёстких» навыков, — рассказала один из авторов проекта, кандидат психологических наук, доцент кафедры практической и специальной психологии факультета психологии НГПУ Ольга Ганпанцурова.

На основе многолетних исследований специалисты ФП НГПУ выстроили диагностическую модель для определения психологом своего психолого-педагогического профиля общения. Авторы пособий рассчитывают, что их работа поможет начинающим специалистам успешнее адаптироваться в школе, понять природу коммуникативных процессов, освоить эффективные стратегии общения, повысить собственные профессиональные компетенции в современных реалиях цифровой образовательной среды, выработать собственный психолого-педагогический стиль общения и успешно взаимодействовать со всеми субъектами педагогического процесса.

Издания предназначены для студентов психолого-педагогических профилей подготовки, практических психологов.

Напомним, в новосибирских общеобразовательных учреждениях работает свыше 16 тысяч учителей. Несмотря на ежегодное пополнение штата примерно 350 молодыми специалистами, потребность в кадрах сохраняется. Особенно ощущается нехватка учителей начальных классов, математики, русского языка и литературы, иностранных языков, а также физики.

