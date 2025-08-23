Рекламодателям

Между «жёсткостью» и «гибкостью»: в Новосибирске издали новые учебные пособия для педагогов-психологов

  • 23/08/2025, 12:00
Автор: Юлия Данилова
Между «жёсткостью» и «гибкостью»: в Новосибирске издали новые учебные пособия для педагогов-психологов
Авторы рассчитывают, что они помогут начинающим специалистам успешнее адаптироваться в школе

Какими качествами должен обладать педагог-психолог в современной школе и как их в себе развить? Для тех, кто хочет найти для себя ответы на эти вопросы, специалистами факультета психологии НГПУ подготовлены два электронных пособия: «Модель личностных и профессиональных компетенций педагога-психолога» и «Особенности профессионального общения педагога-психолога».

—  Эти пособия ориентированы на самоподготовку начинающих психологов-педагогов и саморазвитие у них навыков, которые мы обозначили как «гибкие» и «жёсткие» навыки и показали все сложности, которые могут встретиться на пути их реализации. Это hard-skills — знания, умения, навыки и способы деятельности педагога-психолога  для решения задач психологического сопровождения участников образовательного процесса; soft-skills — «гибкие» навыки общения, умение выстраивать межличностные отношения в личностно-профессиональной сфере, управлять эмоциями и поведением и предотвращать возникновение конфликтов, и self-skills — навыки самосовершенствования, позволяющие объединять и структурировать hard-skills и soft-skills, для развития и понимания себя как профессионала, что крайне необходимо для построения педагогом-психологом своей будущей профессиональной деятельности. Новизна нашей работы — в попытке сформировать и представить модель «гибких» и «жёстких» навыков, — рассказала один из авторов проекта, кандидат психологических наук, доцент кафедры практической и специальной психологии факультета психологии НГПУ Ольга Ганпанцурова.

На основе многолетних исследований специалисты ФП НГПУ выстроили диагностическую модель для определения психологом своего психолого-педагогического профиля общения. Авторы пособий рассчитывают, что их работа поможет начинающим специалистам успешнее адаптироваться в школе, понять природу коммуникативных процессов, освоить эффективные стратегии общения, повысить собственные профессиональные компетенции в современных реалиях цифровой образовательной среды, выработать собственный психолого-педагогический стиль общения и успешно взаимодействовать со всеми субъектами педагогического процесса.

Издания предназначены для студентов психолого-педагогических профилей подготовки, практических психологов.

Напомним, в новосибирских общеобразовательных учреждениях работает свыше 16 тысяч учителей. Несмотря на ежегодное пополнение штата примерно 350 молодыми специалистами, потребность в кадрах сохраняется. Особенно ощущается нехватка учителей начальных классов, математики, русского языка и литературы, иностранных языков, а также физики.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске детский омбудсмен назвала причины агрессии у школьников

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

1 868

Рубрики : Общество Образование

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Школьный психолог


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

В этом году банк расширил портфель проектов, нацеленных на поддержку и воспитание молодого поколения
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Продажи люксовых поддержаных автомобилей выросли в России
23/08/25 15:00
Общество
В Новосибирске вырос спрос на генетические паспорта и тесты на отцовство
23/08/25 13:00
Медицина Наука
Между «жёсткостью» и «гибкостью»: в Новосибирске издали новые учебные пособия для педагогов-психологов
23/08/25 12:00
Образование Общество
Рост цен в магазинах Новосибирска в июле почти остановился
23/08/25 11:00
Бизнес Общество Экономика
Депутаты Госдумы предложили создать в России официальные криптообменники
23/08/25 9:00
Общество Право&Порядок Финансы
Новосибирская компания создала «дочку» в Казахстане
22/08/25 19:00
Бизнес ВЭД
Около сотни должников нашли в одном из микрорайонов Новосибирска
22/08/25 18:30
Право&Порядок
«Это не шутки»: новосибирский стоматолог оценила риски самостоятельной установки пломб и виниров
22/08/25 18:05
Медицина Общество
Московская компания запускает в Новосибирске проект совместно с Денисом Ивановым
22/08/25 17:00
Бизнес Город
«Городская палеонтология»: жители Новосибирска занялись поиском древностей в метро, библиотеках и ДК
22/08/25 16:00
Город История Общество Стиль жизни
Конкурс в колледжах Новосибирска доходит до 33 человек на место
22/08/25 15:30
Власть Образование Общество
Масштабный дорожный ремонт в Новосибирске близится к завершению
22/08/25 15:20
Власть
Дождливые выходные ожидают новосибирцев
22/08/25 15:00
Общество
В Новосибирске построят станцию метро «Каменская» рядом с ТЦ «Аура»
22/08/25 14:30
Общество
В Новосибирске началась вакцинация от гриппа
22/08/25 14:00
Общество
OpenBio-2025: симпозиум «Инженерия живого» откроет будущее медицины и биопроизводства
22/08/25 13:45
Технологии
Технопарк Новосибирска получил разрешение на строительство еще одного здания
22/08/25 13:00
Бизнес Инновации Недвижимость
В Новосибирской области изменили сроки сентябрьских пенсионных выплат
22/08/25 12:00
Общество
Цены на комнаты в Новосибирске стагнируют
22/08/25 11:00
Бизнес Недвижимость
«Исповедуются только 1%»: мода на «монастыринг» может миновать сибирских зумеров
22/08/25 9:00
Культура Общество
Популярное
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новости компаний
Энергетики обеспечивают сохранность ВОЛС в рамках договоров с провайдерами
22/08/25 10:50
Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи
20/08/25 9:15
Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hr
19/08/25 10:12
Анастасия Агафонова вошла в Топ-3 рейтинга руководителей подразделений premium banking
15/08/25 9:18
Новосибирские энергетики зафиксировали самовольные подвесы еще на 770 опорах ЛЭП
13/08/25 10:45
Банк Уралсиб стал партнером межрегионального конноспортивного турнира «Большой сибирский круг»
13/08/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять