Дмитрий Овчинников: Учитель — это профессия от Бога

Публицист Дмитрий Овчинников высказался о дне учителя, готовности школ принимать педагогов, а также о желании молодежи идти работать в образовательные учреждения:

— Наверное, общественную роль и значимость педагогов лишний раз объяснять не требуется. Именно их титанический и самоотверженный труд лежит в основе успешного будущего и процветания любого государства. Этот тезис был актуален всегда, но в ещё большей мере он стал таковым сегодня, в эпоху, когда в разы возросла ценность человеческого капитала, который стал главным фактором, определяющим социально-экономический прогресс той или иной страны.

Именно школьные учителя закладывают в наших детей необходимую базу знаний, на основе которой затем они приобретают специальности, востребованные в современном мире, двигая страну вперёд в различных отраслях науки и производства. Да и просто становятся личностями, полноценными членами общества, с определённым набором усвоенных ценностей и принципов.

Приведу свой личный опыт.

Я окончил школу уже довольно давно — почти двадцать лет назад. Не могу сказать, что каждый день вспоминаю свои школьные годы, или что у меня связаны с ними какие-то особенно радостные и светлые моменты в моей жизни. Нет, безусловно, было бы неправильно говорить, что моё школьное детство было сплошь окрашено в тёмные тона и в нём совсем не было ничего хорошего. Конечно, было. Но если попытаться составить список атрибутов той поры, по которым я скучаю, то, думаю, он получится предельно лаконичным.

На первом месте в этом списке, вне всяких сомнений, будут мои бывшие учителя.

Сегодня, к огромному сожалению, профессия учителя не котируется и не уважается от слова «совсем», а её престиж низведён до самых нижних пределов. Я же всегда относился к педагогической профессии в целом и отдельным её представителям в частности с огромным пиететом и даже преклонением. Работа учителя — это поистине героический труд, и люди, выбирающие эту профессию осознанно и трудящиеся на педагогической ниве долгие годы, заслуживают, я убеждён, самых лестных слов в своей адрес. Это настоящие подвижники, которые, следуя своему призванию, однажды сделали выбор в пользу одной из самых благородных профессий на свете.

Учитель — это человек, который знает свой предмет и умеет передавать свои знания другим. На самом деле это целое искусство. Ведь мало просто владеть набором определённых знаний, нужно ещё уметь эти знания передать детям, заразить их интересом к своему предмету, найти подход к каждому из них, наделённых разными характерами и когнитивными способностями. Задача, говоря деликатно, отнюдь не из лёгких, и далеко не всем, особенно из нынешней плеяды молодых учителей, она оказывается по плечу. Могу с полной уверенностью и ответственностью заявить, что мне повезло с учителями. Абсолютно все из них были, на мой взгляд, подлинными профессионалами своего дела, умевшими интересно подать материал и доступно излагать самые непростые темы. Помимо профессиональных, они обладали и замечательными человеческими качествами. Конечно, я сужу в первую очередь по себе, и, не исключаю, отчасти не объективен, Просто так вышло, что ко мне все учителя всегда относились максимально хорошо. Можно даже сказать, любили, и случалось — чего греха таить — ставили мне не совсем заслуженные оценки. Впрочем, следует признать, я был для учителей почти идеальным учеником — дисциплинированным, старательным, прилежным, ответственным. В общем, без ложной скромности, мечта любого учителя. Так что любовь педагогов ко мне возникла отнюдь не на пустом месте.

Возвращаясь же от личного опыта к каким-то глобальным обобщениям, стоит констатировать, что сегодня кадровая ситуация в российской системе образования оставляет желать лучшего. Приходится повторять то, что уже много раз сказано и написано, и в том числе мной самим, но этого факта никуда не уйти — пока не изменится в лучшую сторону отношение государства и общества к учителям, никаких позитивных сдвигов в этой сфере не будет. Я отнюдь не осуждаю молодых педагогов, которые либо вообще не идут работать в школу, либо сбегают оттуда при первой возможности. Человек всегда ищет, где ему лучше, и далеко не каждый готов выполнять неблагодарный и скудно оплачиваемый, хоть и в высшей степени благородный труд. Здесь уже каждый решает сам. Понятно, что многие в принципе идут учиться в средние и высшие педагогические заведения не по призванию, а, что называется, не от хорошей жизни, или просто в силу каких-то личных обстоятельств. Такие люди едва ли надолго задержатся в школе даже при высокой зарплате и меньшей бумажной нагрузке — всё-таки работа педагога слишком уж специфична, это не обычная офисная работа, которую так или иначе могут выполнять почти все. Но сегодня получается так, что даже многие из тех, кто по-настоящему хотел бы посвятить себя педагогике, оказываются лишены такой возможности, потому что их физическое, психическое и ментальное здоровье не выдерживает той обстановки, которая ныне царит в наших школах. При желании можно найти немало интервью с молодыми педагогами, которые не выдержали всех «прелестей» школьной жизни и предпочли более спокойную работу. Опять же, едва ли их можно за это упрекать. Но всё-таки хотелось бы, чтобы подобных историй было как можно меньше. Казалось бы, всё это очевидные вещи, и на словах многие чиновники от образования их прекрасно понимают. Вопрос в том, состоится ли переход от абстрактного понимания к конкретным делам.

Ответа на этот вопрос у меня нет, но очень хотелось бы, чтобы он появился. И чем скорее, тем лучше.

С праздником!

Дмитрий Овчинников — публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

Ранее эксперт отмечал, что российская школа не может работать по-старому и не понимает, как нужно по-новому.