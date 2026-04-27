Выручка профессиональных сибирских коллекторов за год выросла на 48%

По итогам 2025 года в регионах Сибири работали 58 профессиональных коллекторских организаций, которые входили в реестр ФССП и были зарегистрированы в округе. Совокупные активы компаний составили 32,62 млрд рублей (+39%) по сравнению с результатами за 2024 год. Об этом сообщили аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант».

Лидером по совокупным активам являются коллекторские агентства, зарегистрированные в Новосибирске (28 компаний формируют 59% совокупных активов СибФО). В топ-5 игроков с самыми крупными активами входят «Право онлайн» (8,3 млрд, Новосибирск), «ПКО Траст» (6,1 млрд, Иркутск), «Защита Онлайн» (3,2 млрд, Новосибирск), «ПКО Управляющая компания Траст» (2,8 млрд, Иркутск), «Вернём» (2,4 млрд, Кемерово).

По темпам роста активов лидирует кемеровская компания «ПроФи» (+970%).

— Порядка 20% всех коллекторов округа (12 из 58) отразили снижение активов, — констатировали аналитики агентства.

За год выручка сибирских коллекторов выросла на 48% и составила 22,78 млрд рублей, отметили эксперты коллекторского агентства «Долговой Консультант». В топ-5 компаний по выручке вошли «Право онлайн» (7,2 млрд), «ПКО Траст» (3,6 млрд), «Защита Онлайн» (2,9 млрд), «Интел коллект» (1,8 млрд, Новосибирск), «Вернём» (1,6 млрд).

По темпам прироста выручки лидирует новосибирская «Коала Коллекшн» (+2343%).

Чистая прибыль коллекторов Сибири за год снизилась на 3% до 4,715 млрд. В топ-5 по чистой прибыли в округе вошли «ПКО Траст» (1,3 млрд), «Право онлайн» (989 млн), «ПКО Управляющая компания Траст» (592 млн, Иркутск), «Агентство финансовых решений» (423, Новосибирск), «Долг-контроль» (278 млн, Красноярск).

— Почти у половины коллекторских организаций (25) округа снизилась прибыль по итогам 2025 года. При этом сократилось количество убыточных компаний (11 против 14), а совокупный убыток сократился на четверть (со 10,4 млн до 75,29 млн рублей), —отметили в агентстве.

Генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов отметил, что публикуемая бухгалтерская отчётность по РСБУ является единственным публичным источником, который позволяет оценить деятельность профессиональных коллекторских организаций.

— Цифры показывают объём бизнеса и вклад коллекторских организаций в развитие регионов. Исходя из официальных цифр, профессиональные коллекторы Сибирского федерального округа перечислили в местные бюджеты не менее одного миллиарда рублей налога на прибыль, — подчеркнул Денис Аксёнов.

Между тем, просроченная задолженность населения перед банками в Сибири за 2025 год выросла на 25,6%, а за январь 2026 года — на 1,6% до 187 млрд рублей. В Новосибирской области рост просрочки за год составил 25,7%, а за январь — 2%.

Ранее редакция сообщала о том, что рынок взыскания в России уходит от слова «коллектор». Грозных вышибал сменяют помощники в решении долговых проблем и электронное взыскание.