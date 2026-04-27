Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Общество

Выручка профессиональных сибирских коллекторов за год выросла на 48%

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Компании отрасли перечислили в бюджеты регионов округа не менее миллиарда рублей по налогу на прибыль

По итогам 2025 года в регионах Сибири работали 58 профессиональных коллекторских организаций, которые входили в реестр ФССП и были зарегистрированы в округе. Совокупные активы компаний составили 32,62 млрд рублей (+39%) по сравнению с результатами за 2024 год. Об этом сообщили аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант».

Лидером по совокупным активам являются коллекторские агентства, зарегистрированные в Новосибирске (28 компаний формируют 59% совокупных активов СибФО). В топ-5 игроков с самыми крупными активами входят «Право онлайн» (8,3 млрд, Новосибирск), «ПКО Траст» (6,1 млрд, Иркутск), «Защита Онлайн» (3,2 млрд, Новосибирск), «ПКО Управляющая компания Траст» (2,8 млрд, Иркутск), «Вернём» (2,4 млрд, Кемерово).

По темпам роста активов лидирует кемеровская компания «ПроФи» (+970%).

— Порядка 20% всех коллекторов округа (12 из 58) отразили снижение активов, — констатировали аналитики агентства.

За год выручка сибирских коллекторов выросла на 48% и составила 22,78 млрд рублей, отметили эксперты коллекторского агентства «Долговой Консультант». В топ-5 компаний по выручке вошли «Право онлайн» (7,2 млрд), «ПКО Траст» (3,6 млрд), «Защита Онлайн» (2,9 млрд), «Интел коллект» (1,8 млрд, Новосибирск), «Вернём» (1,6 млрд).

По темпам прироста выручки лидирует новосибирская «Коала Коллекшн» (+2343%).

Чистая прибыль коллекторов Сибири за год снизилась на 3% до 4,715 млрд. В топ-5 по чистой прибыли в округе вошли «ПКО Траст» (1,3 млрд), «Право онлайн» (989 млн), «ПКО Управляющая компания Траст» (592 млн, Иркутск), «Агентство финансовых решений» (423, Новосибирск), «Долг-контроль» (278 млн, Красноярск).

— Почти у половины коллекторских организаций (25) округа снизилась прибыль по итогам 2025 года. При этом сократилось количество убыточных компаний (11 против 14), а совокупный убыток сократился на четверть (со 10,4 млн до 75,29 млн рублей), —отметили в агентстве.

Генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов отметил, что публикуемая бухгалтерская отчётность по РСБУ является единственным публичным источником, который позволяет оценить деятельность профессиональных коллекторских организаций.

— Цифры показывают объём бизнеса и вклад коллекторских организаций в развитие регионов. Исходя из официальных цифр, профессиональные коллекторы Сибирского федерального округа перечислили в местные бюджеты не менее одного миллиарда рублей налога на прибыль, — подчеркнул Денис Аксёнов.

Между тем, просроченная задолженность населения перед банками в Сибири за 2025 год выросла на 25,6%, а за январь 2026 года — на 1,6% до 187 млрд рублей. В Новосибирской области рост просрочки за год составил 25,7%, а за январь — 2%.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Все материалы

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Просрочка налог на прибыль коллектор

410
0
0
Предыдущая статья
Известную зоозащитницу похоронили в Омске
Следующая статья
«Россети Новосибирск» рассказали о профессии на Всероссийской ярмарке вакансий

Задания Диктанта Победы в Новосибирске были сложными

Задания Диктанта Победы, который состоялся 24 апреля, можно по большей части отнести к высокому уровню сложности. Такую оценку им дали специалисты Новосибирского государственного педагогического университета.

— В этом году в диктант были включены задания на знание биографий участников Великой Отечественной войны, о которых мало говорят в СМИ, не упоминают в школьных учебниках истории. Присутствовали вопросы, связанные с историей создания произведений искусства о Великой Отечественной войне. Так, одно из заданий было посвящено юбилею актеров, игравших в фильме «Молодая гвардия», — комментирует старший преподаватель кафедры отечественной и всеобщей истории НГПУ Артем Ларочкин.

Читать полностью

В промышленном парке под Новосибирском планируют создать колледж

В индустриально-промышленном парке «Такот Толмачёво», который создается на базе бывшей ТЭЦ-6, планируют построить колледж. Об этом сообщила пресс-служба «Корпорации развития Новосибирской области». Специализация колледжа пока не уточняется.

— В качестве ориентира управляющая компания рассматривает ОЭЗ «Алабуга» в Казани с её учебно-образовательными центрами на базе индустриального парка, — уточняется в сообщении.

Читать полностью

Услуги сантехников могут включить в квитанции ЖКХ в Новосибирске

В Новосибирске жители многоквартирных домов получат возможность оплачивать услуги сантехника или электрика по единой квитанции вместе с коммунальными платежами. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко, о чём сообщает агентство ТАСС.

Парламентарий отметил, что жители неоднократно поднимали этот вопрос на встречах. Они заинтересованы в возможности оплачивать дополнительные услуги онлайн в рамках единого счёта за коммунальные услуги.

Читать полностью

Новосибирская ТЭЦ-4 начинает модернизацию турбогенератора

Инвестиции в модернизацию турбогенератора № 7 оцениваются в 182 миллиона рублей. После проведения работ по обновлению значительно продлится срок службы этого агрегата, а также существенно возрастут показатели его надежности и безопасности, отметили в компании.

Планируемый срок проведения работ по замене статора и капитальному восстановлению ротора — 2027 год.

Читать полностью

Самую большую в России трамвайную эстакаду открыли в Новосибирске

В Новосибирске 27 апреля начала работать новая трамвайная эстакада, протяжённость которой составляет 632 метра. Этот путепровод с двумя путями расположен в районе площади Труда на левом берегу города.

Эстакада состоит из 14 пролётных металлических конструкций, опирающихся на 15 опор. Её наивысшая точка находится на высоте 12 метров от земли, а ширина составляет 15 метров, из которых 8 метров отведены под движение трамваев. Длина открытого участка достигает около 1,5 километра. Строительство выполнено в рамках концессионного соглашения о возведении четвёртого моста через реку Обь.  Подрядчиком выступила компания группы «ВИС».

Читать полностью

Эко-квартал «На Кедровой» растет: ключи от нового дома и строительство детского сада

В портфеле застройщика этот проект позиционируется как один из самых зеленых, уютных и комфортных для всей семьи.

В ГК «Расцветай» передача ключей традиционно превращается в яркое событие. В новостройке украсили входные группы, сделали зону с угощением, а для юных гостей приготовили подарки и провели мастер-класс по раскрашиванию картинок. В теплой и радостной атмосфере новоселы смогли познакомиться друг с другом, сделать фото и, конечно же, получить долгожданные ключи от собственных квартир.

Читать полностью
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Прямым текстом
Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)
    [yandex_captcha yandex_captcha-352]

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности