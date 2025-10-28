Дело новосибирского экс-депутата-иноагента суд рассмотрит без его участия

В Центральный районный суд Новосибирска поступило уголовное дело против бывшего депутата горсовета Сергея Бойко* (признан в России иноагентом). Как отмечает «Коммерсант», процесс будет проходить заочно, так как обвиняемый находится за границей. Эту информацию редакции Infopro54 подтвердили в правоохранительных органах. При этом отметили, что официальных комментариев по этой теме не будет.

Напомним, весной 2023 года Минюст признал новосибирского депутата иностранным агентом. На сайте ведомства отметили, что он «развенчивал идеи патриотизма, формировал негативное отношение к службе в армии и призывал участвовать в акциях протеста». Кроме того, депутат выступал за «борьбу с действующей властью РФ».

28 июня 2023-го горсовет Новосибирска лишил его полномочий из-за утраты доверия. Это решение было принято после представления прокуратуры, которая указала на то, что депутат не подал сведения о доходах в рамках декларационной кампании за 2023 год.

Осенью 2024 года экс-депутата обвинили в невыполнении обязанностей иноагента. Следователи завели в отношении него уголовное дело. По их данным, Бойко* публиковал материалы без специальной маркировки. В августе 2025 года суд заочно арестовал обвиняемого.

Сергей Бойко* — экс-координатор штаба Навального («Штабы Навального» признаны в России экстремистской организацией и запрещены). В 2020 году стал депутатом городского совета от коалиции оппозиционных кандидатов «Новосибирск 2020», которую Минюст также внес в список иностранных агентов. В 2021 году он покинул Россию.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-депутата Новосибирска Бойко* назвали врагом России.