Нас тоже коснулась эта беда: новосибирский аграрий потерял около 2500 коров из-за пастереллеза

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Ему пришлось уничтожить животных из-за введенного на предприятии карантина

Председатель правления «СОЮЗМОЛОКО.Сибирь», генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко сообщил Infopro54 о том, что у него изъяли весь скот из-за пастеррелеза.

— Нас тоже коснулась эта беда. Мы все выполнили по рекомендациям. Общее поголовье, которое подверглось уничтожению, составило почти 2,5 тысячи КРС. Весь скот, который был, попал под процедуру изъятия,  — констатировал Елисеенко.

Он отметил, что коровы на предприятии были застрахованы и сейчас идет процесс урегулирования убытков.

— Пока собираем документы. Надеемся, что этот процесс ускорится и мы что-то получим. Хотелось бы чтобы выплатили в течение месяца. Такие ожидания. Но сколько времени это реально займет — не знаем, так как никогда с этим не сталкивались, — добавил аграрий.

Стоит отметить, что это первый публичный комментарий по ситуации представителя крупного животноводческого сельхозпредприятия региона.

Напомним, в правительстве региона 18 марта отмечали, что для крупных предприятий животноводческого рынка области все уже завершено.

— Такие изъятия производились. Данные о количестве животных [на этих предприятиях] мы разглашать не можем, — говорил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.

В Национальном союзе агростраховщиков редакции Infopro54 рассказывали о том, что по итогам 2025 года на условиях господдержки сельхозпроизводителями региона было застраховано 69 тысяч голов крупного рогатого скота (около 25% промышленного поголовья).

Ранее редакция сообщала о том, что изъятие скота в Новосибирской области завершится в ближайшие дни. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Изъятие скота в Новосибирской области завершится в ближайшие дни

Автор: Юлия Данилова

Уже несколько дней в Новосибирске работает группа федеральных экспертов из Москвы, которая изучает ситуацию с изъятием скота у фермеров и личных подсобных хозяйств. Глава рабочей группы, руководитель федерального Россельхознадзора Сергей Данкверт отметил, что меры, которые вынуждены были предпринимать в регионе, достаточно жесткие, но необходимые.

— Если наши люди хотят дальше развивать производство, то, чем быстрее мы завершим, тем быстрее можно будет начинать. Многие вещи, которые мы связываем с распространением (заболевания) — это нелегальное перемещение скота, — подчеркнул Данкверт.

Читать полностью

В Новосибирской области скот из-за инфекционной угрозы будет изъят у 170 семей

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области продолжается работа по изъятию животных в населенных пунктах, где зафиксированы вспышки пастереллеза. 19 марта на встрече с журналистами руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов сообщил, что всего планируется изъятие скота примерно у 170 семей. Речь идет о ЛПХ, фермерские хозяйства в это число не входят.

Список населенных пунктов, в которых скот подлежит изъятию:

Читать полностью

В МВД сообщили о правонарушениях во время изъятия скота в Новосибирской области

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области в ходе мероприятий по предотвращению распространения бешенства и пастереллеза сотрудники полиции привлекались для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан. В региональном главке МВД сообщили о нескольких фактах административных нарушений, установленных в ходе этой работы.

— В ходе обеспечения деятельности по охране порядка полицейскими установлено несколько граждан, совершивших административные правонарушения. По каждому факту судом вынесено соответствующее решение, — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области в ответ на запрос издания Om1 Новосибирск.

Читать полностью

Новосибирский депутат Илюхин потребовал расследовать изъятие скота у селян

Автор: Оксана Мочалова

На внеочередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области разгорелась острая дискуссия. Депутат Вячеслав Илюхин потребовал включить в повестку дня вопрос о нарушении прав сельских жителей при массовом изъятии скота.

Поводом для обращения стали события в нескольких районах области, где, по словам Илюхина, неизвестные лица при участии полиции проводили незаконное изъятие и уничтожение животных. Депутат заявил, что чиновники действовали на основании неопубликованного распоряжения губернатора, которое не является нормативным актом, и игнорировали требования ветеринарного законодательства. Он особо подчеркнул, что диагноз не был подтвержден лабораторно, а людям отказывали в клиническом освидетельствовании. Илюхин акцентировал внимание на том, что процедура изъятия проводилась с нарушениями, а собственники не получили необходимых документов для получения адекватной компенсации.

Читать полностью

Болезнь начала мутировать: причины вспышки пастереллеза в Сибири объяснили федеральные эксперты

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области работает группа экспертов из Москвы под руководством главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. По итогам первого дня работы стали известны причины вспышек заболевания среди сельхозживотных: январские аномальные морозы в Западной Сибири.

— Заражение скота чаще происходит через корма, так как возбудитель содержится в почве и устойчив к низким температурам. Массовость связана со снижением иммунитета животных на фоне стресса из-за резких перепадов температур, — заявили эксперты подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Читать полностью

Еще в двух населенных пунктах Новосибирской области введен карантин по бешенству

Автор: Юлия Данилова

С 17 марта ограничительные мероприятия по бешенству введены на территории села Гжатск Гжатского сельсовета Куйбышевского района. Очаг выявлен в личном подсобном хозяйстве.

Также с 17 марта очаг бешенства выявлен на территории рабочего поселка Колывань. Карантин введен в радиусе 1 км от границ эпизоотического очага, говорится в распоряжении губернатора области.

Читать полностью
Нас тоже коснулась эта беда: новосибирский аграрий потерял около 2500 коров из-за пастереллеза

