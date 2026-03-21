Нас тоже коснулась эта беда: новосибирский аграрий потерял около 2500 коров из-за пастереллеза

Председатель правления «СОЮЗМОЛОКО.Сибирь», генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко сообщил Infopro54 о том, что у него изъяли весь скот из-за пастеррелеза.

— Нас тоже коснулась эта беда. Мы все выполнили по рекомендациям. Общее поголовье, которое подверглось уничтожению, составило почти 2,5 тысячи КРС. Весь скот, который был, попал под процедуру изъятия, — констатировал Елисеенко.

Он отметил, что коровы на предприятии были застрахованы и сейчас идет процесс урегулирования убытков.

— Пока собираем документы. Надеемся, что этот процесс ускорится и мы что-то получим. Хотелось бы чтобы выплатили в течение месяца. Такие ожидания. Но сколько времени это реально займет — не знаем, так как никогда с этим не сталкивались, — добавил аграрий.

Стоит отметить, что это первый публичный комментарий по ситуации представителя крупного животноводческого сельхозпредприятия региона.

Напомним, в правительстве региона 18 марта отмечали, что для крупных предприятий животноводческого рынка области все уже завершено.

— Такие изъятия производились. Данные о количестве животных [на этих предприятиях] мы разглашать не можем, — говорил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.

В Национальном союзе агростраховщиков редакции Infopro54 рассказывали о том, что по итогам 2025 года на условиях господдержки сельхозпроизводителями региона было застраховано 69 тысяч голов крупного рогатого скота (около 25% промышленного поголовья).

Ранее редакция сообщала о том, что изъятие скота в Новосибирской области завершится в ближайшие дни.