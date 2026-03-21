Лимит выплат по страхованию жизни и здоровья в ОСАГО повысят до 2 млн рублей

Минфин, Банк России и парламентарии достигли соглашения о повышении максимальной суммы выплат по страхованию жизни и здоровья в ОСАГО до 2 миллионов рублей. Об этом объявил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев 19 марта.

Он заявил, что данные преобразования могут осуществиться в 2026 году, и страховая индустрия сделает для этого всё возможное, цитирует эксперта ТАСС.

Если страховая компания виновника ДТП не может возместить ущерб пострадавшим, то это делает страховая компания, оформившая полис ОСАГО. Пострадавшие (пешеходы, пассажиры, водители) могут получить компенсацию за вред, нанесённый их жизни и здоровью. Максимальная сумма выплат на каждого человека составляет 500 тысяч рублей.

В конце прошлого года Уфимцев сообщил, что около 7% владельцев автомобилей в России сталкиваются с проблемой, когда установленного законом «Об ОСАГО» лимита в 400 тысяч рублей не хватает для покрытия расходов на ремонт машины. Он предложил увеличить действующие лимиты по ОСАГО, повысив сумму за поврежденное в аварии имущество до 1 миллиона рублей (включая разбитые автомобили) и сумму за вред жизни и здоровью до 2 миллионов рублей.

