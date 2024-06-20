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Миниполис «Фора» ─ новый формат жизни в Новосибирске

  • 20/06/2024, 10:20

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Миниполис «Фора» ─ новый формат жизни в Новосибирске
На старте проекта девелопер предлагает выгодные цены и большой выбор квартир.

На улице Фадеева, возле микрорайона Родники, группа компаний «Поляков» начала строительство миниполиса «Фора». Это первый успешный проект комплексного развития территории (КРТ), который реализуется в Новосибирске на месте бывшего Северного поселка. Благодаря сквозному проезду с Фадеева в Родники — на улицу Мясниковой, эта территория становится очень перспективной с точки зрения городской логистики.

По экспертным оценкам, с архитектурной точки зрения миниполис «Фора» станет одним из наиболее интересных проектов в данной локации Новосибирска. Микрорайон Родники большей частью застроен типовыми домами с консервативной архитектурой. При разработке миниполиса «Фора» «Архитектурно-пданировочная мастерская Фефелова В.В.» предложила смелые и прогрессивные решения, которые стали визитной карточкой проекта.

Миниполис «Фора» ─ новый формат жизни в Новосибирске

─ Приехав на площадку, я обратила внимание на разнообразные старинные деревья, которые там росли, а также на кирпич старых, предназначенных под снос домов, на его приятную природную гамму. Так появилась идея создания отдельно стоящих домов, расположенных как деревья в лесу, с разной поверхностью и построением фасадов, с различной фактурой. Все вместе они сформируют новую ткань города, новый, молодой «лес», ─ рассказывает главный архитектор мастерской Мария Фефелова.

В проекте миниполиса «Фора» архитектор постаралась сохранить историю природы, но в свежем прочтении, которое диктует развитие города, общества и строительных материалов.

Миниполис «Фора» ─ новый формат жизни в Новосибирске─ Благодаря строительству «Форы» территория вдоль Фадеева, в створе между улицами Игарской и Мясниковой, преобразится до неузнаваемости. У тех, кто зайдет в объекты на начальной стадии, больше всего выбора в части планировки, так как дома комплекса довольно сильно отличаются друг от друга, ─ комментирует гендиректор ГК «Поляков» Илья Поляков. ─ В «Форе» запроектированы двухуровневые квартиры, видовые хайфлэты на верхних этажах. На первом этаже есть квартиры с отдельным входом. Это уникальное решение для нашего города, и оно может быть интересно предпринимателям, так как на первом этаже они могут разместить свой бизнес, а на втором ─ организовать личное пространство. Всего в домах миниполиса 58 планировок квартир ─ выбор огромный.

Сейчас реализуется первая очередь ЖК: строятся сразу три 18-этажных дома. Их запуск в эксплуатацию запланирован на 2025 год. После этого стартует строительство второй очереди, куда войдут еще три дома. Ее завершение намечено на конец 2026 года. В ГК «Поляков» подчеркивают, что покупателям квартир в первой очереди строительные работы на второй очереди не доставят беспокойства, ─ это предусмотрено проектом развития площадки.

Миниполис «Фора» ─ новый формат жизни в Новосибирске

В первой очереди будет построен знаковый в архитектурном плане и функционально насыщенный стилобат вдоль улицы Фадеева, где разместятся коммерческие и общественные помещения. Проектом также предусмотрен большой благоустроенный двор с полным набором инфраструктуры (детские площадки, спортивная зона, площадка для выгула собак и т.д.). В домах обустроят большое количество кладовых различной площади. В рамках второй очереди будет построен подземный паркинг.

Важное преимущество для покупателей ─ обязательная независимая экспертиза при приемке квартир. Это стало фишкой, которую ГК «Поляков» продвигает на рынке недвижимости Новосибирска. Покупателям квартир девелопера не нужно тратиться на независимых специалистов, так как экспертизу оплачивает застройщик, чтобы «вылавливать» возможные недочеты на объекте. Такое решение экономит новоселам и деньги, и время.

─ Первый раз мы эту практику опробовали в ЖК «Основатели», и она себя очень хорошо показала. Количество рекламаций от жителей было минимальным, эксперты подтвердили высокое качество наших домов, ─ рассказывает Поляков. ─ Все квартиры в миниполисе «Фора» будут сдаваться в чистовой отделке. При этом у нас также можно приобрести квартиру с ремонтом. Сегодня в портфеле ГК «Поляков» большое количество предложений по дизайну жилья, и этот список постоянно пополняется. Если у покупателя есть желание, то можно заказать индивидуальный дизайнерский проект.

Жителей миниполиса «Фора», как и других объектов ГК «Поляков», станет обслуживать собственная управляющая компания, а также Служба заботы. С момента покупки квартиры жители будут получать информацию и поддержку от специалистов сервиса по всем вопросам. Кроме того, Служба заботы займется организацией мероприятий и праздников для жителей «Форы».

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В рамках второй очереди на территории миниполиса будет построен детский сад на 180 мест. ГК «Поляков» разрабатывает проектно-сметную документацию дошкольного учреждения в едином архитектурном стиле с ЖК и передает ее в мэрию, которая возводит объект. Рядом с «Форой» находятся четыре школы, современная поликлиника, частные медцентры, ледовая арена «Родник», бассейн и сквер, а также магазины и рестораны. В пяти минутах на автомобиле ─ «Сосновый бор», термальный комплекс, а также Новосибирский зоопарк. Вблизи — продуктовые и строительные гипермаркеты.

На старте строительства миниполиса «Фора» можно получить максимально привлекательные условия по цене квартир. Это особенно актуально в свете информации о сокращении программ льготной ипотеки с 1 июля 2024 года. Также девелопер предлагает возможность покупки квартиры в рассрочку от застройщика и по программе Tradein (система покупки, при которой покупатель отдает продавцу старое жилье в зачет стоимости нового).

Если у вас есть планы по покупке квартиры, рекомендуем присмотреться к новой архитектурной и градостроительной жемчужине Калининского района ─ миниполису «Фора» на Фадеева.

Офисы продаж ГК «ПОЛЯКОВ»:      
ул. Дуси Ковальчук, д. 77, этаж 2
ул. Мясниковой, д. 30, к. 1
+7 (383) 390-07-07
https://polyakov-gk.ru/projects/fora/

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска недвижимость Миниполис «Фора»


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