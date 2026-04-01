В «Кампусе Академпарка» начинается масштабное строительство

В этом году строительство зданий начнется на всей площадке «Кампуса Академпарка». Об этом сообщил генеральный директор АО «Академпарк» (оператор площадки) Дмитрий Верховод. В прошлом году на площадке был запущен первый производственный объект, который построила компания ООО «Шпиндель Сервис». В 2026 году уже сдан объект компании ООО «Техноресурс» — цех для выпуска композитных изделий.

— В этом году мы выйдем на строительство практически по всей площадке. В общей сложности там будет 10 зданий. Этот год будет решающим. Компании заканчивают проектирование, оформляют разрешение на строительство и в этот строительный сезон вся площадка начнёт активно застраиваться, — пояснил Дмитрий Верховод.

В целом участки в кампусе распределены между шестью резидентами. Среди них:

ООО «Медико-биологический союз» планирует создать производство материалов, применяемых в медицинских целях

ООО «Магнит» — производство по нанесению пористых титановых покрытий на медицинские эндопротезы методом плазменного напыления.

ООО «Кибербиотех» — производство программно-аппаратных комплексов собственной разработки для биотехнологических производств.

В 2022 году сообщалось, что индивидуальный предприниматель Алексей Ивлев, специализирующийся на пошиве детской одежды и технологиях производства (методики кроения, пошивов), строит в кампусе производственные мощности.

Общий объем инвестиций компаний-резидентов в площадку в ценах осени 2025 года оценивался в 900 млн рублей. К 2027 году площадка будет полностью застроена, планируется создание 700 новых рабочих мест. Ранее первый объект планировалось ввести в 2023 году. Проект в целом — до конца 2024 года.

Общая площадь земельных участков «Кампуса Академпарка» — более 31 тыс. кв. м, площадь возводимых зданий — порядка 13 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций в проект составляет более 1 млрд рублей. В ближайшие годы Академпарк планирует расширить площади объектов до 300 тыс. кв.м., построив новые здания для резидентов и создав более 1500 новых рабочих мест. Совокупный объем инвестиций в проекты инфраструктуры составляет более 12 млрд рублей, отмечала пресс-служба правительства региона

Ранее редакция сообщала о том, что «Академпарк» стал оператором лабораторно-производственной зоны «СмартСити». Сейчас идет обновления списка потенциальных резидентов, готовых строиться в новом инновационном микрорайоне под Новосибирском.