Третий модуль программы «Герои НовоСибири» стартовал в РАНХиГС

В Новосибирском филиале Президентской академии РАНХиГС стартовал третий модуль образовательной программы «Герои НовоСибири». Заместитель губернатора Константин Хальзов приветствовал участников первого потока, отметив их успешное преодоление половины учебного курса.

Проект «Герои НовоСибири» разработан с целью комплексной подготовки управленческих кадров и призван создать благоприятные условия для самореализации защитников страны. Ключевая задача – помочь им адаптироваться к гражданской службе после завершения военной карьеры.

Артем Бачурин, участник программы, имеющий опыт участия в СВО в 2023 и 2024 годах и получивший ранения, подчеркнул ценность образовательных возможностей и перспектив, предоставляемых проектом. Он также напомнил о нерушимой силе фронтового братства, основанного на общей цели – защите страны.

Константин Хальзов подчеркнул практическую направленность третьего модуля программы, в рамках которого участники ознакомятся с работой различных отраслевых ведомств, системами инвестиционной поддержки, а также сферами сельского хозяйства, образования и транспорта. Задача модуля – предоставить возможность применить теоретические знания на практике, в контексте управления Новосибирской областью, и помочь участникам в выборе дальнейшего места работы.

Новосибирская область продолжает выплачивать единовременное пособие в размере 2 миллионов рублей при заключении контракта с Министерством обороны РФ. Регион активно поддерживает ветеранов и их семьи, вовлекая их в спортивную и культурную жизнь. Контракт можно заключить в специализированном пункте отбора (г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16). Информация о военной службе по контракту доступна по номеру «горячей линии» 117 и на сайте kontrakt.nso.ru.