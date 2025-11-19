Свыше пяти тысяч вакансий поваров и кондитеров разместили новосибирские компании

В Сибирском федеральном округе за период с января по ноябрь 2025 года появилось 26,7 тысячи вакансий для поваров, пекарей и кондитеров. Наибольший спрос на квалифицированных работников кухни наблюдается в Красноярском крае, где открыто 20% всех вакансий в округе. На втором месте по количеству предложений — Новосибирская область с 19% (более 5 тысяч), а замыкает тройку лидеров Иркутская область с 15%.

Медиана зарплатных предложений для поваров в Сибирском ФО составила в этом году 65,7 тыс. рублей. В Новосибирской области — порядка 63,4 тыс. рублей.

Сибирские повара и кондитеры хотят получать в среднем 59,2 тысячи рублей. Самые высокие ожидания у соискателей в Республике Алтай (80 тысяч рублей) и Новосибирской области (65,5 тысяч рублей).

В столице Сибири наблюдается дефицит поваров, пекарей и кондитеров. Сейчас на одну вакансию приходится всего 2,3 резюме, что значительно ниже нормы (от 4 резюме на вакансию). С начала года этот показатель вырос на 0,7 пункта, но работодателям всё равно не хватает специалистов этой профессии.

— Нехватка поваров всегда была проблемой. Вероятно, причина такого дефицита заключается в большом количестве новых ресторанов, которые открылись, особенно в новых жилых комплексах. Стоит отметить, что даже в тех заведениях, где уже работают хорошие шеф-повара, все равно не хватает персонала. А что уж говорить о ресторанах более низкого уровня, — отметила Наталья Ильина, ресторатор и владелица ресторана «Библиотека».

Конкурируют за такие кадры не только предприятия общепита, но и розничная торговля, развивающая кулинарные направления и сегмент готовой еды. Сейчас на неё приходится четверть (24%) всех вакансий для поваров, пекарей и кондитеров.

— Анализ вакансий поваров показал, что критически-важными для их успешного трудоустройства будут являться профессиональные навыки, в частности — образование по специальности поварское дело, контроль сроков годности и качества продуктов, соблюдение санитарно-гигиенических норм в местах общественного питания, приготовление блюд по технологическим картам, учет остатков и другие, — говорится в сообщении hh.

Общепит чаще всего ищет поваров, специализирующихся на европейской кухне (32%). На втором месте — русская кухня (20%). Азиатская и итальянская кухни делят третье место (по 19%). На общепит с грузинской и восточной кухней приходится 6% и 4% размещенных вакансий соответственно. При этом по популярности в Новосибирске лидирует грузинская кухня. а по количеству открытых точек — русская.

Топ высокооплачиваемых вакансий для поваров, Новосибирская область, ноябрь 2025:

Шеф-повар (вахта в ЯНАО), 355 000 ₽ за месяц, до вычета налогов;

Повар, 135 000 ₽ за месяц, на руки;

Шеф-повар в ресторан (релокация в республику Алтай), до 150 000 ₽ за месяц, на руки;

Су-шеф, от 110 000 ₽ за месяц, до вычета налогов;

Су-шеф в итальянский ресторан, от 109 000 ₽ за месяц, до вычета налогов.

Ранее редакция сообщала о том, что студентов-поваров в Новосибирске работодатели «разбирают» на втором курсе. Почти 90% выпускников уже работают по профессии.