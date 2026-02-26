В посылке из Таиланда новосибирские таможенники нашли наркотики

Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Сибирской оперативной таможни нашли 3 килограмма гашиша в международном почтовом отправлении, которое шло из Таиланда в Новосибирск.

В ходе оперативных мероприятий была обнаружена контрабанда. Посылка, пришедшая в город, содержала спрессованный наркотик, спрятанный в капсулах от кофе и биологически активных добавок.

Товар изъят и отправлен на экспертизу. Результаты показали, что в капсулах содержится гашиш.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств в крупном размере). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, — говорится в сообщении.

Расследование продолжается.

