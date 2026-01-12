«Урбантех» хочет взять в концессию камеры фотовидеофиксации в Новосибирске

Группа компаний «Урбантех» на инвестсовете в мэрии Новосибирска накануне Нового года представила предложение по развитию автоматизированной системы безопасности дорожного движения. В рамках концессионного соглашения в Новосибирске инвестор предложил установить до 200 линейных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска в ответ на запрос редакции Infopro54 уточнил, что предлагаемые инвестором в рамках концессионного соглашения комплексы фотовидеофиксации, позволяют решать множество задач по контролю безопасности дорожного движения на разных участках дорог и приводят к снижению транспортных и социальных рисков.

Как пояснили в мэрии, комплексы, которые предлагает ГК «Урбантех», обладают следующими характеристиками:

фиксируют 51 состав нарушений Правил дорожного движения,

используют низкое потребление электроэнергии,

максимальный диапазон измерения скорости — 350 км/ч,

предельная погрешность измерения — 1 км/ч.

— Автоматизированная система безопасности дорожного движения, представленная на инвестсовете, предполагает сниженную стоимость эксплуатации и прирост среднего количества фиксируемых нарушений в сутки на 55 %, — отметили в департаменте.

Возможность и условия реализации инвестиционного проекта в Новосибирске будут определены в 2026 году.

По данным сервиса Контур Фокус, АО «Урбантех Канатные дороги» создано в сентябре 202е года. Гендиректор и учредитель Андрей Денисенков. Выручка в 2024 году составила 833 тысячи рублей (+99%), чистый убыток — 62 млн рублей. Денисенков также является участником компании ООО «Урбантех», АО «Транспортные инвестиции», гендиректором АО «Интеллектуальные Транспортные Системы» и АО «Алгоритм Инвестиции».

Судя по сайту ГК «Урбантех», компания предлагает отраслевые решения в сфере безопасности дорожного движения, интеллектуальных транспортных систем и аналитики. Среди проектов компании — крупнейшая в стране концессия по безопасности дорожного движения в Московской области.

— Каждый 5-й комплекс фотовидеофиксации в РФ установлен или эксплуатируются ГК «Урбантех». В Москве и Подмосковье под управлением компании находится 36% всех камер системы «Безопасный город» — 75 тысяч единиц видеонаблюдения, — отмечают в ГК.

Напомним, осенью 2024 года в Новосибирске возникла проблема с согласованием проектов организации дорожного движения (ПОДД). До 1 сентября, то есть до вступления в силу новых правил установки камер фотовидеофиксации, на согласование в ГАИ Новосибирской области были поданы только 6 проектов организации дорожного движения на 28 камер. В мае 2025 года зампредседателя транспортного комитет Заксобрания Сергей Титков пояснял Infopro54, что начиная с осени 2024 года, в связи тем, что камеры фотовидеофиксации не могут подавать информацию о штрафах, бюджет города недополучил около 1 млрд рублей. В августе в мэрии заявляли, что работа по согласованию ПОДД активно ведется. В 2026 году планировалось согласовать 110 проектов на дороги 4-й и 5-й категории, частный сектор, и полностью охватить всю улично-дорожную сеть города Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что компания АО «Урбантех Канатные дороги» на инвестсовет мэрии Новосибирска представила концепцию пассажирской канатной дороги от станции метро «Спортивная» до жилого комплекса «Европейский берег». Этот проект инвестор также предлагает развивать по концессии.