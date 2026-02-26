Новосибирская область демонстрирует рекордный рост вкладов физических лиц

К концу 2025 года, по данным ВТБ, общий объем средств, размещенных физическими лицами в Новосибирской области, увеличился на 20%, достигнув отметки свыше 260 миллиардов рублей. Об этом сообщил Сергей Никулин, занимающий пост управляющего банком в регионе.

В четвертом квартале прошлого года наблюдался повышенный интерес новосибирцев к сберегательным продуктам, пик которого пришелся на декабрь. В конце года рублевые сбережения активно росли, что было обусловлено сохранением высоких процентных ставок по накопительным счетам. При этом клиенты предпочитали краткосрочные вложения сроком на 3-4 месяца.

Сергей Никулин отметил, что период высоких ставок приучил жителей Новосибирской области к более разумному управлению личными финансами и накоплениям. Если раньше многие откладывали крупные покупки, ориентируясь на доходность вкладов, то в текущем году россияне будут решать более насущные финансовые задачи. В связи с постепенным снижением доходности депозитов прогноз на переориентацию части средств, в том числе, на инвестиционные продукты.

Интерес к инвестициям начал расти во второй половине 2025 года. Сергей Никулин связывает это с замедлением рынка депозитов, что побуждает клиентов искать способы зафиксировать высокую доходность на более длительный срок.

Представитель банка пояснил, что в условиях снижения ключевой ставки многие новосибирцы стремятся зафиксировать привлекательную доходность по облигациям и иным защитным инструментам, а также диверсифицировать свои инвестиционные портфели.

По мнению аналитиков, период максимальных ставок по депозитам миновал, и банковский сектор входит в фазу постепенного их снижения.