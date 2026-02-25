Замминистра по культуре Новосибирской области нашли в Бердске

Начальник отдела культуры Бердска Оксана Мокриенко переходит на должность заместителя министра культуры Новосибирской области. Об этом сообщил портал Бердск-Онлайн. 24 февраля она написала заявление об увольнении по собственному желанию. Последний день ее работы в администрации Бердска — 28 февраля.

В 2023 году Оксана Мокриенко была удостоена звания «Почетный работник культуры Новосибирской области».

Напомним, в конце 2025 года, накануне новогодних каникул, в Новосибирской области сменился министр культуры. Юлия Шуклина уволилась по собственному желанию.

Новым министром был назначен Юрий Зимняков. Он исполнял обязанности министра культуры Новосибирской области с 2022 по 2024 год, когда с поста ушла Наталья Ярославцева.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-глава администрации Бердска Евгений Шестернин был назначен на должность министра природных ресурсов Новосибирской области.