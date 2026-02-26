Режим «черного неба» ввели в Новосибирске и Искитиме

В Новосибирске и Искитиме введен режим «чёрного неба». Он будет действовать до 10:00 27 февраля, сообщает Западно-Сибирское УГМС.

Причиной повышенного уровня вредных примесей в воздухе стали безветренная погода и высокое атмосферное давление. В ближайшие два дня ветер будет дуть с севера со скоростью 2–7 м/с.

При этом четверг и пятница, 26 и 27 февраля, окажутся самыми холодными днями февраля. Ночные температуры в некоторых районах опустятся до -42…-43 градусов.

Медики советуют жителям ограничить время пребывания на улице, особенно рядом с дорогами. Также рекомендуется чаще делать влажную уборку и использовать увлажнители воздуха в помещениях.

Напомним, что Искитим стал участником федеральной программы по снижению выбросов загрязняющих веществ. Правительство РФ утвердило план по очистке воздуха в январе 2025 года. В рамках программы модернизируют промышленные предприятия, заменят дровяное и угольное отопление частных домов на газовое или электрическое, установят современные котлы. Эти меры помогут снизить вредные выбросы и улучшить экологическую обстановку в городе.

Ранее редакция сообщала о том, что превышение опасных веществ обнаружено в воздухе в двух районах Новосибирска.