Мэрия Новосибирска пока отказалась от приюта для бездомных животных за 800 млн

Вопрос о бездомных животных в Новосибирске всегда имел как сторонников, так и противников жестких мер. Одни требуют очистить улицы любой ценой, другие — защитить животных. Однако за годы споров проблема так и не сдвинулась с мертвой точки: стаи по-прежнему пугают прохожих, приюты переполнены, а деньги на решение вопроса исчисляются миллионами, которые невозможно найти в бюджете.

В мэрии Новосибирска прошел круглый стол, посвященный судьбе бездомных собак и кошек, где депутаты, чиновники и общественники попытались найти тот самый баланс между безопасностью людей и гуманностью. Однако дискуссия показала: главные камни преткновения — стоимость приютов, бюрократические барьеры и отсутствие жесткого учета домашних питомцев.

Цифры нападений

Согласно информации Новосибирского центра по проблемам домашних животных (НЦПБЖ), в 2025 году зафиксировано 1556 нападений животных на людей. Годом ранее таких случаев было 1123. Рост очевидный и тревожный.

По словам директора центра Светланы Заварзиной, ситуация усугубляется тем, что крупных животных на улицах стало больше, они сбиваются в стаи и начинают защищать свои территории. Но справиться с этим центру не под силу: из шести штатных ловцов работают только трое. Не хватает ни людей, ни средств.

Полиция также фиксирует рост напряженности. В 2024 году поступило 854 жалобы на собак и их владельцев, в 2025-м — уже 1135. Количество подтвержденных случаев нападения собак тоже выросло: если в 2024-м их было 64, то в следующем году цифра оказалась выше. Насколько именно — в полиции не уточнили.

При этом Управление ветеринарии Новосибирской области признает: полноценный мониторинг численности бездомных животных не ведется. Штрафовать недобросовестных владельцев сложно, а порой и вовсе невозможно — нет ни инструментов, ни системы учета, ни рычагов воздействия.

«У волонтеров есть результат»

Одним из сторонников гуманного отношения к животным является депутат Законодательного собрания Вячеслав Илюхин. Политик не только участвует в обсуждениях, но и вложил личные средства в решение проблемы — построил площадку для временного содержания животных в Пашино.

— Я вложил 8,5 млн своих собственных денег и построил в Пашино площадку временного содержания на 120 животных. Там нет никаких капитальных сооружений, и ее в любой момент можно перенести. А город насчитал на строительство приюта 800 млн — под миллиард. Абсолютно бредовая сумма, — возмущается собеседник редакции.

Депутат подчеркивает: дело здесь не только в деньгах, но и в бюрократических барьерах. Те, кто пытается решать проблему бездомных животных самостоятельно, сталкиваются с жестким противодействием системы.

— Тем, кто реально начинает строить приюты, сразу же приходят письма: «Вы не по назначению используете землю», либо насчитывают аренду. Хотя есть поручение президента от марта 2025 года, где четко сказано: обеспечьте волонтерам получение земельных участков, — напоминает Илюхин.

Он отметил, что пока не исключено появление махинаторов, которые могут воспользоваться отведенной под приют землей и построить другой объект.

— Поэтому нам в проект планировки нужно внести конкретную подзону «Приют для бездомных животных». Всё. Когда эту территорию нельзя будет перезонировать и построить что-нибудь другое, вопрос решится, — уверен парламентарий.

Вячеслав Илюхин подчеркнул, что в дискуссии с оппонентами есть лишь одно принципиальное различие: зоозащитники и волонтеры настаивают на строительстве приютов и стерилизации, тогда как другая сторона выступает за физическое уничтожение животных. Во всем остальном, уверен депутат, позиции сходятся — собак на улице быть не должно.

Миллиард на полку

Пока одни депутаты критикуют миллиардные сметы, мэрия уже нашла способ строить приюты по карману. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на пресс-конференции в ТАСС расставил точки над i в вопросе амбициозной стройки приюта для животных на Толмачёвском шоссе за 800 млн рублей. Ранее в муниципалитете озвучивали сумму в 650 млн рублей.

— На данном этапе мы не смогли изыскать финансовую возможность в бюджете города Новосибирска, поэтому проект, который был подготовлен и прошел экспертизу, мы «положили на полку». Но это не значит, что мы не действуем в этом направлении. Нами был построен за абсолютно осязаемые бюджетные средства, чуть более 30 млн руб., центр на улице Малыгина, на 128 животных, — отметил мэр и отдельно поблагодарил волонтеров.

По его словам, в Новосибирске работает около 15 центров на общественных началах.

Таким образом, проблема бездомных животных в Новосибирске сегодня превратилась в уравнение с несколькими неизвестными. С одной стороны, есть острая необходимость в местах содержания агрессивных собак, которых нельзя выпускать обратно. С другой — бюджетные ограничения, не позволяющие тратить миллиарды на капитальные приюты. С третьей — человеческая безответственность, которую пока не получается обуздать законодательно.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области примерно 20 приютов. Они все заполнены и не принимают животных, потому что некуда.