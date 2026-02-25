Порядка 60 км трамвайных путей нужно отремонтировать в Новосибирске

Долгие годы в Новосибирске системно не велась работа по ремонту трамвайных путей. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев. По его словам, сейчас протяженность сети составляет 140 км, порядка 60 км из них, по оценке профильного департамента, требуют либо ремонта, либо замены.

— Мы начали эту работу. За два года полностью заменили рельсошпальную решетку на улице Мира. Сейчас ремонтируем улицу Связистов — это порядка 6 км. Темпы явно недостаточные, но мы работаем, — подчеркнул Кудрявцев.

Ранее начальник департамента транспорта мэрии Павел Ивахненко сообщал, что срочного ремонта требуют 37 км путей. На эти цели необходимо около 3,5 млрд рублей. Кроме того, почти 70% контактной сети для городского электротранспорта также изношены. Замены требуют около 300 км сети. Для ремонта нужно около 1 млрд рублей.

В департаменте предложили включить расходы на обновление сетей электротранспорта Новосибирска в тариф для пассажиров.

По данным муниципалитета, за одиннадцать месяцев 2025 года трамваи Новосибирска перевезли 23 млн человек. В мэрии уверены, что это связано с модернизацией трамвайного парка, где успешно работают белорусские вагоны модели Т-701, соответствующие всем современным требованиям.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирской Затулинке снова обещают метро и скоростной трамвай. Сроки реализации этих планов туманны.