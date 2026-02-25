Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Порядка 60 км трамвайных путей нужно отремонтировать в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Дата:

План на 2026 год — около шести километров

Долгие годы в Новосибирске системно не велась работа по ремонту трамвайных путей. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев. По его словам, сейчас протяженность сети составляет 140 км, порядка 60 км из них, по оценке профильного департамента, требуют либо ремонта, либо замены.

— Мы начали эту работу. За два года полностью заменили рельсошпальную решетку на улице Мира. Сейчас ремонтируем улицу Связистов — это порядка 6 км. Темпы явно недостаточные, но мы работаем, — подчеркнул Кудрявцев.

Ранее начальник департамента транспорта мэрии Павел Ивахненко сообщал, что срочного ремонта требуют 37 км путей. На эти цели необходимо около 3,5 млрд рублей. Кроме того, почти 70% контактной сети для городского электротранспорта также изношены. Замены требуют около 300 км сети. Для ремонта нужно около 1 млрд рублей.

В департаменте предложили включить расходы на обновление сетей электротранспорта Новосибирска в тариф для пассажиров.

По данным муниципалитета, за одиннадцать месяцев 2025 года трамваи Новосибирска перевезли 23 млн человек. В мэрии уверены, что это связано с модернизацией трамвайного парка, где успешно работают белорусские вагоны модели Т-701, соответствующие всем современным требованиям.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирской Затулинке снова обещают метро и скоростной трамвай. Сроки реализации этих планов туманны. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Рубрики : Власть Город

Регионы : Новосибирск

Теги : Трамвай общественный транспорт

Автор: Юлия Данилова

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев прокомментировал инициативу застройщиков, направленную на отмену строительства социальных объектов в рамках комплексного развития территорий.

— Я считаю, что механизм КРТ — это очень важный правильный и полезный для города, когда застройщик строит не только многоквартирные дома, но ещё и решает важные социальные задачи: строительство школ, детских садов, парков, дорог. Такая практика в Новосибирске есть. В 2025 году на баланс мэрии города встали два детских сада на улице Гаранина и Крылова, на создание которых мы не потратили ни одного бюджетного рубля. Сейчас у нас строятся две школы в Октябрьском и Ленинском районах вместимостью более 1000 мест каждая. Поэтому я считаю, абсолютно правильно, когда застройщики несут эту очень важную, ответственную, социальную миссию. Из нашего диалога со строительным сообществом мы чётко понимаем, что строители готовы работать по таким принципам, — добавил Кудрявцев.

Читать полностью

