СКИФ заработает на полную мощность в Новосибирске в 2027 году

Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), расположенный в поселке Кольцово Новосибирской области, планируется запустить на полную мощность в 2027 году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий.

— В этом году в новосибирском Кольцово состоится технический запуск «Сибирского кольцевого источника фотонов», совсем скоро он заработает на полную мощность. В 2027 году окончательный доступ должны получить наши ученые, — сказал глава государства.

«СКИФ» — это объект научной инфраструктуры класса «мегасайенс». В нем установлен синхротрон четвертого поколения. Комплекс включает 34 здания и сооружения, а также инженерное и технологическое оборудование. Все это позволяет проводить научные исследования с использованием пучков синхротронного излучения.

Строительство объекта началось в 2021 году. Его должны были ввести в эксплуатацию к 31 декабря 2024 года. В декабре 2024 года Министерство науки и высшего образования РФ выступило с инициативой о продлении сроков сдачи объекта. Новым сроком стало 31 декабря 2025 года.

