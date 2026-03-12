Многодетную мать из Омска «похоронили» и добавили ей чужого ребенка

«Может вы родили и забыли?»

Жительницу Омска Юлию Г., мать троих детей, в 2025 году по ошибке признали умершей из-за совпадения ее данных с полной тезкой из другого города. При этом Алексей, муж омички, получил на Госуслугах уведомление о назначении выплаты по потере кормильца.

Тезку похоронили, а потом оказалось, что у нее не было СНИЛСа, и 16-летнюю дочь женщины на Госуслугах «прикрепили» к омичке.

— Мне еще в прошлом году прикрепили этого ребенка. Я звонила на горячие линии везде. Они даже пытались меня уверить, что, может быть, я все-таки родила четвертого и забыла, — с иронией рассказывает Юлия.

Отец девочки Сергей рассказал в программе «За гранью», что его супруга внезапно скончалась после конвульсий. Приехавшие медики констатировали смерть. Сергею выдали справку и свидетельство о смерти.

Сейчас мужчина воспитывает 16-летнюю дочь, которая по документам числится за Юлией из Омска. С ребенком всё в порядке: она учится в девятом классе и увлекается чтением, маникюром и прогулками с подружками.

Карты и счета заблокированы

Формально омичка Юлия до сих пор мертва, хотя у нее на руках есть справка о том, что она жива. В базах данных на Госуслугах у неё по-прежнему четверо детей — трое своих и одна чужая девочка, потерявшая маму. При этом у нее уже около года заблокирована все банковские карты, что вызвало финансовые трудности для семьи. Но самое страшное — неизвестность с документами. Паспорт и водительское удостоверение пока действуют, но семья живет в постоянном страхе.

— Я переживаю за жену. Остановят сотрудники ГИБДД — увидят статус „умершая“. Могут задержать, машину на штрафстоянку отправить. Им же не объяснишь сразу, что это ошибка, — рассказал супруг женщины Алексей Г. omsk.aif.ru.

Старший сын Юлии занимается спортом и должен ехать с мамой на соревнования. Но её паспорт в любой момент может стать недействительным.

Семья из Омска пытается решить вопрос без суда, и Юлия подала в ЗАГС документы для изменения данных.

— Мы собрали всё, что можно было, и отправили опять. Сейчас ждём, — говорит Юлия.

Ранее редакция сообщала о том, что омский пенсионер девять месяцев доказывал, что он не умер.