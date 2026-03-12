Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

Многодетную мать из Омска «похоронили» и добавили ей чужого ребенка

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Из-за сбоя на Госуслугах женщина уже около года пытается доказать, что жива и у нее всего трое детей

«Может вы родили и забыли?» 

Жительницу Омска Юлию Г., мать троих детей, в 2025 году по ошибке признали умершей из-за совпадения ее данных с полной тезкой из другого города. При этом Алексей, муж омички, получил на Госуслугах уведомление о назначении выплаты по потере кормильца.

Тезку похоронили, а потом оказалось, что у нее не было СНИЛСа, и 16-летнюю дочь женщины на Госуслугах «прикрепили» к омичке.

— Мне еще в прошлом году прикрепили этого ребенка. Я звонила на горячие линии везде. Они даже пытались меня уверить, что, может быть, я все-таки родила четвертого и забыла, — с иронией рассказывает Юлия.

Отец девочки Сергей рассказал в программе «За гранью», что его супруга внезапно скончалась после конвульсий. Приехавшие медики констатировали смерть. Сергею выдали справку и свидетельство о смерти.

Сейчас мужчина воспитывает 16-летнюю дочь, которая по документам числится за Юлией из Омска. С ребенком всё в порядке: она учится в девятом классе и увлекается чтением, маникюром и прогулками с подружками.

Карты и счета заблокированы

Формально омичка Юлия до сих пор мертва, хотя у нее на руках есть справка о том, что она жива. В базах данных на Госуслугах у неё по-прежнему четверо детей — трое своих и одна чужая девочка, потерявшая маму. При этом у нее уже около года заблокирована все банковские карты, что вызвало финансовые трудности для семьи. Но самое страшное — неизвестность с документами. Паспорт и водительское удостоверение пока действуют, но семья живет в постоянном страхе.

— Я переживаю за жену. Остановят сотрудники ГИБДД — увидят статус „умершая“. Могут задержать, машину на штрафстоянку отправить. Им же не объяснишь сразу, что это ошибка, — рассказал супруг женщины Алексей Г. omsk.aif.ru.

Старший сын Юлии занимается спортом и должен ехать с мамой на соревнования. Но её паспорт в любой момент может стать недействительным.

Семья из Омска пытается решить вопрос без суда, и Юлия подала в ЗАГС документы для изменения данных.

— Мы собрали всё, что можно было, и отправили опять. Сейчас ждём, — говорит Юлия.

Ранее редакция сообщала о том, что омский пенсионер девять месяцев доказывал, что он не умер.

Источник фото:  нейросеть Алиса

Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : многодетная мать

729
0
0
Предыдущая статья
Клиентские дни в ГК «Расцветай». Только 72 часа!
Следующая статья
Молодежь активно переоформляет Пушкинские карты

Многодетным матерям в России предложили увеличить пенсии

Автор: Артем Рязанов

В России планируется отменить ограничение на максимальный период ухода за ребёнком, который будет засчитываться в пенсионный страховой стаж. Сейчас пенсионные коэффициенты начисляются не более чем за четырёх детей, а общий срок ухода за ними не может превышать шести лет.

Министерство труда предложило учитывать все периоды отпуска по уходу за детьми при расчёте пенсии. Это позволит увеличить выплаты многодетным матерям. Например, у женщин с пятью детьми пенсия вырастет на 1180 рублей, а у тех, кто воспитывает шестерых детей — на 2360 рублей.

Читать полностью

Многодетной матери из ДНР отказали в пособии в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Во время личного приёма жителей Новосибирской области, который провёл начальник управления Генпрокуратуры России по Сибирскому федеральному округу Николай Рябов, к нему обратилась женщина, недавно переехавшая из ДНР. Она рассказала о проблемах с получением пособия по уходу за ребёнком.

Многодетная мать, приехавшая в столицу региона из Донецкой Народной Республики, выразила своё недовольство по поводу решения органа социальной защиты населения об отказе в назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка.

Читать полностью

Самокатчик заплатит многодетной матери за сломанную ногу сына в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Многодетная мать обратилась в прокуратуру Заельцовского района, чтобы добиться справедливости. Она рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что её сын, находясь на прогулке, был сбит 27-летним юношей на электросамокате.

В результате происшествия ребенок получил серьёзные травмы — закрытый перелом костей правой голени, который был оценён как тяжкий вред здоровью.

Читать полностью

Администрация отказала многодетной матери в земельном участке под Новосибирском

Автор: Ольга Кирсанова

В Новосибирской области многодетной матери отказали в получении земельного участка, положенный ей по закону. Женщина обратилась за помощью в прокуратуру.

Надзорное ведомство провело проверку обоснованности отказа и выявила грубые нарушения социальных прав сибирячки.

Читать полностью

«Утопила как котенка»: соседи о матери-кукушке, спрятавшей мертвого младенца в погребе под Новосибирском

Автор: Ольга Кирсанова

После найденного в подвале частного дома мертвого младенца прокуратура Болотнинского района проверит органы опеки и соцзащиту.

— В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) органов системы профилактики района, иных специалистов, работавших с данной семьей,— сообщили в надзорном ведомстве.

Читать полностью

«Ждала весны, чтобы тайно закопать»: младенец, которого нашли мертвым под Новосибирском, пролежал в погребе 17 дней

Автор: Алёна Пятенок

Чудовищную находку обнаружили полицейские в погребе частного дома в селе Светлая поляна под Новосибирском. В пластиковом ведре среди кучи мусора лежало окоченевшее тело новорожденного ребенка. Его мать не стала отрицать, что родила малыша самостоятельно. Жители деревни до сих пор не могут прийти в себя от шока. Об этом случае теперь знают в каждом дворе. Подробности истории выяснял журналист Infopro54.

34-лентюю Юлию Ш. многие в селе откровенно осуждают. Женщина одна воспитывает троих мальчишек, младшему из которых всего 4 годика. Известность на всю страну многодетная мать получила в 2020-м году, когда оставила свою новорожденную дочку на автобусной остановке на трассе.

Читать полностью
Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес Промышленность

Новосибирская компания продает автомобильную электронику китайским брендам

Бизнес

Новосибирская ТЭЦ-4 в 2026 году укрепит защиту «окна выдачи» электроэнергии

Бизнес

Железнодорожники перечислили в новосибирский бюджет более полумиллиарда рублей

Промышленность

«Добыча. Обогащение. Металлургия»: международная выставка-форум пройдет в Новосибирске

Общество

Минсельхоз закупает для Новосибирской области 350 тысяч доз вакцины против ящура

Общество

НГУ планирует открыть филиал в Узбекистане

Финансы

Молодежь активно переоформляет Пушкинские карты

Недвижимость

Клиентские дни в ГК «Расцветай». Только 72 часа!

Телекоммуникации

Кировский район Новосибирска получил улучшенную мобильную связь

Общество

В Новосибирске стартовало обсуждение второй очереди сквера на Демакова

Общество

Новосибирские заключенные приготовили торт весом более 100 кг

Право&Порядок

Суд оставил в силе условный приговор новосибирскому учёному Кабову

Власть Общество

«Коровы у нас гибнут от неящура»: изъятие и забой скота в Новосибирской области стали темой федеральной повестки

Бизнес Недвижимость

Продажи новостроек в Новосибирске рухнули на треть

Общество

Новосибирскую область заметает метель

Бизнес Власть

В Новосибирске снова ищут инвестора для создания автодрома на Выборной

Бизнес Общество

В новосибирских ТЦ доля пустующих площадей достигает 12%

Бизнес Власть

Академика из Новосибирска обвинили в присвоении технологии синтеза нанотрубок

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности