Самый романтичный подарок на 14 февраля выбрали новосибирцы

Специалисты Авито провели опрос среди жителей Новосибирска, чтобы выяснить, как они планируют отметить День святого Валентина, какие подарки предпочитают и будут ли вообще праздновать этот день. Согласно результатам исследования, 41 % респондентов намерены отпраздновать 14 февраля в этом году. Самым популярным подарком был назван романтический ужин.

Как отмечат Om1 Новосибирск ссылаясь на данные Авито, День святого Валентина в основном планируют праздновать молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (46 %). День Петра и Февронии выберут 5 % опрошенных, среди которых чаще встречаются респонденты старше 55 лет (18 %). Еще 1 % хотели бы отметить День всех влюблённых, но столкнулись с непониманием со стороны партнёра.

В большинстве пар ожидания от праздника совпадают: 67 % чётко определились с планами, 31 % смогли договориться, хотя и с некоторыми нюансами, а у 2 % оказались разные взгляды на праздник.

Что хотят получить в подарок

32 % опрошенных предпочли бы романтический ужин;

30 % выбрали бы небольшое путешествие или выходные вдвоём;

16 % считают, что подарок не важен — в основном это молодые люди в возрасте 18–24 лет (18 %);

В среднем респонденты планируют потратить на подарок около 9 000 рублей. Мужчины закладывают бюджет на треть больше. По суммам: 19% хотят уложиться в 2 000 рублей, 29% — в 2 000-5 000 рублей, еще 29% — в 5 000-10 000 рублей, а 23% готовы потратить больше.

Где покупают подарки: 36% — на онлайн-платформах, 30% — в офлайн-магазинах, 25% — на сайтах или в приложениях конкретных брендов.

39 % опрошенных черпают идеи для праздников из соцсетей. 25 % хотят повторить увиденное. 22 % не обращают внимания на такой контент, а 14 % считают его негативным, вызывающим чувство неполноценности.

20 % расстроились бы, если бы им не подарили ни одного подарка. Столько же расстроились бы, если бы подарок был вручён без душевного тепла. 14 % остались бы огорчены, получив что-то обыденное, сделанное «для галочки».

Ранее редакция сообщала о том, что отменить День святого Валентина предложили в Госдуме.