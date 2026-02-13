Губернатор отметил вклад атаманов и казаков в патриотическое воспитание молодёжи

Губернатор Андрей Травников приветствовал делегатов выездного заседания Совета атаманов Сибирского войскового казачьего Общества, собравшихся в Новосибирской области. Глава региона выразил признательность атаманам и казакам за продуктивное сотрудничество в деле патриотического воспитания подрастающего поколения.

Андрей Травников подчеркнул, что для региона крайне ценен такой диалог, возможность перенять опыт других регионов. По его словам, казачество является одной из опор нашего государства. Сегодня многие казаки проявляют доблесть и мужество, исполняя свой воинский долг, как в добровольческих отрядах, так и в структуре Министерства обороны. Нынешние условия значительно повысили значимость патриотического воспитания молодежи, и здесь необходима консолидация усилий. В прошлом году были введены штатные должности для координации совместных проектов с казачеством в Центре гражданско-патриотического воспитания и общественных проектов. На сегодняшний день в Новосибирской области среди наиболее активных и успешно функционирующих – 24 военно-патриотических казачьих клуба, в которых состоят более тысячи человек. Их деятельность играет ключевую роль в формировании будущих Защитников Отечества, хранителей истинных казачьих традиций.

Глава региона пожелал участникам мероприятия плодотворного обмена мнениями и успешной работы в рамках выездного заседания Совета атаманов Сибирского войскового казачьего Общества.

Герой России, атаман Сибирского войскового казачьего общества Андрей Тимошенко выразил благодарность полномочному представителю Президента РФ в СФО Анатолию Серышеву и губернатору Новосибирской области Андрею Травникову за оказываемую всестороннюю поддержку в развитии казачества и за предоставленную возможность провести заседание Совета на щедрой казачьей земле Новосибирской области.

Андрей Тимошенко добавил, что сегодня российское казачество заслуженно стоит в рядах Защитников Отечества. Как государство, так и общество возлагают на казаков большие надежды. Сибирское казачье войско, в составе добровольческих казачьих формирований и других подразделений Вооруженных Сил РФ, встало на защиту будущего России и всего русского мира.

Следует отметить, что в Новосибирской области ведется непрерывная работа по укреплению единства регионального казачьего движения и повышению его вклада в защиту государственных интересов, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и военно-патриотическое просвещение молодежи.