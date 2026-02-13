Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Власть

Губернатор отметил вклад атаманов и казаков в патриотическое воспитание молодёжи

Дата:

На сегодняшний день в Новосибирской области среди наиболее активных и успешно функционирующих – 24 военно-патриотических казачьих клуба, в которых состоят более тысячи человек

Губернатор Андрей Травников приветствовал делегатов выездного заседания Совета атаманов Сибирского войскового казачьего Общества, собравшихся в Новосибирской области. Глава региона выразил признательность атаманам и казакам за продуктивное сотрудничество в деле патриотического воспитания подрастающего поколения.

Андрей Травников подчеркнул, что для региона крайне ценен такой диалог, возможность перенять опыт других регионов. По его словам, казачество является одной из опор нашего государства. Сегодня многие казаки проявляют доблесть и мужество, исполняя свой воинский долг, как в добровольческих отрядах, так и в структуре Министерства обороны. Нынешние условия значительно повысили значимость патриотического воспитания молодежи, и здесь необходима консолидация усилий. В прошлом году были введены штатные должности для координации совместных проектов с казачеством в Центре гражданско-патриотического воспитания и общественных проектов. На сегодняшний день в Новосибирской области среди наиболее активных и успешно функционирующих – 24 военно-патриотических казачьих клуба, в которых состоят более тысячи человек. Их деятельность играет ключевую роль в формировании будущих Защитников Отечества, хранителей истинных казачьих традиций.

Глава региона пожелал участникам мероприятия плодотворного обмена мнениями и успешной работы в рамках выездного заседания Совета атаманов Сибирского войскового казачьего Общества.

Герой России, атаман Сибирского войскового казачьего общества Андрей Тимошенко выразил благодарность полномочному представителю Президента РФ в СФО Анатолию Серышеву и губернатору Новосибирской области Андрею Травникову за оказываемую всестороннюю поддержку в развитии казачества и за предоставленную возможность провести заседание Совета на щедрой казачьей земле Новосибирской области.

Андрей Тимошенко добавил, что сегодня российское казачество заслуженно стоит в рядах Защитников Отечества. Как государство, так и общество возлагают на казаков большие надежды. Сибирское казачье войско, в составе добровольческих казачьих формирований и других подразделений Вооруженных Сил РФ, встало на защиту будущего России и всего русского мира.

Следует отметить, что в Новосибирской области ведется непрерывная работа по укреплению единства регионального казачьего движения и повышению его вклада в защиту государственных интересов, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и военно-патриотическое просвещение молодежи.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы

Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

854
0
0
Предыдущая статья
Мошенники обманывают новосибирцев под предлогом проверки индексации выплат
Следующая статья
Новосибирск потратил 90 миллионов на бродячих собак

Штрафы за расчеты мимо кассы для новосибирского бизнеса вырастут в пять раз

Автор: Оксана Мочалова

Госдума в первом чтении одобрила пятикратное повышение штрафов за неприменение контрольно-кассовой техники. Для юрлиц минимальная санкция вырастет с 30 до 150 тысяч рублей, за повторное нарушение — до 750 тысяч. При этом ИП предлагают штрафовать наравне с крупными компаниями. В Минфине настаивают: нарушения носят системный характер — в 2024 году на них пришлось 77,7% от всех выявленных налоговыми органами правонарушений.

Управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина уверена, что кратный рост санкций не сработает.

Читать полностью

Крупнейших налогоплательщиков назвали в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году крупнейшие налогоплательщики Новосибирской области перечислили в бюджеты всех уровней 68 млрд рублей. Для сравнения, в 2024 году топ-10 компаний заплатили налоги в размере 62,1 млрд рублей, в 2023 году 68,7 млрд, в 2022 — 68 млрд.

По итогам 2025 год в федеральный бюджет топ-10 компаний перечислили 26,4 млрд рублей. Это 13% от общих перечислений региона. Для сравнения, в 2023 году на долю крупнейших компаний приходилось 20,8% (22,6 млрд.), в 2024 — 14,2% (19 млрд.). Не смотря на рост перечисленных налогов доля этой категории налогоплательщиков в общем объеме платежей размывается.

Читать полностью

Вторая попытка: для «СмартСити» Новосибирска снова будут искать застройщиков

Автор: Юлия Данилова

До лета 2026 года «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» намерено провести повторные торги на право заключения договоров о комплексном развитии территории в новом микрорайоне «СмартСити». Об этом сообщил заместитель генерального директора АО «АРЖС НСО» Александр Савоськин на Сибирском строительном форуме.

— Думаю, что к этому времени мы увидим на площадке первых застройщиков. В рамках данного проекта мы попробовали совместить функцию частично девелопера и на первом отдельно взятом земельном участке начали проектирование первых жилых домов для того, чтобы застройщикам предлагать уже более продвинутый продукт — приобретать право на застроенную территории уже с готовыми проектными решениями, — добавил Савоськин.

Читать полностью

Очередь на жилье для детей сирот в Новосибирске перестала расти

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году план по покупке квартир для детей сирот в Новосибирске был чуть менее 500 квартир. За счет экономии на торгах было приобретено 527.

— Средства на эти цели выделяются очень серьезные. В этом году 1,9 млрд рублей. К позитивным моментам можно отнести то, что очередь на квартиры у нас перестала расти и даже имеет небольшую тенденцию к снижению, — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в ходе ежегодного отчета на сессии горсовета.

Читать полностью

Новосибирская область готовится к XIII Транссибирскому Арт-фестивалю

Тринадцатое по счету проведение Транссибирского Арт-фестиваля обещает зрителям по всей стране насыщенную программу, включающую яркие концерты и музыкальные премьеры. На территории Новосибирской области фестиваль развернется с 17 марта по 8 апреля. О деталях предстоящего события рассказали на пресс-конференции 12 февраля.

Юрий Зимняков, министр культуры региона, охарактеризовал Транссибирский Арт-фестиваль как масштабный всероссийский проект, играющий важную роль не только для Новосибирской области, но и для всей страны, являясь ее «визитной карточкой». Фестиваль проводится с 2014 года, при этом его география постоянно расширяется. Ежегодно весной Новосибирск становится культурным центром Сибири и России, предоставляя жителям региона уникальную возможность приобщиться к высокому искусству и встретиться с выдающимися музыкантами.

Читать полностью

Власти Новосибирска не хотят монополизировать рынок общественного транспорта

Автор: Юлия Данилова

Доля муниципального транспорта в Новосибирске близка к 70% Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев в ходе ежегодного отчета на сессии горсовета.

— Мы ставим перед собой задачу ещё подрасти. У нас нет цели захватить весь рынок на 100%, но увеличивать эту долю мы будем, чтобы у нас профильный департамент был более в устойчивом финансовом положении. Будем стараться ориентироваться на потребности горожан, — добавил мэр.

Читать полностью
Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Финансы

От текущих счетов к вкладам: как россияне управляют семейным бюджетом

Бизнес Общество

«Штрафы слишком маленькие, а на репутацию им плевать»: в Новосибирске объяснили, почему авиакомпании все чаще допускают овербукинг

Общество

Потепление придет в Новосибирскую область на выходных

Бизнес Город

«Интерес почти потеряли»: новосибирские застройщики готовы отказаться от строительства небоскребов

Власть

Губернатор отметил вклад атаманов и казаков в патриотическое воспитание молодёжи

Общество

Мошенники обманывают новосибирцев под предлогом проверки индексации выплат

Опасный подарок: новосибирцев атакуют мошенники с предложениями «выгодных» онлайн-курсов

Общество

Депутат Госдумы предложил заморозить тарифы ЖКХ в Новосибирске

Право&Порядок

В Новосибирске мигрантов лишили разрешений на проживание из‑за фиктивных браков

Бизнес Власть ПроБизнес

Штрафы за расчеты мимо кассы для новосибирского бизнеса вырастут в пять раз

Бизнес Власть

Крупнейших налогоплательщиков назвали в Новосибирской области

Наука Общество

Новосибирские ученые придумали, как получить ценное сырье из ядовитого растения

Право&Порядок

Экс-замглавы Кировского района Новосибирска осудили за взятку

Власть Недвижимость

Вторая попытка: для «СмартСити» Новосибирска снова будут искать застройщиков

Бизнес Недвижимость

«Это не страшно»: зачем Новосибирску высотки рассказал главный архитектор области Фаткин

Авто

Китайские автопроизводители могут уйти с российского рынка

Телекоммуникации

На заводе «Балтика-Новосибирск» повысили уровень безопасности работников

Недвижимость Общество

«Этот пузырь рано или поздно должен был сдуться»: в Новосибирской области уменьшается число регистрируемых объектов ИЖС

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности