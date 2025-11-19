Мошенники рассылают видео больных животных для выманивания денег в Новосибирске

В новосибирском приюте «Кошачье царство» предупредили о мошенниках, собирающих деньги под предлогом помощи животным.

По информации приюта, мошенники выдают себя за сотрудников. Они просят пользователей перевести деньги на лечение котят. В личных сообщениях жулики присылают видео с больными животными. Их схемы похожи: они говорят о предстоящем усыплении животных, жалуются на нехватку средств и обещают вернуть деньги после получения пособия.

— Просят деньги на операции животных! Скидывают видео больных малышей, давя на жалость, — отмечают в посте.

Приют напоминает: организация не просит деньги через личные сообщения и не обращается к подписчикам напрямую. Все официальные сборы публикуются только в группах и на каналах приюта.

Зоозащитники призывают горожан быть бдительными и сразу блокировать подозрительные аккаунты. Они также советуют не писать в комментариях о перечисленной помощи, чтобы не привлечь внимание мошенников, которые следят за такими сообщениями и связываются с людьми напрямую.

Ранее редакция сообщала о том, что новую схему мошенников на сайтах знакомств выявили в Новосибирске.