Мошенники рассылают видео больных животных для выманивания денег в Новосибирске

В новосибирском приюте «Кошачье царство» предупредили о мошенниках, собирающих деньги под предлогом помощи животным.
По информации приюта, мошенники выдают себя за сотрудников. Они просят пользователей перевести деньги на лечение котят. В личных сообщениях жулики присылают видео с больными животными. Их схемы похожи: они говорят о предстоящем усыплении животных, жалуются на нехватку средств и обещают вернуть деньги после получения пособия.
— Просят деньги на операции животных! Скидывают видео больных малышей, давя на жалость, — отмечают в посте.
Приют напоминает: организация не просит деньги через личные сообщения и не обращается к подписчикам напрямую. Все официальные сборы публикуются только в группах и на каналах приюта.
Зоозащитники призывают горожан быть бдительными и сразу блокировать подозрительные аккаунты. Они также советуют не писать в комментариях о перечисленной помощи, чтобы не привлечь внимание мошенников, которые следят за такими сообщениями и связываются с людьми напрямую.
Ранее редакция сообщала о том, что новую схему мошенников на сайтах знакомств выявили в Новосибирске.
Источник фото: нейросеть Шедеврум
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru