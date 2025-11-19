Новосибирские энергетики предотвратили хищение 43 млн кВт*ч электроэнергии

В течение первых девяти месяцев текущего года специалисты «Россети Новосибирск» провели почти 176 тысяч проверок потребителей с целью обнаружения и предотвращения случаев неправомерного использования электроэнергии. В результате проведенных инспекций энергетики выявили около 250 нарушений, общий объем которых составил 43 миллиона кВт*ч. Материальный ущерб, вызванный незаконными действиями, оценен более чем в 260 миллионов рублей.

Важную роль в сокращении потерь электроэнергии играют современные технологические решения. За отчетный период в электросетях компании было установлено 11 623 автоматизированные системы учета электроэнергии (АСКУЭ), а также организовано 709 точек технического контроля. На сегодняшний день автоматизированными системами охвачен 31% территории Новосибирской области, что значительно повышает эффективность мониторинга за использованием энергоресурсов.

Интеллектуальные приборы учета не только снижают возможность несанкционированного вмешательства с целью кражи электроэнергии, но и обладают функцией ограничения потребления, превышающего установленную мощность, что уменьшает ненормативную нагрузку и минимизирует потери. Эти автоматизированные системы позволяют выявить в регионе районы с повышенными коммерческими потерями электроэнергии и разработать целенаправленные меры реагирования.

В то же время «умные» счетчики предоставляют значительные удобства и потребителям: показания снимаются автоматически и удаленно, исключая необходимость визитов контролеров. В случае отказа в доступе сотрудникам компании для плановых проверок и снятия показаний, для расчета объема потребленной электроэнергии могут быть применены повышающие коэффициенты.

Компания продолжает совершенствовать систему учета и усиливать контроль за рациональным использованием электроэнергии, а также призывает граждан оказать содействие в борьбе с незаконным использованием энергии, обратившись по телефону доверия 8 (383) 289-41-00 или заполнив форму «Сообщить о хищении» на ее сайте.