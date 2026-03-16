Мошенники разработали новую тактику обмана родных российских военных

Злоумышленники обманывают родственников пропавших военнослужащих, выдавая себя за волонтеров поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и обещая помочь в поисках.

Представители «ЛизаАлерт» рассказали, что иногда получают жалобы от родственников пропавших лиц, которые сообщают, что неизвестные, выдавая себя за волонтеров отряда, предлагают им содействие в поисках.

— В ряде случаев обращений о ситуациях с мошенниками речь шла о тех людях, которые не выходят на связь в зоне специальной военной операции. Отдельно подчеркнем, что отряд «ЛизаАлерт» не занимается поиском военнослужащих. Такими вопросами занимаются специализированные государственные структуры, — рассказали в «ЛизаАлерт» изданию РИА Новости.

Организация указала, что при возникновении подобных ситуаций следует обращаться в военные комиссариаты или министерство обороны.

