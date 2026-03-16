Бердск получил иск на 242 миллиона рублей за непостроенную котельную

Автор: Юлия Данилова

В суд обратилось региональное Министерство ЖКХ

Арбитражный суд принял к рассмотрению исковое заявление Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области к администрации города Бердска и МУП «Комбинат бытовых услуг» о взыскании расходов в связи с возвратом части займа. Речь идет о сумме 242,4 млн рублей.

В качестве третьего лица к делу решено привлечь ППК «Фонд развития территорий»

Рассмотрение дела назначено на середину апреля. В ТАСС, со ссылкой на МинЖКХ сообщили, что иск связан с расторжением соглашения о строительстве объекта теплоснабжения. А именно — газовой котельной «Восточная».

Напомним, ППК «Фонд развития территорий» является оператором программы по масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры по проектам с привлечением льготных займов за счет средств Фонда национального благосостояния. В Бердске в рамках этой программы должны были построить котельную «Восточная» общей мощностью 141,5 МВт. Бердск получил 1,5 миллиарда рублей на этот проект. Подрядчиком в мае 2023 года стало ООО «КапСтрой-Групп». Планировалось, что объект сдадут в октябре 2024 года. Однако весной 2024 года контракт расторгли в одностороннем порядке. Подрядчика оштрафовали. Нарушения оказались серьезными. Подрядчик не только нарушил сроки (отставание составило полгода), но и закупил оборудование по более низким ценам. Вместо теплообменников фирмы «Ридан», которые стоят 60 миллионов рублей, он приобрел аналоги вдвое дешевле. Насосы Wilo на сумму 35 миллионов рублей были закуплены без договоров.

На минувшей неделе стало известно, что директор ООО «ТГК 1», которая отапливает треть города, Михаил Букреев направил обращение главе Бердска, прокурору Бердска и губернатору Новосибирской области о том, что компания может сорвать отопительный сезон. Из-за дефицита средств у компании возникли проблемы с закупкой топлива, а 12 марта она была вынуждена отключить в части города горячую воду, чтобы сохранить отопление. Причина — задолженность МУП «Комбинат бытовых услуг» перед ООО «ТГК 1» за полученную тепловую энергию. Проверку соблюдения законодательства в Бердске начала проводить прокуратура. 13 марта горячая вода вернулась в квартиры горожан.

В ноябре 2025 года Георгий Попов, заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России, предупреждал о возможных проблемах с отоплением в нескольких городах страны. Среди них были Бердск.

Ранее редакция сообщала о том, что дело о мошенничестве при строительстве котельной осталось в Бердске. Ранее была попытка передать его на рассмотрение в Москву. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Больше всего прибыли в Новосибирске получила отрасль транспортировки и хранения

Автор: Юлия Данилова

Сальдированный финансовый результат (бухгалтерская прибыль минус убыток), организаций Новосибирской области в 2025 году составил 295,8 млрд рублей, что на 41,2% выше уровня 2024 года. Об этом сообщил Новосибирскстат.

900 организаций региона (73,5% из учувствовавших в выборке) показали бухгалтерскую прибыль в размере 342,1 млрд рублей, это на 27,9% выше уровня 2024 года.

Сделка без оплаты: дело экс-главы «Спецавтохозяйства» Новосибирска передают в суд

Автор: Юлия Данилова

Заместитель прокурора области Виталий Дымолазов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора регионального оператора Новосибирской области АО «Спецавтохозяйство» Александра Южакова. Экс-топ менеджер обвиняется в превышении должностных полномочий и вымогательстве взятки. Уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, Южаков потребовал от руководителей двух коммерческих организаций продать фирмы общей стоимостью свыше 90 млн рублей его посредникам, угрожая в противном случае создать условия, при которых им обоим придется «уйти с рынка» обращения с отходами в регионе.  При этом, будучи главой регоператора, он не принимал надлежащих мер к оплате, возникшей у возглавляемого им предприятия задолженности, перед организациями по договорам оказания услуг по транспортированию ТКО.

В Новосибирске разработан домашний кардиограф для людей с болезнями сердца

Автор: Мария Гарифуллина

Студенты Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разработали комплекс для самостоятельного контроля сердечного ритма. Домашний кардиограф рассчитан на людей с уже выявленными сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым требуется регулярная оценка состояния. Infopro54 поговорил с руководителем проекта.

Устройство позволяет пациентам самостоятельно записывать электрокардиограмму без посещения медицинского учреждения. Авторы проекта подчеркивают, что домашний кардиограф не ставит диагноз, а только информирует пользователя о наличии или отсутствии отклонений и необходимости обращения к врачу.

Контейнеры для мусора изготовят в новосибирских колониях

Автор: Юлия Данилова

Региональный оператор по утилизации твердых коммунальных отходов АО «Сспецавтохозяйство» и ГУФСИН России по Новосибирской области заключили договор на приобретение 40 контейнеров для складирования твердых коммунальных отходов (ТКО) объемом 8 и 12 куб. метров.

— На территории ГУФСИН есть все необходимое производство и оборудование для их изготовления, — отметили в пресс-службе «САХ».

Новосибирцы дали оценку условиям труда и коллективу в компаниях региона

Новосибирская область стала лидером по количеству жителей, довольных расположением места работы. При этом 48% людей полностью довольны своей зарплатой, а 45% условиями труда. Такими данными поделились аналитики hh.ru, которые провели социальный опрос в марте 2026 года.

По основным показателям Новосибирская область соответствует среднестатистическим цифрам по стране, но по некоторым значительно лидирует. Так, расположением офиса или предприятия в среднем по стране удовлетворены 62% людей, тогда как в нашем регионе таких 68%. Условия труда устраивают 54% жителей России (45% в столице Сибири), а зарплата — 37,6% (48%).

В следственном комитете Новосибирской области меняется руководитель

Автор: Юлия Данилова

Руководитель Следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области Евгений Долгалев ушёл в отпуск. Об этом сообщил Коммерсант со ссылкой на свои источники. В пятницу 13 марта он попрощался с коллективом. На сайте регионального СК информации о Долгалеве нет. Причины его увольнения пока неизвестны.

Исполняющим обязанности  руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области назначен Сергей Артеменко. Первым заместителем руководителя является Антон Бадулин.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

