Бердск получил иск на 242 миллиона рублей за непостроенную котельную

Арбитражный суд принял к рассмотрению исковое заявление Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области к администрации города Бердска и МУП «Комбинат бытовых услуг» о взыскании расходов в связи с возвратом части займа. Речь идет о сумме 242,4 млн рублей.

В качестве третьего лица к делу решено привлечь ППК «Фонд развития территорий»

Рассмотрение дела назначено на середину апреля. В ТАСС, со ссылкой на МинЖКХ сообщили, что иск связан с расторжением соглашения о строительстве объекта теплоснабжения. А именно — газовой котельной «Восточная».

Напомним, ППК «Фонд развития территорий» является оператором программы по масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры по проектам с привлечением льготных займов за счет средств Фонда национального благосостояния. В Бердске в рамках этой программы должны были построить котельную «Восточная» общей мощностью 141,5 МВт. Бердск получил 1,5 миллиарда рублей на этот проект. Подрядчиком в мае 2023 года стало ООО «КапСтрой-Групп». Планировалось, что объект сдадут в октябре 2024 года. Однако весной 2024 года контракт расторгли в одностороннем порядке. Подрядчика оштрафовали. Нарушения оказались серьезными. Подрядчик не только нарушил сроки (отставание составило полгода), но и закупил оборудование по более низким ценам. Вместо теплообменников фирмы «Ридан», которые стоят 60 миллионов рублей, он приобрел аналоги вдвое дешевле. Насосы Wilo на сумму 35 миллионов рублей были закуплены без договоров.

На минувшей неделе стало известно, что директор ООО «ТГК 1», которая отапливает треть города, Михаил Букреев направил обращение главе Бердска, прокурору Бердска и губернатору Новосибирской области о том, что компания может сорвать отопительный сезон. Из-за дефицита средств у компании возникли проблемы с закупкой топлива, а 12 марта она была вынуждена отключить в части города горячую воду, чтобы сохранить отопление. Причина — задолженность МУП «Комбинат бытовых услуг» перед ООО «ТГК 1» за полученную тепловую энергию. Проверку соблюдения законодательства в Бердске начала проводить прокуратура. 13 марта горячая вода вернулась в квартиры горожан.

В ноябре 2025 года Георгий Попов, заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России, предупреждал о возможных проблемах с отоплением в нескольких городах страны. Среди них были Бердск.

Ранее редакция сообщала о том, что дело о мошенничестве при строительстве котельной осталось в Бердске. Ранее была попытка передать его на рассмотрение в Москву.