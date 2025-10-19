Средний чек затрат на спорт в Новосибирске перевалил за шесть тысяч рублей

В сентябре в Новосибирской области заметно увеличился спрос на услуги спортивных клубов и фитнес-центов. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года число платежей в этом сегменте выросло в 2,2 раза, оборот — в 2,5 раза, а средний чек — на 16%, до 6181 рубля, сообщили в ответ на запрос Infopro54 аналитики ЮKassa.

Спрос на профессиональные спортивные клубы и спортивные поля тоже стал выше: число оплат увеличилось на 43% год к году, оборот — на 87%, а средний чек — на 30%, до 2 787 рублей.

По итогам первого полугодия 2025 года в Новосибирской области продажи спорттоваров в онлайне выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. В топ покупок спорттоваров (по числу покупок) в регионе вошли спортивная одежда и обувь, инвентарь для домашних тренировок, инвентарь для спортивных игр.

Напомним, по данным Корпорации МСП, в Новосибирской области в 2025 году количество малых и средних предприятий (МСП) в сфере фитнеса выросло на 24% до 183 компаний. Доходы МСП в данной отрасли достигли 1,4 млрд рублей (в 2023 году — 927 млн рублей, в 2024 году — 1,4 млрд рублей).

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич объяснял этот тренд ростом популярности ЗОЖ и фитнес-клубов среди населения, а также увеличением интереса к этой индустрии со стороны предпринимателей.

По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске более 2300 спортзалов, 22 теннисных корта, 150 клубов единоборств, 16 секций фигурного катания, 235 футбольных и 48 хоккейных секций, 107 секций плавания, 21 — фехтования и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск остается в пятерке лидеров по числу фитнес-клубов в стране, а рост стоимости абонементов в городе остался в пределах среднероссийского тренда — плюс 20% за год (до 3542 рублей).