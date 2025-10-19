Рекламодателям

Средний чек затрат на спорт в Новосибирске перевалил за шесть тысяч рублей

  • 19/10/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
Средний чек затрат на спорт в Новосибирске перевалил за шесть тысяч рублей
Больше всего выросли затраты на профессиональные спортклубы

В сентябре в Новосибирской области заметно увеличился спрос на услуги спортивных клубов и фитнес-центов. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года число платежей в этом сегменте выросло в 2,2 раза, оборот — в 2,5 раза, а средний чек — на 16%, до 6181 рубля, сообщили в ответ на запрос Infopro54 аналитики ЮKassa.

Спрос на профессиональные спортивные клубы и спортивные поля тоже стал выше: число оплат увеличилось на 43% год к году, оборот — на 87%, а средний чек — на 30%, до 2 787 рублей.

По итогам первого полугодия 2025 года в Новосибирской области продажи спорттоваров в онлайне выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. В топ покупок спорттоваров (по числу покупок) в регионе вошли спортивная одежда и обувь, инвентарь для домашних тренировок, инвентарь для спортивных игр.

Напомним, по данным Корпорации МСП, в Новосибирской области в 2025 году количество малых и средних предприятий (МСП) в сфере фитнеса выросло на 24% до 183 компаний. Доходы МСП в данной отрасли достигли 1,4 млрд рублей (в 2023 году — 927 млн рублей, в 2024 году — 1,4 млрд рублей).

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич объяснял этот тренд ростом популярности ЗОЖ и фитнес-клубов среди населения, а также увеличением интереса к этой индустрии со стороны предпринимателей.

По данным 2ГИС, сейчас в Новосибирске более 2300 спортзалов, 22 теннисных корта, 150 клубов единоборств, 16 секций фигурного катания, 235 футбольных и 48 хоккейных секций, 107 секций плавания, 21 — фехтования и т.д.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск остается в пятерке лидеров по числу фитнес-клубов в стране,  а рост стоимости абонементов в городе остался в пределах среднероссийского тренда — плюс 20% за год (до 3542 рублей). 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

774

Рубрики : Общество Бизнес Спорт

Регионы: Новосибирск

Теги : фитнес спортклубы Новосибирска


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Таможенники предупреждают, что несертифицированные товары могут быть крайне опасны для покупателей
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Средний чек затрат на спорт в Новосибирске перевалил за шесть тысяч рублей
19/10/25 11:00
Бизнес Общество Спорт
Новосибирских школьников выведут на виртуальные стрельбища
19/10/25 9:00
Власть Образование
Ограничить пальмовое масло в детском питании призвали в Госдуме
18/10/25 17:00
Бизнес Власть
О риске повреждения деревьев под тяжестью снега рассказал биолог из Новосибирска
18/10/25 15:00
Общество
В Новосибирске соцсети назвали одним из репродуктивных рисков для подростков
18/10/25 14:00
Медицина Общество
Для легковых автомобилей цены на ОСАГО в России повысят до 8 665 рублей
18/10/25 13:00
Страхование
Сокровища старообрядцев: в Новосибирск съехались ученые, которые изучают древние книги
18/10/25 11:00
История Культура Общество
Минпросвещения планирует к 2032 году ввести в России единые учебники
18/10/25 9:00
Образование Общество
В Новосибирске на пожаре в деревянном бараке погибли четыре человека
18/10/25 7:00
Общество
Пайщики кооперативов «Дискуса» обратились в администрацию президента
17/10/25 19:00
Бизнес Недвижимость Общество
Бизнесмен в Новосибирске перекладывал несанкционированные свалки с места на место
17/10/25 18:30
Бизнес Власть Право&Порядок
Александр Терепа оставил пост главы новосибирского отделения Соцфонда
17/10/25 18:10
Власть Отставки и назначения
В Новосибирске на 36% выросло число заявлений на банкротство физических лиц
17/10/25 18:00
Общество Экономика
Экс-главу муниципального заказчика станции «Спортивной» обвинили во взятке
17/10/25 17:30
Бизнес Право&Порядок
В Новосибирске по нацпроекту открыли современное отделение реабилитации
17/10/25 17:15
Власть
С 2026 года в России биометрия будет использоваться для сделок с недвижимостью
17/10/25 17:00
Власть Недвижимость Общество
Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции аэропорта Толмачево
17/10/25 16:30
Бизнес Транспорт
МинЖКХ оспаривает решение суда о взыскании штрафов по концессии в Новосибирске
17/10/25 16:00
Власть
В Новосибирске на выходных ожидаются ночные морозы
17/10/25 15:00
Общество
«Бизнесу не удастся уйти “в тень”»: эксперты VIP-club оценили корпоративные риски и налоговые новации
17/10/25 14:32
Бизнес
Популярное
Приёмами первой доврачебной помощи со школьниками Новосибирска поделились медики
16/10/25 11:20
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Школьники новосибирской гимназии узнали секреты работы в СМИ
2/10/25 10:39
Психолог из Новосибирска назвала важный фактор при принятии решения о браке
30/09/25 17:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на октябрь 2025
29/09/25 12:11
Новости компаний
Энергетики повысили надежность электроснабжения почти в 40 населенных пунктах НСО
17/10/25 9:54
Банк Уралсиб запустил для бизнеса сервис мгновенных переводов физлицам
17/10/25 9:10
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-4 кредитных карт с большим лимитом
16/10/25 9:26
Новосибирские энергетики завершили реконструкцию электросетей в п. Тулинском
14/10/25 9:40
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»
13/10/25 9:07
Управляющий Банком Уралсиб в Новосибирске получил благодарность Поискового движения России
9/10/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять