Домовые чаты в регионах России начали переводить в мессенджер MAX

Первый заместитель главы министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин во время заседания правительства Татарстана заявил, что до декабря 2025 года все домовые чаты должны перевести в MAX. Он обратился к главам районов усилить контроль зf этим процессом, а также активизировать работу с управляющими компаниями и жителями. По данным Шайдуллина, в новый мессенджер сейчас «переехали» 7% домовых чатов многоквартирных домов республики.

Напомним, в августе в соцсетях появилась информация о том, что Госжилинспекция рассылает руководителям управляющих организаций письма с требованием о переводе домовых чатов в российский мессенджер. Подобные уведомления, якобы, получали УК и ТСЖ из 6 регионов: Московской, Тульской, Нижегородской, Белгородской областей, Краснодарского края и Башкортостана.

В Новосибирске большинство домовых чатов открыты в мессенджере WhatsApp, также активно задействован Telegram.

— В Новосибирске переход в мессенджеры в принципе идет не просто. Во многих домах собственниками квартир являются пенсионеры, у которых кнопочные телефоны, либо они не очень «дружат» с техникой. Многие пожилые люди живут одни, поэтому не могут рассчитывать на оперативную помощь более молодых родственников. Именно поэтому все сообщения мы вынуждены размещать в подъездах, дублируя информацию из мессенджеров. Хорошо, если эти люди, имеющие техническую возможность, освоили WhatsApp\ Telegram. Если нас заставят переходить на Max. То это будет прежде всего неудобно возрастным собственникам, а значит снова вырастет количестве звонков в УК и ТСЖ, а также люди будут вынуждены приходить в управляющие компании лично, стоять в очередях, — пояснил Infopro54 собственник одной из новосибирских УК.

По данным пресс-службы MAX, средний суточный охват мессенджера в октябре вырос до 18,2 миллионов пользователей. Рекордные показатели были зафиксированы 7 и 10 октября, когда суточный охват превысил 21 миллион человек. В целом аудитория мессенджера превысила 45 млн человек. С момента запуска пользователи MAX отправили более 3 миллиардов сообщений и совершили более 700 миллионов звонков. Количество чатов выросло до 6,5 миллионов.

Минувшим летом появлялась информация об обязательном переводе в MAX школьных чатов.