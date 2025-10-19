Рекламодателям

Домовые чаты в регионах России начали переводить в мессенджер MAX

  • 19/10/2025, 15:00
Автор: Юлия Данилова
Домовые чаты в регионах России начали переводить в мессенджер MAX
В Татарстане эту работу поручено провести до 1 декабря

Первый заместитель главы министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин во время заседания правительства Татарстана заявил, что до декабря 2025 года все домовые чаты должны перевести в MAX. Он обратился к главам районов усилить контроль зf этим процессом, а также активизировать работу с управляющими компаниями и жителями. По данным Шайдуллина, в новый мессенджер сейчас «переехали» 7% домовых чатов многоквартирных домов республики.

Напомним, в августе в соцсетях появилась информация о том, что Госжилинспекция рассылает руководителям управляющих организаций письма с требованием о переводе домовых чатов в российский мессенджер. Подобные уведомления, якобы, получали УК и ТСЖ из 6 регионов: Московской, Тульской, Нижегородской, Белгородской областей, Краснодарского края и Башкортостана.

В Новосибирске большинство домовых чатов открыты в мессенджере WhatsApp, также активно задействован Telegram.

— В Новосибирске переход в мессенджеры в принципе идет не просто. Во многих домах собственниками квартир являются пенсионеры, у которых кнопочные телефоны, либо они не очень «дружат» с техникой. Многие пожилые люди живут одни, поэтому не могут рассчитывать на оперативную помощь более молодых родственников. Именно поэтому все сообщения мы вынуждены размещать в подъездах, дублируя информацию из мессенджеров. Хорошо, если эти люди, имеющие техническую возможность, освоили WhatsApp\ Telegram. Если нас заставят переходить на Max. То это будет прежде всего неудобно возрастным собственникам, а значит снова вырастет количестве звонков в УК и ТСЖ, а также люди будут вынуждены приходить в управляющие компании лично, стоять в очередях, — пояснил Infopro54 собственник одной из новосибирских УК.

По данным пресс-службы MAX, средний суточный охват мессенджера в октябре вырос до 18,2 миллионов пользователей. Рекордные показатели были зафиксированы 7 и 10 октября, когда суточный охват превысил 21 миллион человек. В целом аудитория мессенджера превысила 45 млн человек. С момента запуска пользователи MAX отправили более 3 миллиардов сообщений и совершили более 700 миллионов звонков. Количество чатов выросло до 6,5 миллионов.

Минувшим летом появлялась информация об обязательном переводе в MAX школьных чатов

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

1 473

Рубрики : Общество Власть Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : управляющая компания Мессенджер MAX домовой чат


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Таможенники предупреждают, что несертифицированные товары могут быть крайне опасны для покупателей
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Регионы Сибири ужесточают требования к продаже алкоголя
19/10/25 17:00
Бизнес Власть Общество
Домовые чаты в регионах России начали переводить в мессенджер MAX
19/10/25 15:00
Бизнес Власть Общество
Мошенники в Новосибирске начали представляться газовиками
19/10/25 13:00
Общество Право&Порядок
Средний чек затрат на спорт в Новосибирске перевалил за шесть тысяч рублей
19/10/25 11:00
Бизнес Общество Спорт
Новосибирских школьников выведут на виртуальные стрельбища
19/10/25 9:00
Власть Образование
Ограничить пальмовое масло в детском питании призвали в Госдуме
18/10/25 17:00
Бизнес Власть
О риске повреждения деревьев под тяжестью снега рассказал биолог из Новосибирска
18/10/25 15:00
Общество
В Новосибирске соцсети назвали одним из репродуктивных рисков для подростков
18/10/25 14:00
Медицина Общество
Для легковых автомобилей цены на ОСАГО в России повысят до 8 665 рублей
18/10/25 13:00
Страхование
Сокровища старообрядцев: в Новосибирск съехались ученые, которые изучают древние книги
18/10/25 11:00
История Культура Общество
Минпросвещения планирует к 2032 году ввести в России единые учебники
18/10/25 9:00
Образование Общество
В Новосибирске на пожаре в деревянном бараке погибли четыре человека
18/10/25 7:00
Общество
Пайщики кооперативов «Дискуса» обратились в администрацию президента
17/10/25 19:00
Бизнес Недвижимость Общество
Бизнесмен в Новосибирске перекладывал несанкционированные свалки с места на место
17/10/25 18:30
Бизнес Власть Право&Порядок
Александр Терепа оставил пост главы новосибирского отделения Соцфонда
17/10/25 18:10
Власть Отставки и назначения
В Новосибирске на 36% выросло число заявлений на банкротство физических лиц
17/10/25 18:00
Общество Экономика
Экс-главу муниципального заказчика станции «Спортивной» обвинили во взятке
17/10/25 17:30
Бизнес Право&Порядок
В Новосибирске по нацпроекту открыли современное отделение реабилитации
17/10/25 17:15
Власть
С 2026 года в России биометрия будет использоваться для сделок с недвижимостью
17/10/25 17:00
Власть Недвижимость Общество
Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции аэропорта Толмачево
17/10/25 16:30
Бизнес Транспорт
Популярное
Приёмами первой доврачебной помощи со школьниками Новосибирска поделились медики
16/10/25 11:20
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Школьники новосибирской гимназии узнали секреты работы в СМИ
2/10/25 10:39
Психолог из Новосибирска назвала важный фактор при принятии решения о браке
30/09/25 17:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на октябрь 2025
29/09/25 12:11
Новости компаний
Энергетики повысили надежность электроснабжения почти в 40 населенных пунктах НСО
17/10/25 9:54
Банк Уралсиб запустил для бизнеса сервис мгновенных переводов физлицам
17/10/25 9:10
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-4 кредитных карт с большим лимитом
16/10/25 9:26
Новосибирские энергетики завершили реконструкцию электросетей в п. Тулинском
14/10/25 9:40
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»
13/10/25 9:07
Управляющий Банком Уралсиб в Новосибирске получил благодарность Поискового движения России
9/10/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять