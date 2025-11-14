Рекламодателям

МУП «Энергия» сокращает треть сотрудников в Новосибирске

  • 14/11/2025, 11:00
Автор: Юлия Данилова
МУП «Энергия» сокращает треть сотрудников в Новосибирске
Горожане интересуются кто будет делать ремонты на сетях, подведомственных предприятию

На публичных слушаниях по бюджету сообщили, что в МУП «Энергия» под сокращение попадают 100 сотрудников. Это 30% от общего числа работников муниципального предприятия. Об этом сообщил депутат горсовета Новосибирска Ерлан Байжанов.

— У «Энергии» долгов на один миллиард. По сути, МУП — банкрот, — констатировал депутат.

Он напомнил, что предприятие обслуживает сети на левом и правом берегах Новосибирска. На данный момент из бюджета в МУП «влили» уже около 300 млн рублей.

Подписчики депутата интересуются, кто в такой ситуации будет делать ремонты, которые должен выполнять МУП, а также сколько времени сейчас у предприятия уходит на ликвидацию дефекта и разрытий.

Стоит отметить, что директор департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Зайков еще в марте 2025 года называл ситуацию на муниципальном предприятии «Энергия» и газовых котельных города катастрофической.  При этом он подчеркивал, что у мэрии нет намерения ликвидировать МУП «Энергия».

— Даже если мы все хозяйство отдадим СГК по концессионным соглашениям, нам нужно осуществлять технический надзор за концессионным имуществом. В департаменте таких компетенций нет — специалисты работают только в МУП «Энергия». Если предприятие будет работать в безубыточных зонах теплоснабжения, то оно сможет существовать. Сейчас в Новосибирске 68 таких зон, 50 из них находятся у СГК, — пояснял Зайков.

Напомним, в конце октября в Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск АО «Новосибирский механический завод «Искра», подконтрольного госкорпорации «Ростех», с требованием о признании банкротом МУП «Энергия» из-за долга в 91,651 млн рублей. Информация об этом размещена в картотеке суда. Заявление оставлено без движения, так как подано с нарушением требований действующего законодательства, уточняется на сайте суда.

При этом в арбитраже рассматриваются еще три гражданских иска АО «НМЗ «Искра» к МУП «Энергия на 117,7 млн рублей, 214,9 млн рублей и 3,4 млн рублей (общая сумма более 336 млн рублей). Заседания по ним пройдут в ноябре текущего года.

13 октября «Искра» опубликовала уведомление в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о намерении инициировать процесс банкротства муниципального предприятия в связи с наличием признаков несостоятельности. Через 10 дней к дочке Ростеха присоединилось ООО «Сиаск-Энерго». Компании имеют на руках исполнительные листы по выигранным делам на 91 и 37 миллионов рублей соответственно. В июне о намерениях подать заявление о признании МУП «Энергия» банкротом заявлял и «Газпром межрегионгаз Новосибирск». Несколько гражданских исков в настоящее время рассматриваются в суде.

В целом за последние 12 месяцев к МУП «Энергия» предъявлено исков на общую сумму 920 миллионов рублей. Среди кредиторов также значатся «Сибирьгазсервис», «Горводоканал» и «Новосибирскэнергосбыт».

По данным Контур.Фокус, МУП «Энергия» г. Новосибирска занимается производством пара и горячей воды, тепловой энергии котельными и обеспечивает работоспособность тепловых сетей. Руководитель компании является Сергей Орлов. Согласно финансовым отчетам, выручка компании за 2024 год составила 785,1 млн рублей (в 2023 году — 740 млн рублей), чистый убыток 476,3 млн рублей (в 2023 году убыток был на уровне 428,8 млн рублей). За год предприятие выступало ответчиком в 103 арбитражных делах.

13 ноября в Новосибирске состоялись публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О бюджете города Новосибирска на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов». Документ получил положительную оценку и будет внесен для рассмотрения в Совет депутатов города Новосибирска, сообщила пресс-служба мэрии. Основные параметры бюджета на 2026 год: общий объем доходов – 108 млрд 611,1 млн рублей, общий объем расходов – 109 млрд 701,1 млн рублей. На городское хозяйство и прочие расходы запланировано 41 млрд 408 млн рублей или 37,8 %. В 2026 году расходы капитального характера предусмотрены в объеме 6,1 млрд рублей. Наиболее значительный объем расходов приходится на департамент строительства и архитектуры мэрии и департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Ранее редакция сообщала о том, что тариф на тепло МУП «Энергия» в Новосибирске предлагают поднять на 12,6%. Власти уговаривали депутатов пойти на этот шаг, чтобы удержать муниципальное предприятие и городские котельные от банкротства

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

