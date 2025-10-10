Музеи Новосибирской области стали доступнее для многодетных семей

Власти Новосибирской области предоставляют семьям региона с тремя и более детьми возможность бесплатного посещения культурных заведений. Для реализации этой льготы необходимо подтвердить статус многодетной семьи, в том числе посредством электронного носителя – «Карты жителя Новосибирской области».
Специализированный сервис «Электронный пропуск. Многодетные», представленный в виде QR-кода на «Карте жителя Новосибирской области», открывает бесплатный доступ в ряд новосибирских музеев, включая Художественный музей, Краеведческий музей, музей природы, музей олимпийской славы, музей связи и техники, «Городскую усадьбу Ново-Николаевска» и музейно-туристический комплекс «Сузун-Завод. Монетный двор».
По словам министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергея Цукаря, автоматическая подгрузка льготной категории при регистрации в приложении избавляет пользователей от необходимости предъявлять бумажное удостоверение многодетной семьи – достаточно продемонстрировать QR-код на смартфоне.
Для активации сервиса членам многодетных семей необходимо установить мобильное приложение «Карта жителя Новосибирской области» и пройти авторизацию через портал Госуслуг. Подтверждение льготы происходит в течение 24 часов, после чего электронный пропуск становится доступен в разделе «Мои сервисы». Внедрение подобных электронных сервисов соответствует принципам клиентоориентированности и задачам федерального проекта «Государство для людей».
Федеральный проект «Государство для людей» активно реализуется в Новосибирской области и направлен на улучшение качества и доступности государственных услуг.
Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
