Музеи Новосибирской области стали доступнее для многодетных семей

  • 10/10/2025, 16:15
Музеи Новосибирской области стали доступнее для многодетных семей
Для активации сервиса необходимо установить мобильное приложение «Карта жителя Новосибирской области» и пройти авторизацию через портал Госуслуг

Власти Новосибирской области предоставляют семьям региона с тремя и более детьми возможность бесплатного посещения культурных заведений. Для реализации этой льготы необходимо подтвердить статус многодетной семьи, в том числе посредством электронного носителя – «Карты жителя Новосибирской области».

Специализированный сервис «Электронный пропуск. Многодетные», представленный в виде QR-кода на «Карте жителя Новосибирской области», открывает бесплатный доступ в ряд новосибирских музеев, включая Художественный музей, Краеведческий музей, музей природы, музей олимпийской славы, музей связи и техники, «Городскую усадьбу Ново-Николаевска» и музейно-туристический комплекс «Сузун-Завод. Монетный двор».

По словам министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергея Цукаря, автоматическая подгрузка льготной категории при регистрации в приложении избавляет пользователей от необходимости предъявлять бумажное удостоверение многодетной семьи – достаточно продемонстрировать QR-код на смартфоне.

Для активации сервиса членам многодетных семей необходимо установить мобильное приложение «Карта жителя Новосибирской области» и пройти авторизацию через портал Госуслуг. Подтверждение льготы происходит в течение 24 часов, после чего электронный пропуск становится доступен в разделе «Мои сервисы». Внедрение подобных электронных сервисов соответствует принципам клиентоориентированности и задачам федерального проекта «Государство для людей».

Федеральный проект «Государство для людей» активно реализуется в Новосибирской области и направлен на улучшение качества и доступности государственных услуг.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО

Рубрики : Власть

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников


