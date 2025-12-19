В Новосибирске на выходных прогнозируется похолодание до -34

В Новосибирске на выходных погода резко ухудшится: ожидаются снегопады, метели и значительное похолодание. По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ветер усилится, а на дорогах сохранится гололедица.

В субботу, 20 декабря, в Новосибирске станет немного теплее. Ночью температура ожидается –10…–12 градусов, а днём поднимется до –6…–8 градусов. Ожидается снег, местами сильный, с метелями. Ветер усилится: ночью он будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду с порывами до 14 метров, а днём — со скоростью 5–10 метров в секунду с порывами до 15 метров.

Ночью по области области температура опустится до –10…–15 градусов. В некоторых районах она может достичь –20 градусов. Днём будет –5…–10 градусов, местами до –17 градусов. Ожидается снег и метели.

20 декабря крестьяне внимательно следили за небом, ветром, птицами и снежным покровом, чтобы предсказать будущий урожай и характер зимы. Например, сильный мороз и ясное небо обещали плодородный и урожайный год. Штормовой ветер предвещает суровую зиму с обильными снегопадами. Мокрый снег или снег с дождем сулят дождливое лето и сырую осень.

В воскресенье, 21 декабря, в Новосибирске ожидается резкое похолодание. Ночью температура опустится до –16…–18 градусов, днём похолодает до –24…–26. Ожидается снег и метель. Ветер сменится на северо-западный, с порывами до 15 м/с.

В ночь на воскресенье температура по области опустится до –23…–28 градусов, в некоторых местах до –34. На юго-востоке будет теплее: –14…–19 градусов. Днём температура составит –21…–26 градусов, местами до –32. Ожидается снег и метели.

Наши предки верили, что мягкий рассвет без туч сулит ясную морозную неделю. Серое плотное небо утром предвещало снегопад. По деревьям тоже умели предсказывать погоду. Густой иней на ветках означал сильные холода. Если же иней быстро таял и осыпался к полудню, это был знак улучшения погоды.

