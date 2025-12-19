После вспышки туберкулеза в школе Новосибирска шесть детей проходят лечение

В школе Новосибирска обнаружили туберкулез. У шестерых учеников диагностировали это заболевание, у одного из них выявлена открытая форма заболевания, рассказал депутат горсовета Антон Бурмистров.

Ранее мэрия города сообщала, что у детей из школы №112 обнаружили туберкулез. Роспотребнадзор уже начал проверку, чтобы найти источник инфекции. Всем, кто контактировал с больными, сделали внеочередную диагностику. Вход в школу для родителей и посетителей временно ограничен.

— Заболели шесть детей на сегодняшний день. Один ребенок с открытой формой лечится с конца прошлого года (тогда и начались процессы выявления, диагностики, проверки, профилактики и прочее). Пятеро других – с закрытой (не заразной) формой. Как я понял, динамики роста нет, — написал депутат на своей странице во «ВКонтакте» по итогам встречи в школе с родителями, медиками и представителями Роспотребнадзора.

Бурмистров подчеркнул, что санитарные врачи продолжают тщательно проверять родителей школьников и родственников сотрудников школы. Круг обследуемых постепенно расширяется. Это делается для предотвращения распространения инфекции. Проверяются даже уволенные год назад работники.

— Медики рекомендуют соблюдать их рекомендации всем родителям, участвовать в диагностике, сдавать анализы и, при необходимости, проходить профилактику. Само собой, здоровый образ жизни, витамины и отсутствие вредных привычек увеличивают защитные свойства организма и снижают риски заражения, — добавил он.

