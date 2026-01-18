Жители Новосибирска в -39 пьют кофе в иглу

Вторжение холодного арктического воздуха на несколько дней изменило ритм жизни в Новосибирске: люди сократили время пребывания на улице. Но многим даже в сильные морозы не сидится дома. Infopro54 рассказывает о новосибирцах, которые решили в -39 прогуляться и попить кофе в снежном иглу.

Герои этой зимней истории решили сохранить приватность и поэтому попросили не показывать их лиц, но поделились фотографиями, сделанными во время прогулки.

— Мы построили иглу на новогодних праздниках. Строили большой компанией, взрослые вместе с детьми. Место, где стоит наше иглу, мы не афишируем. Поэтому он целый и невредимый — никто посторонний туда не добрался. В самый холодный день мы вдвоем с приятелем решили туда сходить. Взяли электронные уличные термометры, интересно было посмотреть разницу температур снаружи и внутри иглу. Ну и горелку взяли, чтобы кофе сварить. Вечером 17 января на улице было -39. В иглу было -24. Фото внутри сделали практически сразу, как зашли, горелка, которую там видно, еще ничего нагреть не успела. То есть ощутимая такая разница. Если закрыть вход, то, конечно, будет еще теплее, — рассказал Infopro54 житель Новосибирска Константин.

Это иглу расположено в пригороде Новосибирска, недалеко от Академгородка. Температура воздуха там на несколько градусов ниже, чем в городе.

В общей сложности любители экстремальных прогулок пробыли в иглу около 40 минут. Кофе они, как и планировали, сварили и выпили. Все участники были максимально тепло одеты. Теперь у них в планах ночевка в иглу, когда морозы ослабнут.

